Sie in High-Heels, er in Sneakern: Rupert Murdoch und Elena Schukowa posierten in Kalifornien für ihr Hochzeitsfoto. AP

Da heiratet ein 93-jähriger Medienmogul eine 67-jährige Molekularbiologin – und worüber wird gesprochen? Die Schuhwahl des Bräutigams, der zum fünften Mal Ja gesagt hat. Rupert Murdoch heiratete am vergangenen Wochenende auf seinem Weingut in Kalifornien die Russin Elena Schukowa. Auch sie wusste, was sie tat. Die Molekularbiologin ist ebenfalls Wiederholungstäterin, sie war zuvor mit Alexander Schukow, einem milliardenschweren russischen Energieinvestor, vermählt.

Dafür, dass ansehnliche Hochzeitsfotos im Garten des Weinguts veröffentlicht wurden, hatte die einst von Murdoch geleitete News Corporation gesorgt – zu jenem Medienimperium gehören auch Titel wie das Wall Street Journal und der rechte TV-Sender Fox News. Sie zeigen eine Braut im cremefarbenen Cocktailkleid mit schulterfreiem Ausschnitt der britischen Designerin Emilia Wickstead (im vergangenen Jahr zuständig für das Opernballkleid Jane Fondas) und farblich darauf abgestimmten High-Heels. So weit, so unauffällig. Doch dann das: Der Bräutigam komplettierte sein Hochzeitsoutfit, grauer Anzug, goldene Krawatte, mit Sneakern!

Das dürfte nicht allen gefallen. Unlängst kommentierte beispielsweise Fachmann Thomas Fuchs von Kuhn Maßkonfektion in Wien gegenüber dem STANDARD das Thema Sneaker zum Anzug mit: "Da komm ich überhaupt nicht mit." Er ist der Meinung: "Zu einem klassischen Anzug, auch wenn er etwas moderner geschnitten ist, gehört ein schöner Schuh."

Treue Leserinnen und Leser des STANDARD werden das entspannter sehen und wahrscheinlich abwinken: Das kennen wir doch schon. Und ja, sie haben selbstverständlich recht. US-Präsident Joe Biden, im Vergleich zu Murdoch "jugendliche" 81 Jahre alt, kombiniert während öffentlicher Auftritte nämlich immer häufiger sportliches Schuhwerk zum Anzug. Mal wurde er in solchen gesichtet, als er aus seinem Helikopter Marine One stieg, ein andermal während der Wahlkampagne in Michigan.

Im Fall Biden wurde der Hersteller schnell ausfindig gemacht: die US-Marke Hoka. Im Fall Rupert Murdochs dürfte es sich ebenfalls um einen gedämpften Gesundheitsschuh desselben Unternehmens handeln, vermutete die New York Times. Es deutet tatsächlich einiges darauf hin: Die gepolsterte XL-Sohle der Sneakers ist das verräterische Markenzeichen des 2009 gegründeten Herstellers, der zum US-amerikanischen Schuhunternehmen Deckers Outdoor Corporation gehört. Ihren Job haben die Turnschuhe jedenfalls erfüllt. Rupert Murdoch war die vergangenen Tage wieder im Gespräch. (Anne Feldkamp, 4.6.2024)