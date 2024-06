In Indien wählt man mithilfe von elektronischen Wahlmaschinen. Diese wurden im Laufe des Dienstags ausgewertet. IMAGO/Basit Zargar

So manche Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate hat bei vielen die Frage aufgeworfen: Ist Indien überhaupt noch eine Demokratie?

In den vergangenen fünf Jahren der BJP-Regierung um Narendra Modi wurden NGOs wie Amnesty International aus dem Land gemobbt, internationale Medienhäuser wie die BBC unter Druck gesetzt oder politische Gegner mit Anzeigen verfolgt. Noch während des Wahlkampfs musste einer der wichtigsten Oppositionsführer wegen Korruptionsvorwürfen in Haft. Reporter ohne Grenzen listet das Land im Pressefreiheitsindex nur noch auf Platz 159. Das war auch vor Modi nicht viel besser, winken die einen schon lange ab. Die Systematik, mit der Modi vorgehe, um demokratische Institutionen zu untergraben, sei neu, warnten andere.

Kaum Wahlmanipulationen

Was die Parlamentswahlen nun zeigen, ist, dass die Demokratie in Indien robuster ist, als viele befürchten. Ja, so manche Entwicklungen sind besorgniserregend. Aber die demokratische Mega-Übung ist wie schon so oft in der über 75-jährigen Geschichte des unabhängigen Indiens geglückt. Mögliche Wahlmanipulationen sind kein größeres Thema.

Und das Ergebnis, das wohl weit entfernt von den Wünschen der Regierungspartei liegen wird, zeigt, dass indische Wähler und Wählerinnen sehr genau wissen, was sie wollen, und auch Möglichkeiten haben, ihre Stimme nach eigenem Gutdünken abzugeben – egal wie groß der Druck durch mediale Propaganda oder Einschüchterungsversuche ist. Bei einer Wahlbeteiligung von deutlich über 60 Prozent bleibt Indien eine regionale Hochburg der Demokratie. (Anna Sawerthal, 4.6.2024)