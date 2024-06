Light E-Mountainbikes sind der letzte Schrei. Was sie wirklich können und was nicht, untersuchte Tretlager im Rahmen eines ausgedehnten Praxistests

Die Tretlager-Kolumne hat die Fahrrad-Off-Season dazu genutzt, Light E-Mountainbikes unter die Lupe zu nehmen. Denn kaum ein Hersteller, der sich derzeit nicht mit einem dieser E-Bikes schmückt, das nicht als solches zu erkennen sein soll. Und wieder scheint die Branche ihr Marketinggeschick unter Beweis zu stellen. Denn für weniger E-Bike müssen Kunden deutlich mehr Geld hinlegen. Ist die versprochene Leichtigkeit den vierstelligen Aufpreis wert?

Der Test der leichten E-Mountainbikes fand im Gelände, mitunter auch im schweren Gelände statt. Steffen Kanduth

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, wurden drei verschiedene Modelle getestet. Das Trek Fuel Exe mit einem Leichtmotor von der bayerischen Technikschmiede TQ. Das Specialized S-Works Levo mit dem hauseigenen Mahle-Antrieb. Und ein KTM Macina Scarp Prime, dem der neue Leichtmotor von Bosch den nötigen Anschub verleiht. Alle drei Räder wurden von den Motorenherstellern – beim Trek und beim KTM – sowie von Specialized kostenlos zum Probefahren zur Verfügung gestellt.

KTM Macina Scarp SX Prime

Beginnen wir mit dem Leichtmodell aus Mattighofen in Oberösterreich. Das KTM Macina Scarp SX Prime ist mit einem UVP von 8399 Euro das Schnäppchen unter den drei getesteten Rädern. Bereift mit 29-Zoll-Patschen wirkt das Rad wie eine waschechte Rennmaschine. Die CX-Affinität kann KTM wahrlich nicht abstreiten. Besonders schön ist die Verlängerung des flachen Oberrohrs in den filigranen Sitzstreben ausgefallen. Sogar der Fox-Float-Dämpfer verschwindet fast in diesem Design. Von der Seite betrachtet mutet die Konstruktion zerbrechlich fein an. Das Cockpit mit den integrierten Kabelzügen ist aufgeräumt und minimalistisch. Wie bei Light-E-MTBs üblich stört kein Display am Lenker diese Aufgeräumtheit. Einzig die serienmäßigen Schaumstoffgriffe passen nicht zu diesem gutaussehenden Ensemble.

Das KTM Macina Scarp SX Prime Steffen Kanduth

Die farbliche Anzeige der Unterstützungsstufe und der Ladezustand des Akkus sind am Oberrohr zu finden. Angetrieben wird das KTM Macina Scarp vom neuen Leichtmotor Performance SX aus dem Hause Bosch. Der deutsche Konzern gilt als führend, was E-Bike-Motoren angeht. Demnach musste man dem Trend zum Leichtmotor wohl nachkommen. Der SX hat ordentlich Schmalz, was sich vor allem bei knackigen Anstiegen bemerkbar macht. Laut Hersteller leistet er 55 Newtonmeter (Nm), was ein wenig über den Modellen der hier getesteten Konkurrenz liegt. Ein Extra, das man als Fahrer spürt.

Gut 1000 Höhenmeter sind durchaus machbar, wenn man darauf achtet, sich nicht den Berg hochschieben zu lassen. Dazu sind Leicht-E-Mountainbikes auch nicht gemacht. Sie sollen helfen, bei selbem Kraftaufwand, deutlich weiterzukommen. Im Gegensatz zu Voll-E-MTBs, die dazu geeignet sind, sich ohne größere Anstrengung bergwärts zu bewegen. Das KTM klettert tadellos. Die Sitzposition ist perfekt für sportliche Uphills, und man kommt trotz Motors durchaus ins Schwitzen, ist aber auf derselben Strecke in etwa doppelt so schnell wie auf dem unmotorisierten Radl.

