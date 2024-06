Die Entscheidung der OeNB-Führung, zwei Ökonomen zu verbieten, über das Steuerthema in der OeNB-Studie für den Sozialbericht zu sprechen, schlägt hohe Wellen. APA/TOBIAS STEINMAURER

Die schriftliche Direktive der OeNB-Spitze an zwei Ökonomen, bei einer Präsentation und Diskussion zum OeNB-Beitrag im Sozialbericht nicht über ihre Empfehlung von Vermögenssteuern zu sprechen, sorgt weiter für Aufregung. Wie berichtet haben die Wissenschafter ihre Teilnahme an der Veranstaltung an der WU am 17. Juni abgesagt. Sie dürften zwar teilnehmen, aber nicht über den normativen Teil ihrer (von der OeNB genehmigten) Arbeit sprechen, auch keine Fragen dazu beantworten, wie ihnen schriftlich beschieden worden war.

Der Zentralbetriebsrat der OeNB ließ den STANDARD am Mittwoch dazu wissen, dass man hinter den Mitarbeitern stehe und für eine Aufrechterhaltung der Wissenschaftsfreundlichkeit in der OeNB und Pluralität plädiere. Zur APA hatte es geheißen, man befürchte, dass die Richtlinien für Publikationen generell verschärft werden könnten.

Zu Wort gemeldet hat sich auch Sozialminister Johannes Rauch (Grüne). Er berichtete, dass die Autoren an einer Pressekonferenz zum Sozialbericht nicht hatten teilnehmen dürfen, Rauch sieht darin laut APA ein "politisches Manöver, um der Debatte über Vermögenssteuern auszuweichen". SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer hält das "Sprechverbot" für die Ökonomen für eine "schwere Verfehlung der OeNB-Führung". (Renate Graber, 4.6.2024)