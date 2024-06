Die Notenbank-Führung will nicht, dass ihre eigenen Ökonomen einen genehmigten OeNB-Beitrag vorstellen, in dem es um Steuerthemen geht. APA/Tobias Steimaurer

Zwei Ökonomen der Nationalbank (OeNB) haben den OeNB-Beitrag zum Sozialbericht 2024 geschrieben. Titel: "Privateigentum und Zugang zu Ressourcen: Wege zu einer egalitären Gesellschaft in Österreich". Als einen Weg empfehlen sie Vermögens- und Erbschaftssteuern. Der Bericht durchlief das vorgeschriebene Genehmigungsprozedere. Nun aber will man in der OeNB nichts mehr davon wissen, das Thema erscheint den Notenbankern zu heiß. Die Autoren, zu Präsentation und Diskussion der OeNB-Studie an die WU eingeladen, wurden von ihren Chefs "ersucht", zum Steuerteil ihrer Arbeit nichts zu sagen. Eine groteske Vorgabe, die beiden haben ihre Teilnahme verständlicherweise abgesagt.

Dabei wäre ein öffentlicher Diskurs mit den Ökonomen zu ihrer Arbeit wichtig und interessant – umso mehr, als eine der Kernaufgaben der staatlichen Notenbank die ökonomische Forschung ist, in die auch viel Geld fließt. Steuerthemen zählen die Verantwortlichen aber offenbar nicht dazu, da hängen sie ihren eigenen Wissenschaftern lieber einen Maulkorb um und distanzieren sich. Zuvor war das Steuerkapitel besonders von der ÖVP (auch Schwarze sitzen in OeNB-Direktorium und Generalrat) kritisiert worden.

Bloß nicht anecken, scheint die Devise der OeNB-Chefs zu sein, deren Jobs die türkis-grüne Regierung demnächst nachbesetzen wird. Maulkorb und Message-Control in der Wissenschaft: einer Institution wie der Nationalbank und einer wissenschaftsfreundlichen Demokratie unwürdig. (Renate Graber, 4.6.2024)