Das Fahrgefühl auf dem KTM Leicht-E-MTB unterscheidet sich bergauf ein wenig und bergab völlig von dem auf Voll-E-MTBs. Mit etwas über 18 Kilogramm wiegt das Macina Scarp – selbstredend ist der Rahmen aus Carbon – nicht viel mehr als ein modernes Enduro ohne Motor. Diese Leichtigkeit kommt auf Trails voll zum Tragen. Das Fox-Fahrwerk bietet zwar "nur" 140 Millimeter Federweg vorn und hinten, doch in Sachen Agilität braucht sich das Bike nicht vor den Testgegnern zu verstecken. Allein auf ruppigen Passagen wird das KTM etwas flattrig und unruhig. Dieses Rad fühlt sich auf flowigen und schnellen Abfahrten deutlich wohler als im verblockten und technischen Terrain.

Großer Pluspunkt des KTM: Der 400-Wh-Akku lässt sich einfach aus dem Unterrohr entnehmen. Nachteil dabei ist, dass diese Entnehmbarkeit auf ruppigen Passagen zu einem unangenehmen Klappern im Rahmen führt. Amateurtipp, der nicht vom Hersteller abgesegnet ist: Ein Stück Schaumstoff in den Hohlraum gequetscht kann hier Abhilfe schaffen. Und noch ein optischer Kritikpunkt: Im Gegensatz zu TQ oder Mahle-Specialized wirkt der SX-Mittelmotor von Bosch am Tretlager des KTM doch wuchtiger und nicht ganz so "light".

Specialized S-Works Levo SL

Weiter geht es mit dem High-End-Produkt aus Kalifornien. Die S-Works-Serie von Specialized verspricht höchste Qualität. Das Kürzel SL steht für "super light", und im zur Verfügung gestellten Test-Bike war bereits der brandneue SL-1.2-Motor verbaut, der in mehrjähriger Kooperation mit Mahle entwickelt wurde. Specialized geht bei seinen E-Bikes einen anderen Weg und arbeitet an den Motoren selbst mit. Dadurch muss nicht der Rahmen an den Antrieb von der Stange angepasst werden, sondern alles wird so entwickelt, dass eine perfekte Einheit entsteht.

Das Specialised S-Works Levo SL. Steffen Kanduth

Überhaupt versteht es das Levo SL, durch Optik zu überzeugen. Der mattschwarze Carbonrahmen bietet mit der blankpolierten Alu-Schwinge einen glänzenden Blickfang. Das Fox-Fahrwerk – 160 Millimeter Gabel und 150 Millimeter Dämpfer – kommt natürlich aus der Factory-Reihe und ist Kashima-beschichtet. Schaltung und Sattelstütze wiederum sind Rock-Shox-Fabrikate und funktionieren beide kabellos via Funk. Das hat den praktischen Vorteil, dass man den Akku der Sattelstütze im Bedarfsfall mit jenem an der Schaltung tauschen kann, sollte einer der beiden unterwegs mal leer sein. Bei der Wahl der Bremsen hinterlässt einen Specialized aber etwas staunend: Sram Code an einem 14.000-Euro-Fahrrad.

Dafür finden sich zahlreiche durchdachte Gimmicks an dem hochpreisigen Fahrrad. Im Steuerrohr ist ein Werkzeugset verbaut, mit dem sich jede Schraube am Levo bearbeiten lässt. Am Hinterbau sorgen optisch perfekt integrierte Schützer dafür, dass durch Kettenschlag oder Steine möglichst keine Beschädigungen passieren. Auch an der Gabel ist der Mud-Guard bereits serienmäßig montiert. Der Steuerrohrwinkel ist individuell einstellbar. Auch Flipchip ist natürlich Standard, wodurch sich die Bike-Geometrie nach den eigenen Vorlieben tunen lässt. Zudem war am Testbike ein Mullet-Setup verbaut – das heißt ein 29-Zoll-Vorderrad und ein 27,5-Zoll-Hinterrad. Das macht sich beim Downhill positiv bemerkbar.

Wem das nicht genügt, der oder die kann sich mittels eigener App spielen und die drei Unterstützungsstufen des E-Antriebs konfigurieren. Das wirkt sich allerdings auf die Akkuleistung aus. Im Test wurde der Turbomodus versuchsweise so verstellt, dass er schon von Beginn an, also auch bei geringer Eigentretleistung, mit voller Power mithilft. Macht die Uphills merkbar einfacher, frisst aber auch deutlich mehr Akku. Wer Angst hat, auf einer längeren Tour mit leerem Akku liegenzubleiben, kann die Smart-Ride-Funktion nutzen. Man gibt vorab die Eckdaten der Tour ein, und das System warnt, sobald ein Punkt erreicht wird, ab dem man nicht mehr genug Power übrig hat, um problemlos zurück nach Hause zu kommen. Für digitale Biker bietet die App noch unzählige weitere Spielereien bis hin zum GPS-Diebstahlschutz.

