Lange Distanzen werden zumeist mit dem Schiff überbrückt. In Transitländern wie Österreich dominiert hingegen der Straßenverkehr, die Schiene hinkt nach. IMAGO/photothek

Egal ob im Masterplan der Bundesregierung oder im Green Deal der EU-Kommission, das Ziel ist klar: Der Gütertransport soll von der Straße auf die Schiene. Denn die Transportmenge wird weiter wachsen, schon jetzt ist der Güterverkehr für ein Drittel aller Verkehrsemissionen verantwortlich. Doch die Verlagerung will nicht so richtig gelingen, weder in Österreich noch anderswo. Ganz im Gegenteil: Es wird mehr per Lkw transportiert. Wie also weiterverfahren?

Sebastian Kummer, Leiter des Logistikinstituts der WU Wien, hat eine klare Meinung: "Es ist gefährlich, der Realität nicht ins Auge zu sehen." Ihm zufolge ist das Regierungsziel von 40 Prozent Schienenanteil im Güterverkehr bis 2040 unrealistisch.

Stoff dafür liefert ein Blick ins Jahr 2019. Damals lag der Anteil der Schiene am Transportaufkommen laut Statistik Austria bei 27,7 Prozent, vier Jahre später bei 26,6 Prozent. Gleichzeitig wurden statt 69 Prozent fast 72 Prozent per Lkw transportiert.

Schiene tritt auf der Stelle

Und selbst wenn man die vom Umweltministerium favorisierten, weil höher ausfallenden Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat heranzieht, zeigt sich ein ähnliches Bild. Demnach stagniert der Anteil der Schiene seit 2016 bei etwa 30 Prozent, ist im historischen Verlauf gar leicht rückläufig.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Eisenbahnen und Waggons sind teuer, ebenso der Ausbau der Infrastruktur. Laut ÖBB-Rahmenplan fließen in der Periode 2024 bis 2029 21 Milliarden Euro, die Deutsche Bahn (DB) nimmt für ihre bis 2030 geplante Generalsanierung 45 Milliarden Euro in die Hand. Teuer wird es aber nicht nur aufgrund der Bautätigkeit, auch die längeren Ausweichrouten kosten Zeit und Geld.

Hinzu kommt ein immer noch zersplittertes europäisches Schienennetz, das zu nationalen Alleingängen führt. Zudem teilen sich Güterzüge die Trassen mit Personenzügen. Zu Stoßzeiten des Personenverkehrs heißt es also allzu oft warten.

Markttrends stärken Lkws

All das schwächt den Transport per Schiene und stärkt jenen per Lkw. Denn der Markt würde zusehends nach individuellen Leistungen und hoher Flexibilität rufen, sagt Kummer. "Das sind zwei Dinge, bei denen die Bahn nicht sehr stark ist."

Der anvisierte Umstieg auf die Schiene gerät damit in weite Ferne. Laut Prognosen einer unter dem WU-Logistikexperten aktualisierten Studie wird der Güterverkehr auf der Straße selbst im optimistischsten aller untersuchten Szenarien wachsen. Der Transport per Zug müsste sich zugleich verdoppeln, um an das Regierungsziel heranzukommen.

CO 2 -Einsparungspotenzial sieht Kummer folglich im Straßengüterverkehr. Vergleiche man die Emissionen von 2023 mit den Annahmen für 2030, könnte der Einsatz batterieelektrischer Fahrzeuge im Nahverkehr 18 Prozent einsparen. Auf der Langstrecke eigne sich der Dieselersatz HVO, der etwa aus verwerteten Speiseölresten der Gastronomie besteht und die Emissionen um knapp zehn Prozent senken könnte.

Klimaziele könnten erreicht werden

Wasserstoff und LNG hingegen würden bis dahin eine geringe Rolle spielen. Insgesamt würde man die EU-Ziele damit noch um 15 Prozentpunkte verfehlen. Mit der Weiterentwicklung der Antriebsalternativen würde bis 2040 nur noch ein Loch von rund sieben Prozent klaffen, 2050 könnte bei Ausschöpfung aller Potenziale klimaneutraler Straßenverkehr Realität werden.

Eine Garantie dafür gibt es freilich nicht. Weder sind entsprechende Maßnahmen breitflächig eingeleitet, noch sind die Prognosen punktgenau. Denn diese fußen auf Wirtschaftsentwicklungen und Markttrends, zudem sind der technologische Fortschritt und dessen praktischer Einsatz schwierig vorherzusehen. Was bleibt, ist also Ernüchterung – und ein Funken Hoffnung. (Nicolas Dworak, 5.6.2024)