Es gibt einen guten Grund, warum so viele Reisende nach Portugal strömen: Es ist sonnenverwöhnt, vollgepackt mit Kultur und dazu noch ziemlich günstig. Allerdings konzentriert sich der Großteil des portugiesischen Tourismus auf die immer gleichen Reiseziele (wie Lissabon und die Algarve) zur immer gleichen Jahreszeit (Sommer).

Kraterseen Lagoa Verde und Lagoa Azul: Mit dem neuen Wanderweg will man Touristinnen und Touristen andere Teile des Landes schmackhaft machen. IMAGO/imageBROKER/Michael Rucker

In der Hoffnung, den saisonalen Tourismus einzudämmen und einen Teil der Besucher auf weniger bekannte, aber nichtsdestoweniger idyllische Orte zu verteilen, entwickelt Portugal einen 3000 Kilometer langen Wanderweg, der der längste Rundwanderweg der Welt werden soll.

Nebensaison im Blick

Die Route ist Teil einer portugiesischen Initiative zur Förderung des "Wellness"- und "gesundheitsorientierten" Tourismus. Das Projekt "Palmilhar Portugal" entstand aus der Idee, unterentwickelten Regionen des Landes zu helfen, vom Tourismus zu profitieren, insbesondere außerhalb der Sommermonate.

Palmilhar Portugal

Die Route wird zu Fuß und mit dem Fahrrad begeh- bzw. befahrbar sein, wobei Teile davon auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind. Ein bisschen was für jeden also. Auch wenn es Jahre dauern könnte, bis die Strecke vollständig fertiggestellt ist, wird der erste Teil des Weges Ende Juli in Alenquer, nördlich von Lissabon, eröffnet.

Letztendlich wird sich die gesamte Route über 90 bis 100 Gemeinden erstrecken, entlang der nördlichen und südlichen Grenze verlaufen, durch Weinberge, Städte führen und sich der Küste entlangschlängeln. Den Wanderern wird eine App zur Verfügung stehen, sie werden aber auch einen Pass erhalten, den sie unterwegs abstempeln lassen können.

Ein See im Alentejo, Portugal. Getty Images/iStockphoto

Nach der Eröffnung des ersten Teils des Weges in diesem Sommer werden in den folgenden Monaten Routen im Alentejo, in Zentralportugal und in der Bergregion Trás-os-Montes eröffnet. Bis zum Ende des Jahres sollen landesweit 15 Routen eröffnet werden. (Markus Böhm, 5.6.2024)