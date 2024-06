"Damals vor fast 30 Jahren" – wer einen solchen Satz wahrheitsgemäß sagen kann, darf sich zu Recht ein kleines bisschen alt fühlen. Das Alter ist bekanntlich ohnehin nur eine Zahl, der Wert steckt in den Erinnerungen dahinter. Und im vergangenen Jahr blitzten während einer Partie "Stellaris" mit Freunden in meinem Gedächtnis Reminiszenzen an ein anderes Game auf. An ein Spiel aus der Shareware-Ära in den 1990ern. Viel simpler in Grafik und Gameplay als das komplexe Scifi-Strategiespiel von Paradox. Damals hatten sich gerade Heft-CDs endgültig gegen Beilage-Disketten durchgesetzt. Statt einigen Megabyte gab es nun 650 MB an Platz zu füllen. Und gefüllt wurde er, oft mit funktionseingeschränkten Versionen diverser Software und Spiele. Gegen Zahlung an den Hersteller erhielt man entweder einen Freischaltcode oder das vollständige Programm zugesandt. Ganz analog auf dem Postweg. Es sollte noch einige Jahre dauern, ehe die breite Bevölkerung sich das Internet erschloss.

Auf so einer CD des längst eingestellten Magazins "CD Direkt", damals vom B&K Verlag vertrieben, war auch besagtes Spiel. Die Shareware-Version erlaubte Partien mit zwei Spielern, wahlweise gegen den Computer oder gegen einen Menschen. Selbst ein Netzwerkmodus war vorhanden. Stundenlang saß ich mit meinem Vater vor dem Monitor des Desktoprechners mit INtel 386-Prozessor, 4 MB RAM und Windows 3.11. Zug um Zug rangen wir um die Vorherrschaft auf der zufallsgenerierten Sternenkarte. Ich hatte Lust, diese Erinnerungen noch einmal aufleben zu lassen. Es sollte eine längere Suche werden.

Den ersten Teil habe ich nie gespielt, aber "Solar Vengeance 2" von 1994 zog mich schnell in seinen Bann. Screenshot/Solar Vengeance

Irgendwas mit "Solar"

Mein Namensgedächtnis ließ mich mal wieder im Stich. "Solar Wars", meinte ich mich an den Titel des Games zu erinnern. Beim "Solar" war ich mir sicher, beim "Wars" nicht so ganz. Internetrecherche und Fragen bei Freunden brachten mich nicht weiter. Tatsächlich gibt es ein Spiel namens "Solar War", das ist aber 2013 erschienen und steht in keinem Zusammenhang zu der Shareware-Perle von anno dazumal.

Denn diese war nicht besonders komplex. Es gab einige wenige Schiffstypen für Kampf, Verteidigung und Aufklärung. Planeten hatten eine Ressource, um diese Schiffe zu produzieren. Außerdem verfügten sie über Verteidigungsschilde, die man ebenfalls aufstocken konnte. Kämpfe waren simpel. Begegneten sich zwei Kampfschiffe, gewann das mit dem höheren Angriffswert automatisch, ohne Schaden zu nehmen. Steuerte man ein Schiff in einen neutralen oder gegnerisch kontrollierten Planeten, reduzierten sich dessen Schilde um besagten Kampfwert. Sollten dieser dabei unter null fallen, gewann man Kontrolle über den Himmelskörper.

Das Spiel ist recht unbekannt, aber nicht unbekannt genug, als dass es nicht zumindest ein "Let's Play"-Video darüber gibt.

dreambyte

Die grafische Umsetzung hätte einfacher kaum sein können. Die strategische Karte zeigte mit farbigen größeren und kleineren Punkten Planeten und sichtbare Schiffe an. Auf der taktischen Karte visualisierten Ringe um die Planeten ihre Schilde, strichlierte Linien die Reichweite von Scannern und die Kampfschiffe. Transporter, Drohnen und sonstigen Einheiten wurden als simple Symbole dargestellt. Die Oberfläche bestand aus einem Windows-3.11-Standard-Dialog mit zwei Reitern, mit ein paar Textfeldern, Listen und Buttons. Dass es nicht unbedingt aufwendige Grafik braucht, um ein gutes Spiel zu machen, war damals genauso wahr, wie es das heute noch immer ist.

Zwei Tage suchte ich jeweils stundenlang das Netz ab, um das Spiel zu finden. Namensvarianten, Suche nach Releasejahren und die Archive diverser Abandonware-Seiten halfen nicht weiter. Noch ein paar andere Spiele, etwa "Starz!" und "VGA Planets" tauchten auf, wieder kein Treffer. Also ließ ich es bleiben und legte das Vorhaben gedanklich ad acta.

Im Dezember 1995 gab es ein "PC-Spiele Extra" der Zeitschrift CD Direkt. Auf der beigelegten Scheibe entdeckte ich, damals wie heute, "Solar Vengeance". B&K Verlag (via Internet Archive/kultcds)

Ein zweiter Anlauf

Doch vor ein paar Tagen stieß ich schließlich zufällig auf die Reddit-Community "Tip of my Joystick". Dort beschäftigen sich die Mitglieder mit nichts anderem, als anhand geposteter Spielbeschreibungen Vorschläge zu kommentieren, welches Game es möglicherweise sein könnte.

