Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Dieser bestreitet die Tat. APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Erneute Messerattacke in Wien-Favoriten: Montagnachmittag hat in der Keplergasse laut Polizei ein 34-jähriger Syrer einen Mann, der einen Streit zwischen dem Verdächtigen und einer weiteren Person schlichten wollte, mit einem Messer angegriffen und verletzte ihn leicht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Tat geleugnet

Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen Körperverletzung bestand. Bei der Einvernahme leugnete der Syrer die Tat. Das Opfer wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung durch einen Rettungsdienst in häusliche Pflege entlassen. (APA, 4.6.2024)