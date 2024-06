"Ich denke andauernd an sie", beteuert Benjamin Netanjahu, und er meint damit die Geiseln, die auch nach 242 Tagen immer noch in der Gewalt der Hamas-Terroristen in Gaza sind. Dass sich Israels Premierminister – oder besser gesagt: sein Kommunikationsteam – veranlasst sieht, eine Videobotschaft an die Öffentlichkeit mit diesen Sätzen einzuleiten, sagt viel darüber aus, unter welchem Rechtfertigungsdruck er steht. Die Angehörigen der Geiseln haben den Glauben, dass diese Regierung sich um das Schicksal ihrer Liebsten kümmert, schon vor langer Zeit verloren. Ihren Zorn darüber äußern sie bei jedem Straßenprotest – so auch am Montagabend, als sie die Ayalon-Autobahn in Tel Aviv blockierten. Netanjahu habe "Blut an seinen Händen", rief eine Geisel-Angehörige ins Mikrofon.

Laut – und permanent – bleiben die Stimmen der Straße, die von Benjamin Netanjahu fordern, einem Geiseldeal zuzustimmen. IMAGO/Saeed Qaq

Derweil machte Netanjahu im zweiten Teil seines Statements eine Erklärung, die den Frust der Geisel-Angehörigen eher nicht mindern wird: "Vor allen anderen Dingen gilt es, die Hamas zu besiegen", verkündete der Premier.

Beides – die Rückführung der Geiseln und der Sieg über die Hamas – sind in neun Monaten Krieg nicht gelungen. Der Nationale Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi erklärte unlängst, dass man dafür noch mindestens sieben weitere Monate brauchen werde. Dass die allermeisten Geiseln dann wohl in Särgen zurückgebracht werden, sagte Hanegbi nicht dazu.

Immer mehr tote Geiseln

Fast im Wochenrhythmus werden weitere Geiseln für tot erklärt. Am Montag waren es vier Geiseln, deren Ableben bekanntgegeben wurde. Drei der vier Männer waren älter als 70 Jahre. Wäre einer der zuletzt verhandelten Entwürfe für einen Geiseldeal nicht in der Schlussphase gescheitert, dann hätten sie vielleicht überlebt und wären längst im Kreise ihrer Familie. Die Verhandlungsgrundlagen sahen nämlich zuallererst die Freilassung "humanitärer Fälle" vor – und dazu gehörten auch über 70-Jährige. Berichte, wonach die vier Männer durch israelisches Feuer zu Tode kamen, werden von der Armee geprüft.

Für die Familien der Verstorbenen ist die Nachricht ein schwerer Schlag nach Monaten des Bangens. Aber auch für alle anderen Angehörigen bestätigt sie auf schmerzhafte Weise jene Angst, die sie ohnehin seit Monaten quält: dass es bald zu spät sein könnte. Laut israelischen Geheimdienst-Informationen weiß man von 43 der 124 Geiseln, dass sie nicht mehr am Leben sind. Das Schicksal der übrigen Geiseln ist unbekannt.

Der Druck auf die Regierung, den von US-Präsident Joe Biden präsentierten Geiseldeal anzunehmen, wächst daher. Aktuell gäbe es in Netanjahus Koalition eine Mehrheit für den Deal: Vier Fraktionen würden mehrheitlich mit Ja stimmen, zwei mit Nein. Wie so oft sind es jedoch die Nein-Stimmen, die am lautesten schreien: Die beiden rechtsextremen Parteien Religiöse Zionisten unter Bezalel Smotritsch und Otzma Jehudit unter Itamar Ben-Gvir drohen mit dem Platzen der Koalition, sollte der Deal angenommen werden.

Macht um jeden Preis

Netanjahu, der um jeden Preis an der Macht bleiben will, kann diese Drohung nicht ignorieren – zumal auch der Mitte-rechts-Politiker Benny Gantz und seine Fraktionskollegen angedroht haben, Ende dieser Woche das Kabinett zu verlassen.

Jüngste Umfragen, die Netanjahu erstmals sei dem 7. Oktober wieder einen Vorsprung vor seinem künftigen Wahlkampfrivalen Benny Gantz prophezeien, machen zwar die Opposition nervös, Netanjahu aber wohl kein bisschen ruhiger. Er steht unter Druck von drei Seiten: den Rechtsextremen in der Regierung, der Öffentlichkeit, die auf einen Geiseldeal drängt, und US-Präsident Joe Biden, dessen Geduld mit Netanjahu längst überstrapaziert ist. Es gebe "jeden Grund zur Annahme", dass Israels Premier den Krieg aus machtpolitischen Erwägungen in die Länge zieht, sagte Biden zuletzt im Interview mit dem Time-Magazin.

Derzeit ist es aber alles andere als klar, dass die Hamas dem aktuellen Deal zustimmen würde. Bidens Entourage ist derzeit in intensiven Gesprächen mit Regierungen der arabischen Welt, um diese dazu zu bewegen, dass sie Druck auf die Hamas ausüben. Immer noch spießt sich alles an einer Frage: Ist Israel bereit, den Krieg zu beenden, oder nicht? Die Hamas besteht darauf – mit dem Kalkül, weiterhin die Macht in Gaza zu behalten. Israels Regierung kann das keinesfalls in Kauf nehmen.

Als wäre die Lage in Gaza nicht verfahren genug, fängt auch Israels nördliche Grenze wieder Feuer – diesmal im Wortsinn. Seit Tagen kämpfen die Feuerwehren im nördlichen Galiläa gegen Brände an, die durch Drohnenangriffe aus dem Libanon entfacht wurden. Die Hitzewelle, die ganz Israel plagt, macht es den Flammen leicht, sich auszubreiten. Indes kamen am Dienstag neue Angriffe hinzu, die weitere Gebiete in Flammen aufgehen ließen. (Maria Sterkl, 4.6.2024)