Meine Hoffnung war geweckt. Also tippte ich in ein paar Absätzen, alles was mir an diesem Spiel erinnerlich war. Bis die ersten Antworten eintrudelten, dauerte es nicht lange. Neben alten Bekannten durfte ich so Spiele kennenlernen, die ich bis dahin nicht kannte, wie etwa die "Space Empires"-Reihe oder "Outpost". Auch der altehrwürdige erste Teil von "Master of Orion" wurde in den Raum geworfen. Einen entscheidenden Hinweis gab es leider nicht. Das gesuchte Game ist schlicht zu unbekannt.

Meine Motivation weiterzusuchen war aber geweckt. Doch es musste ein anderer Ansatz her. Nämlich das Stöbern in der Originalquelle, der CD Direkt. Auf der Seite Kultboy sind die Cover einiger alter Ausgaben zu finden, manche davon kann man auch bei Besitzern zum Kauf anfragen. Einblick in die Heft-CDs? Leider Fehlanzeige.

Rettung im Internet Archive

Zum Retter wurde schließlich das großartige Internet Archive. Dort hat nämlich jemand den Inhalt diverser CD Direkt-CDs hochgeladen. Eine Ausgabe, die im Dezember 1995 veröffentlichte Spiele-Sonderedition, fiel mir dabei ins Auge. Einen Download später versuchte ich, den digitalen Katalog zu starten, der auf jeder Scheibe dabei war. Das scheiterte jedoch an dem Umstand, dass aktuelle Windows-Ausgaben die Zusammenarbeit mit 16-Bit-Programmen verweigern. Doch man kann auch in einer Textdatei namens "CDINHALT.TXT" nachschlagen, welche Programme sich in den Verzeichnissen verbargen.

"Solar Vengeance 5" von 2008 sah schon deutlich bunter aus und war auch als Spiel deutlich komplexer. Screenshot/Solar Vengeance

Und da war es. "Solar Vengeance" ließ den Groschen fallen. Kurz beschrieben als "Strategisches Weltraumspiel". Den Ordner des Games auf die SSD des PCs zu kopieren ist allerdings nur die halbe Miete. Denn auch hier verhindert die 16-Bit-Schranke, dass man es einfach so unter Windows 11 ausführen kann. Der gängige Weg, dieses Problem zu lösen, besteht darin, Windows 3.11 über den Emulator Dosbox zu installieren und dort dann das Spiel zu starten. Es gibt aber einen einfacheren Weg, nämlich dank WineVDM, einer Variante des Windows-Emulators Wine, der es möglich macht, Software für Windows 1 bis 3.11 unter Windows 10 und 11 zu starten.

Das Spiel ist gut gealtert, auch weil die Erwartungen niedrig waren. Es ist eben ein einfach gestrickter Strategietitel, den man ohne lange Einarbeitung spielen kann und bei dem Runden unter den Standardeinstellungen auch flott gespielt sind. Seine große Stärke ist die Nostalgie, die er für mich versprüht. Die Erinnerungen an die Partien mit meinem Vater, meine aufblühende Faszination für die Computerwelt und die Geburtsstunde eines meiner liebsten Hobbys.

Freilich fällt mir heute auf, dass die Bedienung im Vergleich zu modernen Titeln ziemlich umständlich ist, Computergegner mit unfairem Ressourcenvorteil starten, aber auch leicht auszutricksen sind. Es reicht, den Startplanet auszuspähen, eine Armada an Drohnen und Minen zur Abwehr sowie ein besonders starkes Schlachtschiff zu bauen. Mit diesem erobert man schließlich den Heimatplaneten des Widersachers und eliminiert ihn damit. Das kann trotzdem eine Herausforderung sein, doch wer wirklich Spaß haben möchte, legt sich besser mit menschlichen Widersachern an.

Von "Solar Vengeance 8" gibt es eine Betaversion, fertiggestellt wurde der Titel aber nie. Screenshot/Solar Vengeance

Das Verschwinden des "Silicon Commander"

Was ich auch erfahren habe ist, dass das Ein-Mann-Studio "Silicon Commander" auch andere Spiele sowie mehrere Fortsetzungen von "Solar Vengeance" entwickelt hat. Teil 5 von 2008 wurde zudem zwischenzeitlich zur Freeware erklärt. Im Jahr 2013 verliert sich allerdings die Spur nach der Veröffentlichung einer Betaversion von "Solar Vengeance 8". Die Website ist auch schon länger offline, kann aber inklusive besagter Betaversion über das Internet Archive abgerufen werden. Sie läuft ohne Probleme auch unter Windows 11. Das Spiel war erstmals als Open Source entwickelt worden, der Quellcode lässt sich sogar noch über das gesicherte Archiv von Microsofts ehemaliger Codehosting-Plattform Codeplex abrufen.

Doch was macht der Entwickler heute? Die Kontaktaufnahme über die alte E-Mail-Adresse blieb erfolglos. Aller Wahrscheinlichkeit nach – das legt ein Abgleich von Name, Beruf und Wohnort nahe – entwickelt er heute mit seinem eigenen Unternehmen Backtesting-Software für Finanzplattformen. Es gibt ein paar Fragen, die ich ihm stellen möchte. Etwa, warum "Solar Vengeance 8" nie fertig wurde und warum er eigentlich mit der Spieleentwicklung aufgehört hat. Ich habe dem mutmaßlichen "Silicon Commander" auf Linkedin eine Nachricht geschickt. Eine Reaktion ist bislang leider ausgeblieben. (gpi, 8.6.2024)