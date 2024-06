Vor allem die Persönlichkeitsentwicklung soll in den Firmen gefördert werden, aber auch technische und digitale Skills

Jedes zweite Unternehmen misst Weiterbildung auch in den nächsten Jahr eine (sehr) große Bedeutung bei. Getty Images

Lebenslanges Lernen wird immer wichtiger. Mehr als die Hälfte der Firmen geht davon aus, dass Weiterbildung auch in den nächsten Jahr (stark) an Bedeutung gewinnen wird. Die restlichen Befragten gehen immerhin davon aus, dass das Thema gleich bleibend wichtig sein wird. Das zeigen die Ergebnisse der neuen Weiterbildungsstudie 2024.

Dennoch bleibt Weiterbildung in einigen Unternehmen nur ein Lippenbekenntnis. Denn mehr Budget haben heuer nur 30 Prozent der Firmen eingeplant – im Vorjahr lag dieser Wert immerhin noch bei 35 Prozent. 2022 war der Anteil mit 37 Prozent auf einen Höchstwert seit der ersten Erhebung 2009 geklettert. In den Jahren zuvor lag der Anteil zwischen 21 und 27 Prozent. Fast zwei Drittel veranschlagen laut der aktuellen Umfrage ähnlich viele finanzielle Mittel wie im letzten Jahr, weniger Geld eingeplant haben hingegen nur vier Prozent.

Im Auftrag der Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung (PbEb) wurden von dem Marktforschungsinstitut Makam Research rund 400 HR-Verantwortliche mit mehr als 20 Mitarbeitenden befragt. Die Studie sei zudem repräsentativ, weil der Mix aus Branchen und Regionen Österreichs Wirtschaft abbilde.

Positive Haltung gegenüber KI

Am wichtigsten schätzen die Befragten Weiterbildung in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung der Beschäftigten ein (45 Prozent), gefolgt von Fähigkeiten in den Bereichen Technik und Produktion (33 Prozent) sowie Verkaufstraining und Marketing und Informatik- und EDV-Anwenderkenntnisse (jeweils 31 Prozent). Im Vorjahr lagen digitale Fähigkeiten mit 38 Prozent noch auf dem zweiten Platz.

In den kommenden Jahren werden nach Einschätzung der Personalverantwortlichen Fähigkeiten rund um Künstliche Intelligenz (KI) sowie "Future Technologies / Green Jobs" in den Fokus rücken. Apropos KI, die rasante Entwicklung der neuen Technologie schätzen knapp zwei Drittel der Befragten als überwiegend positiv ein. Rund ein Viertel sind (eher) negativ gestimmt. Jede und jeder Zehnte wollte sich nicht zu dem Thema äußern.

Trotz wohlgesinnter Grundhaltung kommt KI in den meisten Personalabteilungen bislang jedoch nicht zum Einsatz. 63 Prozent geben an, die Technologie nicht bei ihrer Arbeit zu nutzen. Ein Drittel setzt KI hingegen bereits ein, die Mehrheit für administrative Tätigkeiten, aber auch bei Recruiting und Bewerbungsprozessen.

Zeitdruck als Hindernis

Pro Jahr stellen die Firmen ihren Beschäftigten meist ein bis drei Tage für Weiterbildung zur Verfügung (52 Prozent). Ein Fünftel hat immerhin vier bis sechs Tage dafür vorgesehen. Mehr als sieben Tage hat nur eine Minderheit vorgesehen. Die Befragung zeigt zudem, dass reine Präsenztrainings kontinuierlich beliebter werden. Rein digitale Lernformen sind seit dem Boost durch die Pandemie wieder leicht rückläufig.

Die Planung der Bildungsmaßnahmen erfolgt laut der Umfrage primär in Abstimmung mit der Belegschaft, entweder im Rahmen von Mitarbeitergesprächen (74 Prozent) oder durch Vorschläge von Beschäftigten (67 Prozent). Die Ermittlung notwendiger Kompetenzen war zudem bei 60 Prozent ausschlaggebend. Eine Ausbildungsvereinbarung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einen zentralen Schulungsplan gibt es hingegen bei weniger als der Hälfte der befragten Unternehmen.

Und was sagen eigentlich die Beschäftigten? Laut einer Befragung des Wifi aus dem Vorjahr ist Österreichs Arbeitenden ständige Weiterbildung auch besonders wichtig – allerdings hapert es bei der Umsetzung. Zusammengerechnet 54 Prozent aller Erwerbstätigen nennen den beruflichen Stress und die fehlende Zeit als Haupthindernis. Laut der Erhebung habe die Zeitnot der Arbeitenden zudem im letzten Jahr zugenommen.

Forderung an die Politik

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Nationalratswahl hat eine große Mehrheit der Firmen (95 Prozent) in puncto Weiterbildung konkrete Forderungen an die Politik. An erster Stelle steht für ein Drittel der Befragten ein steuerlicher Vorteil für Unternehmen. 20 Prozent wollen eine Unternehmensprämien für betriebliche Weiterbildungen und 17 Prozent individuelle Bildungsschecks für Mitarbeitende. Jede und jeder Zehnte würde sich außerdem eine umfassende Weiterbildungsstrategie durch die Politik wünschen. (dang, 6.6.2024)