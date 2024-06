Zwar berichten die meisten Unternehmen im DACH-Raum, Chancengleichheit sei ihnen wichtig. Bei vielen scheitert es aber offenbar noch an der Umsetzung

Diversität bereichert Unternehmen ungemein und sorgt auch für bessere Zahlen: Sätze wie diese fallen häufig, wenn man im Top-Management nachfragt, wie es denn mit Gleichstellung, Akzeptanz und Fairness gegenüber Menschen aussieht. Um die Einstellung zu leben, müssen sie freilich auch umgesetzt werden.

Immer noch fehlt allerdings vielen finanzstarken börsennotierten Unternehmen laut ihrer Berichterstattung ein konkreter Plan mit entsprechenden Maßnahmen zur Förderung von Diversität. Zu diesem Ergebnis kommt die erste Teilstudie "Diversity: Reporting zur Vielfalt" zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Kirchhoff Consult und die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemeinsam durchgeführt haben.

In den meisten Vorständen und Aufsichtsräten gibt es noch keine Person, die für Diversität zuständig ist. Getty Images

Die Studie soll der Auftakt einer Studienserie sein, in deren Rahmen die Aktiengesellschaften der deutschen, österreichischen und Schweizer Top-Indizes (Dax 40, ATX und SMI) unter die Lupe genommen werden. Als Datengrundlage dienen die Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte der 80 Leitindex-Unternehmen, die bis zum 31. März veröffentlicht wurden.

Dabei wird darauf geachtet, wie die Firmen Diversität in ihrer Unternehmensstruktur verankern und welche Maßnahmen sie für Inklusion ergreifen. Der Fokus der Untersuchung lag auf Geschlecht, Alter, kultureller Vielfalt, sexueller Orientierung, Neurodiversität und Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Darüber hinaus beleuchtete die Studie verschiedene Merkmale des Umgangs mit Diversität. Dazu zählen der Gender-Pay-Gap, das Auftreten und das Management von Diskriminierungsfällen oder die organisatorische Verankerung innerhalb der Unternehmen.

Gender-Pay-Gap im ATX

In den Ergebnissen zeigen 97,5 Prozent der Unternehmen in ihren Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsberichten, dass sie Diversität als Bereicherung auffassen und deren Förderung in ihren Unternehmenswerten verankert haben. 82,5 Prozent hingegen wollen Diversität (oder vergleichbare Themen wie Vielfalt, Chancengleichheit oder Gerechtigkeit) als wesentliches Thema identifiziert haben.

Allerdings lassen die Berichte laut der Studie nicht erkennen, dass sich die Konzerne tiefergehend mit dem Thema auseinandergesetzt und Maßnahmen ergriffen haben, um die Potenziale von Diversität wirklich zu nutzen und mögliche Ungleichgewichte zu beseitigen.

Nur knapp 29 Prozent dieser Unternehmen haben demnach geschlechtsspezifische Gehaltslücken – den Gender-Pay-Gap – offengelegt. Nur rund acht Prozent aller untersuchten Firmen sollen wirklich gegen diesen etwas tun. Der Spitzenwert der berichteten Gender-Pay-Gaps ist in Österreich in einem der ATX-Unternehmen zu finden: Es berichtet von einem unbereinigten Gender-Pay-Gap in Höhe von 39 Prozent.

Generell finden sich in den Berichten vorrangig Ziele zu Diversität bezüglich Geschlecht und Alter. Beispielsweise haben 86,3 Prozent der Unternehmen spezifische Ziele hinsichtlich des Frauenanteils formuliert. Defizite gibt es bei den weiteren Kategorien. Nur 16,3 Prozent der Unternehmen erwähnen das Thema Neurodiversität in ihren Berichten. Was die sexuelle Orientierung und kulturelle Diversität betrifft, finden sich hauptsächlich Bekenntnisse, nicht aber Maßnahmen zur Umsetzung.

Wenig im Vorstand

Allerdings hätten mehr als ein Drittel der Unternehmen die Möglichkeit, mit entsprechenden Personen intern mehr Diversität einzuführen. 39 Prozent gaben an, eine Diversitätsmanagerin oder einen Diversitätsmanager zu haben, und 70 Prozent gaben mindestens einer Person im Unternehmen die Verantwortung für das Thema Diversität.

An Zuständigen fehlt es aber vor allem in Österreich noch in den Vorständen und Aufsichtsräten. 90 Prozent der ATX-Unternehmen haben keine Person im Vorstand, die für Diversität verantwortlich ist, bei den Aufsichtsräten waren es sogar 95 Prozent. In der Schweiz sieht es etwas anders aus: 40 Prozent der Vorstände und zehn Prozent der Aufsichtsräte haben eine zuständige Person benannt.

Aufholbedarf gibt es laut der Studie auch beim Erfassen von Diskriminierungsfällen. Die Mehrheit der Firmen zeigte hier Defizite. 47,5 Prozent erfassen Diskriminierungsvorfälle in einem Meldesystem, und 36,3 Prozent nennen konkrete Maßnahmen als Reaktion auf Diskriminierungsfälle. Insgesamt wiesen die Unternehmen 1060 Diskriminierungsfälle auf, die gemeldet wurden.

Mit den neuen Offenlegungsverpflichtungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sind Unternehmen nun allerdings in noch höherem Maße als noch vor Jahresbeginn dazu verpflichtet, sich Anforderungen von Diversität zu stellen und Transparenz über Unternehmensaktivitäten zu schaffen. Allein schon die Regulatorik könnte also in Zukunft mehr Diversität fördern. (red, 5.6.2024)