Nun aber zum Motor selbst. Der gilt – glaubt man zahlreichen Levo-Testberichten in Fachmagazinen – als der "intuitivste und natürlichste" aller E-Bike-Antriebe. Und tatsächlich, wer schon viele unterschiedliche E-Bikes gefahren ist, erlebt auf dem Levo eine positive Überraschung. Der Motor ist sehr leise und unterstützt wie die sprichwörtlich unsichtbare Hand, die einem dann den nötigen Anschub verpasst, wenn man ihn benötigt. Man fühlt sich plötzlich so, als würden die Beine doppelt so viel Kraft haben. Specialized gilt offensichtlich nicht umsonst als einer der Wegbereiter der Light E-MTBs. Der SL 1.2 schafft laut Hersteller 50 Nm und wird dabei vom 320-Wh-Akku gespeist, der voll ins Unterrohr integriert ist. Motor und Akku wiegen zusammen 3,7 Kilogramm, das gesamte Bike kommt auf knapp über 17 Kilogramm. Bei richtiger Konfiguration via App sind mit einer Akkuladung 1100 Höhenmeter über den Forstweg möglich.

Im Flaschenhalter hat optional der Range-Extender, ein Zusatzakku, Platz. Er wird mittels Kabel an der Ladebuchse gleich über dem Tretlager angesteckt und liefert zusätzliche 160 Wh. Beide Akkus können durch ein mitgeliefertes Doppelkabel zeitgleich geladen werden. Allerdings kann der im Bike verbaute Akku zum Laden nicht entnommen werden. Wer gern technisch über Trails bergauf fährt, sollte den Range-Extender im Gepäck haben. Denn diese Spielart des Uphillens braucht deutlich mehr Energie.

Bergab ist das Levo SL eine Macht, und es wird schnell klar, dass dieses Rad dem Specialized-Klassiker Stumpjumper nachempfunden ist. Technische Trails mit engen Kehren lassen sich ebenso mühelos meistern wie rasante Downhills über ruppigen Untergrund. Das Fahrwerk steckt auch harte Schläge mühelos weg. Und je steiler es wird, umso wohler fühlt sich das Levo. Man vergisst bisweilen, dass man auf einem E-Bike unterwegs ist. Und genau das ist ja der Sinn der Light-Modelle.

Trek Fuel Exe 9.9 XX1 AXS

Als drittes Test-Bike kam die High-End-Version des Trek Fuel Exe zum Einsatz, angetrieben von einem TQ-HPR50-Motor. Preislich bewegt sich dieses Modell in den Sphären des Specialized und kostet in der Top-Ausstattung 14.499 Euro (UVP). Aus Testersicht ist zu sagen: Das Trek ist selbst im Vergleich zu den beiden zuvor genannten Top-Bikes eine Klasse für sich. Um eine gar zu einseitige Bewertung zu vermeiden, haben auch andere Bike-affine Menschen im Umfeld die Gelegenheit genutzt, um die drei Testräder auszuprobieren. Beim Trek waren sich alle einig: Besser geht fast nicht.

Das Trek Fuel Exe 9.9 XX1 AXS. Steffen Kanduth

Es beginnt bei der Optik. Dank des kleinen TQ-Antriebs ist das Fuel Exe selbst auf den zweiten Blick nicht als E-Bike zu erkennen. Es bedurfte oft sehr genauen Nachsehens, um festzustellen, ob ein E- oder ein analoges Mountainbike vor einem steht. Im Grunde verrät nur der erste Tritt in die Pedale, dass im Rahmen ein Motor versteckt ist. Sofern dieser eingeschaltet ist. Denn ohne Motor fährt sich das Trek Fuel Exe wie ein herkömmliches Mountainbike. So wie beim hier bereits getesteten Fazua-Antrieb, der wie TQ aus Bayern stammt. Schaltet man den Motor nun zu, ist er praktisch nicht zu hören. Das Specialized Levo ist bereits leise, aber TQ schafft noch ein paar Dezibel weniger.

