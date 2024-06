Voller Fokus. AFP/DIMITAR DILKOFF

Paris - Das erste Semifinale der Tennis-French-Open lautet Iga Swiatek gegen Coco Gauff. Die Topfavoritin und Tennis-Weltranglistenerste aus Polen machte am Dienstag gegen Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova kurzen Prozess, fegte die Tschechin mit 6:0,6:2 vom Court Philippe Chatrier. Bereits davor hatte US-Open-Siegerin Gauff gegen die Tunesierin Ons Jabeur mehr Mühe und erst nach 1:57 Stunden mit 4:6,6:2,6:3 gewonnen.

Der erst 23-jährigen Swiatek fehlen damit nur noch zwei Siege zu ihrem vierten French-Open-Titel und dem fünften Major-Triumph. Lediglich in der zweiten Runde wurde die Polin bisher gefordert, da allerdings richtig: Gegen die Ex-Nummer eins Naomi Osaka siegte sie nur knapp mit 7:6,1:6,7:5, lag im dritten Satz 2:5 zurück und wehrte auch einen Matchball ab. Danach spazierte sie förmlich ins Halbfinale. Im Achtelfinale ließ sie der Russin Anastasia Potapowa kein einziges Game, verlor nur zehn Ballwechsel. Jetzt folgte der nächste souveräne Erfolg. "Alles hat geklappt, ich habe auch besser aufgeschlagen als in den Runden davor", analysierte Swiatek trocken.

Gauff durfte nach 1:57 Stunden über ihren insgesamt dritten Semifinaleinzug bei einem Major in Folge jubeln. Die 20-jährige US-Amerikanerin freute sich, die unorthodox und sehr abwechslungsreich spielende Afrikanerin geschlagen zu haben. Eine Spielerin, die sie auch selbst sehr schätzt. "Sie ist auf der Tour sehr beliebt. Wenn ich nicht spiele, halte ich ihr auch die Daumen. Ich hatte viel Spaß, auch wenn ich den ersten Satz verloren habe", sagte Gauff dem Fans auf dem Platz.

Nach dem verlorenen ersten Satz habe sie versucht, aggressiver zu spielen. Am Ende reichte es zum fünften Sieg im siebenten Duell mit Jabeur. Im Halbfinale gegen Topfavoritin Swiatek spricht nicht zuletzt die Statistik klar für die Polin. Sie führt im Head-to-Head mit der Weltranglisten-Dritten aus Florida mit 10:1.

Beide Halbfinalistinnen haben in den vergangenen Monaten ihren Aufschlag umgestellt. Swiatek verkürzte ihre Bewegung, seither trifft sie mehr erste Aufschläge ins Feld. Gauff wirft den Ball nun weniger hoch auf und hat ihre Bewegung insgesamt vereinfacht. "Wenn ich die Spielerin sein will, die ich werden möchte, muss ich es mir ungemütlich machen und mein Spiel verändern", meinte Gauff dazu im Vorfeld.

Iga Swiatek ist in glänzender Verfassung. REUTERS/Yves Herman

Djokovic zweifelt an Fitness

Bereits am Montag hatte sich der Drama-König von Paris mit einem Kraftakt gerettet - doch ob Novak Djokovic in seinem Viertelfinale antritt, ist offen. "Ich weiß nicht, was morgen oder übermorgen passiert, ob ich in der Lage sein werde, auf den Platz zu gehen und zu spielen", sagte der 37-jährige Serbe am späten Montagabend: "Ich hoffe es. Lasst uns abwarten, was passiert."

Im Achtelfinale hatte sich der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger mit 6:1,5:7,3:6,7:5,6:3 gegen den argentinischen Außenseiter Francisco Cerúndolo durchgesetzt, obwohl er Anfang des zweiten Satzes auf dem Sand weggerutscht war und sich am Knie verletzt hatte. Er müsse sehen, was die Untersuchungen am Dienstag ergeben und wie es sich anfühlt, wenn das Adrenalin und die Schmerzmittel nicht mehr wirken, erklärte der Titelverteidiger.

Vom Arzt habe er während des Matches die Höchstdosis an Schmerzmitteln erhalten, verriet der Serbe: "Er sagte: Okay, das ist es. Das ist alles, was ich dir im Moment geben kann." Nach 45 Minuten habe er die Wirkung gespürt und das Duell mit dem krassen Außenseiter trotz körperlicher Einschränkungen erfolgreich zu Ende gebracht.

Jagd nach dem 25. Titel

Sein rechtes Knie habe sich in den vergangenen Wochen nicht hundertprozentig gut angefühlt, doch die Verletzung habe er sich auf dem rutschigen Untergrund im Court Philippe Chatrier zugezogen. Schon während des Matches hatte sich Djokovic deswegen beim Oberschiedsrichter beschwert: "Ich habe mir das Knie verrenkt. Ich rutsche und schlittere die ganze Zeit."

Doch auch das konnte den "Djoker" nicht stoppen. Über die Comeback-Qualitäten staunte sogar sein Ex-Trainer Boris Becker. Er sei "nicht von dieser Welt", sagte die Tennis-Ikone bei Eurosport, "wie er das jedes Mal im vierten und fünften Satz rumreißt". Seine einzige Erklärung lautete: "Es ist ein Grand Slam, und er will unbedingt seinen 25. Titel. Da holt er noch einmal alles raus."

Zwei Tage nach seinem nächtlichen Drittrunden-Sieg über viereinhalb Stunden gegen Lorenzo Musetti musste Djokovic wieder einen 1:2-Satzrückstand aufholen und über 4:39 Stunden gehen. In der Wiederholung des Vorjahresfinales gegen den Norweger Casper Ruud, der sich in vier Sätzen gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durchsetzte und am Mittwoch als Viertelfinalgegner wartet, braucht Djokovic aber seine Topform.

Volle Reichweite. AFP/BERTRAND GUAY

Zverev hofft auf Frische

Auch Alexander Zverev hat seine zweite Fünfsatz-Partie in Folge in den Beinen. Erst um 1.40 Uhr stand sein 4:6,6:1,5:7,7:6(2),6:2-Erfolg über den Dänen Holger Rune fest. "Jetzt muss ich so schnell wie möglich zurück zum Hotel, Behandlung und dann schlafen gehen, dann werde ich hoffentlich morgen frisch sein", sagte der 27-jährige Deutsche den Medien um 2.30 Uhr früh.

Sein nächster Gegner ist am Mittwoch Alex de Minaur, der den Weltranglisten-Fünften Daniil Medwedew nach verlorenem ersten Satz noch glatt besiegte. Von seiner 7:2-Siegesbilanz gegen den Australier lässt sich Zverev nicht blenden. "Alex hat ein unglaubliches Match gegen Medwedew gespielt, wirklich super Tennis gezeigt." Es werde wieder eine schwierige Partie werden, prophezeite Zverev. Der Olympiasieger hofft immer noch auf seinen ersten Major-Titel. (APA, red, 4.6.2024)