Auch Gräber junger Frauen wurden prachtvoll ausgestattet, wie der 1951 gefundene Goldschatz von Ditzingen-Schöckingen zeigt. Landesmuseum Württemberg, H. Zwietasch

War das Matriarchat früher stärker verbreitet als heute? Das ist schwierig nachzuweisen – ethnografische Studien zeigen zumindest, dass die Vorherrschaft von Frauen in jüngerer Vergangenheit seltener war als patriarchale Gesellschaften oder gemischt organisierte. Doch zumindest in Sachen Matrilinearität gibt es neue Erkenntnisse aus der Zeit vor 2500 Jahren: Eine neue Studie im Fachjournal Nature Human Behaviour liefert Indizien dafür, dass damals bei Kelten und Keltinnen im heutigen Süddeutschland familiäre Dynastien herrschten und Macht über die weibliche Erblinie weitergegeben wurde.

Für die Studie analysierte das Team des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und des Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg die DNA von Verstorbenen aus frühkeltischen Gräbern. Die Hügelgräber zählen zu den markantesten Überresten ihrer Kultur, ebenso wie die Grabbeigaben, unter denen sich manchmal Schätze aus Gold befinden.

Ein rekonstruiertes Hügelgrab in Hochdorf. Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, O. Braasch

Von Schmuck über Geschirr bis hin zu zeremoniellen Wagen hat man diverse Artefakte aus den Grabhügeln geborgen. Über das politische System, Macht und Erbschaften ist jedoch noch relativ wenig bekannt. Das soll die Studie unter der Leitung von Johannes Krause und Stephan Schiffels ändern.

Verwandte Fürsten

Das Forschungsteam analysierte die Daten von elf genetisch weiblichen und 20 genetisch männlichen Toten. Sie lebten um 616 bis 200 v. Chr. Bei manchen zeigten die Grabbeigaben bereits, dass es sich vermutlich um wohlhabende, wertgeschätzte Mitglieder der Gesellschaft handelte. Beispiele dafür sind die Fürstengräber von Eberdingen-Hochdorf und Asperg-Grafenbühl. Dort wurden zentral jeweils Männer bestattet, was dafür spricht, dass sie – patriarchal – herrschten.

Die Verwandtschaftsverhältnisse waren interessant: Die Fürsten aus diesen beiden Grabhügeln, die etwa zehn Kilometer voneinander entfernt liegen, waren eng verwandt. "Durch die recht genauen Sterbedaten, Schätzungen des Sterbealters sowie der genetischen Übereinstimmung zwischen beiden Fürsten kommt nur ein Szenario als Onkel und Neffe infrage", wird Schiffels in einer Aussendung des MPI zitiert. Die Schwester des älteren Fürsten war die Mutter des jüngeren.

So ähnlich sah die Grabkammer des Fürsten in Hochdorf aus. Landesmuseum Württemberg, FaberCourtial; Thomas Hoppe

Das Forschungsteam rekonstruierte ein weiteres Verwandtschaftspaar: Ein Toter, der nachträglich ins Grab des Hochdorfer Fürsten gelegt wurde, war verwandt mit einer Frau, die in 100 Kilometer Entfernung begraben wurde. Vermutlich handelte es sich dabei um Urgroßmutter und Urenkel, Letzterer war wie sie am Rande des Schwarzwalds aufgewachsen. Auch sie waren in mütterlicher Linie miteinander verwandt.

Daraus schließt das Team, dass die Kelten in Baden-Württemberg politische Macht verwandtschaftlich wie in einer Dynastie weitergaben. Das Erbe könnte matrilinear, über die Linie der Mütter und Schwestern, weitergegeben worden sein. Eine Praxis, die heutzutage nicht sehr verbreitet, aber weiterhin vorhanden ist: Etwa zwölf bis 17 Prozent der Bevölkerung leben in matrilinearen Gemeinschaften.

Mehrere Sexualpartner

Doch warum scheinen die Fürsten ihre Macht und vielleicht auch ihr Eigentum nicht an die eigenen Kinder weitergegeben zu haben, sondern an ihre Schwestern und deren Nachkommen? Dies kommt den Autorinnen und Autoren zufolge vor allem in Gesellschaften vor, in denen sich Ehepartner oft unsicher sind, ob ihre Kinder biologisch mit ihnen verwandt sind.

Es könnte also üblich gewesen sein, dass Frauen und Männer mehrere Sexualpartner hatten. Dann wäre es für einen Fürsten wahrscheinlicher, dass er mit dem Nachwuchs seiner Schwester verwandt ist als mit den Kindern seiner (Haupt-)Partnerin. Wobei für den Fürsten auch nicht auszuschließen wäre, dass er und seine Schwestern unterschiedliche Väter hatten.

Der prächtige Bronzekessel aus dem Hochdorfer Fürstengrab ist mit drei Löwen verziert und enthielt vermutlich Met. Landesmuseum Württemberg, P. Frankenstein/H. Zwietasch

Heirat unter Cousins

Die Linie über die Söhne der Schwester zu erhalten wäre also eine evolutionsbiologische Strategie, die eigenen Gene zu unterstützen. Wenn der eigene Nachwuchs die Kinder der Schwester heiratet und für die nächste Generation sorgt, bleibt die Macht mit noch höherer Wahrscheinlichkeit nicht nur in der Familie, sondern im Genpool des Herrschers. Auch diese Verbandelung von Cousinen und Cousins könnte bei den Kelten aus den süddeutschen Gräbern üblich gewesen sein. Jedenfalls entstammten zwei der untersuchten 31 Personen einer solchen Verbindung.

Genauer lässt sich bisher nicht sagen, ob Macht und Reichtümer wirklich über die mütterliche Linie vererbt wurden und ob das keltentypisch war. Zumindest gibt es aus dieser Epoche auch reich ausgestattete Gräber von Frauen sowie römische Textquellen, die dazu passen könnten.

Netzwerk nach Iberien und Italien

Bemerkenswert ist auch die weitläufige Vernetzung, von der Iberischen Halbinsel bis nach Südwestdeutschland. Die Vorfahren der Untersuchten stammten vermutlich aus dem heutigen Frankreich, einige auch aus Italien. Letzteres spiegelt sich in manchen Grabfunden wider, die ähnlich wie mediterrane Fundstücke gestaltet waren.

Archäologisch wird die ältere vorrömische Eisenzeit als Hallstattkultur bezeichnet – benannt nach der österreichischen Gemeinde im Salzkammergut, in deren Nähe im 19. Jahrhundert ein Gräberfeld entdeckt wurde. Viele Fundstätten in Österreich zählen zum Osthallstattkreis, Oberösterreich jedoch wie Süddeutschland, Böhmen und Teile Frankreichs zum Westhallstattkreis – wie auch die Gräber aus Baden-Württemberg, die nun genetisch untersucht wurden. Um 450 vor Christus folgt die Latènezeit, die ebenfalls mit den Kelten in Zusammenhang steht. Weil es aus der Eisenzeit kaum schriftliche Quellen gibt, zählen archäologische und genetische Analysen zu den wenigen Methoden, mit deren Hilfe man mehr über die damalige Lebensweise herausfinden kann. (Julia Sica, 5.6.2024)