Laut Hersteller bringt der TQ HPR50 ebenso viele Nm auf den Boden, nämlich 50. Doch man munkelt in der Branche, dass diese Angabe mehr Wunsch als Tatsache sei und der TQ in Wahrheit schwächer ausfalle. Im Praxistest war das zumindest nicht zu spüren. Sogar ein Uphill mit Abschleppservice für einen nichtmotorisierten Kollegen war problemlos möglich. Hinsichtlich der Natürlichkeit des Leichtantriebs sind der TQ und der Specialized-Mahle als ebenbürtig zu bewerten. Beide liefern genau dann die Unterstützung, wenn man sie braucht, und zwar so, dass es nicht unnatürlich ruckelt oder schiebt. Auch der TQ kann über die Trek-App nach individuellen Vorlieben eingestellt werden. Und auch er weist merklich mehr Akku-Verbrauch auf, wenn die Leistungskurve noch oben korrigiert wird.

Das Trek Fuel Exe kommt serienmäßig mit einer Rock-Shox-Komplettausstattung. Das Fahrwerk: 150 mm Lyrik Ultimate AirWiz vorn und 140 mm Super Deluxe Ultimate AirWiz hinten. Schaltung und Sattelstütze funktionieren über Funk, was wieder den praktischen Akkutausch ermöglicht. Einziger Wermutstropfen: Gebremst wird auch dieses sündhaft teure Fahrrad mit einem Set Sram Codes.

Seine einzigartigen Qualitäten spielt das Trek aus, sobald es bergab geht. Das Handling des Rads ist nicht von einem unmotorisierten zu unterscheiden. Obwohl es mit etwa 18,5 kg mehr auf die Waage bringt als das Specialized und 29-Zoll-bereift ist, fährt es sich spürbar leichter und wendiger. Im Gegensatz zu den beiden zuvor besprochenen Bikes lässt sich beim Trek auch die Sattelstütze weiter versenken, was beim Downhill Vorteile bringt. Den geringeren Federweg bemerkt man nicht – zumindest in der Amateurliga, in der die Testfahrten absolviert wurden.

Weite Touren sind entweder mittels 160-Wh-Range-Extender-Zusatzakku, der im Flaschenhalter Platz findet, machbar. Oder man tritt einfach ohne Motor in die Pedale, was beim TQ-Antrieb ohne merklichen Widerstand möglich ist. Der 360-Wh-Hauptakku im Unterrohr kann mithilfe eines Sechskantschlüssels entnommen werden. Wobei in Haushalten, die sich so ein Rad leisten können, ein adäquater Radlstellplatz bzw. -raum inklusive Lademöglichkeit Standard sein dürfte.

Fazit: Macht Spaß, kostet aber zu viel

Nach den ausgiebigen Testfahrten mit den drei genannten Light E-Mountainbikes ist das Versprechen einer neuen Leichtigkeit nachvollziehbar. Die Leichtantriebe sind um Welten schöner als die klobigen Vollversionen, die bisher an E-Bikes montiert wurden. Aus den vielgescholtenen Waldmopeds werden wieder Fahrräder. Doch auch der Einsatzzweck ist ein gänzlich anderer. Light E-MTBs sprechen eine sportliche und ebenso zahlungskräftige Klientel an.

Denn als Normalsterblicher ist eine derartige Investition in ein Freizeitsportgerät nur schwer vorstellbar. Aber es bleibt zu hoffen, dass die Technik dank Massenfertigung mit der Zeit günstiger und dadurch irgendwann auch für Durchschnittsradler leistbar wird. Denn vom Prinzip her sind Light E-MTBs für abfahrtsorientiertes Fahren großartig. Im Testzeitraum, der außerhalb sämtlicher Öffnungszeiten von Bikeparks lag, eröffneten die leicht motorisierten Räder neue Möglichkeiten, was die Tourenplanung anging. Und aufgrund schneeloser Winter wird die Off-Season ohnehin immer kürzer. (Steffen Kanduth, 5.6.2024)