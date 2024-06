Der Tokufastbot von Mitsubishi Electric löste den Würfel in rund 30 Hundertstelsekunden. Eine 90-Grad-Drehung dauert 0,009 Sekunden.

Detailansicht des Tokufastbots nach vollendeter Arbeit, die maximal 20 Drehungen benötigt. Youtube / Mitsubishi Electronic

Das waren noch Zeiten: Anfang 2011 vermeldete das Wissenschaftsressort des STANDARD, dass ein Roboter einen Rubikwürfel in 15 Sekunden gelöst hatte. Das war damals noch ein wenig langsamer als der schnellste Mensch. Heute sieht die Sache deutlich anders aus – und zehn Finger und ein menschliches Gehirn haben längst keine Chance mehr, mit spezialisierten Robotern mitzuhalten.

Der Weltrekord für Menschen steht mittlerweile bei unfassbaren 3,1 Sekunden. Doch bei Rubikrobotern tun wir uns selbst mit dem bloßen Hinschauen mittlerweile schwer. Denn ziemlich genau nach einmal blinzeln – rund 0,3 Sekunden – ist der sechsfärbige Würfel vom neuen Roboterweltrekordhalter auch schon wieder gelöst, also mehr als zehnmal schneller als durch Menschenhände:

Die Rekordlösung des Rubikwürfels im Originaltempo und in Zeitlupe.

Mitsubishi Electric - Global

Konkret hat ein Roboter von Mitsubishi Electric den legendären Würfel im Mai in 0,305 Sekunden gelöst und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt, der seit Ende des Monats durch Guinness World Records bestätigt ist. Der Tokufastbot, der einen auf KI-Technologie basierenden Farberkennungsalgorithmus besitzt, kann eine 90-Grad-Drehung in 0,009 Sekunden ausführen, wie Mitsubishi Electric in einer Presseaussendung bekanntgab.

Wird es irgendwann noch schneller gehen? Vermutlich. Hinsichtlich der Zahl der Drehungen gibt es keine Optimierungen mehr. Wie ein Mathematikerteam bereits vor Jahren errechnete, sind zur Lösung in jeder denkbaren Position maximal 20 Drehungen nötig. Die KI-gestützten Roboter kennen längst alle möglichen Positionen und die jeweils kürzesten Lösungswege. Eine Schwierigkeit könnte aber die Reibungshitze werden, die bei immer schnelleren Drehungen unweigerlich auftritt.

Einen anderen Rubik-Weltrekord, der erst vor einem Jahr aufgestellt wurde, werden Roboter aber vermutlich nicht so schnell toppen: Dem Chinesen Li Zhihao gelang es, drei Würfel in drei Minuten und 16 Sekunden zu lösen – während er sie jonglierte. (Klaus Taschwer, 5.6.2024)