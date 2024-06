Der Weltranglistenerste laboriert an einer Knieverletzung und tritt nicht zum Viertelfinale gegen Ruud an

Novak Djokovic ist verletzt. AFP/EMMANUEL DUNAND

Novak Djokovic hat bei den Tennis-French-Open sein Antreten im Viertelfinale absagen müssen. Der Weltranglistenerste aus Serbien hat mit einer Verletzung am rechten Knie zu kämpfen, weshalb er am Mittwoch nicht gegen den Norweger Casper Ruud spielen kann. Eine MRT-Untersuchung vom Dienstag ergab einen gerissenen Meniskus, teilten die Turnierveranstalter in Paris mit.

Djokovic war am Samstag in seiner Drittrundenpartie auf den Italiener Lorenzo Musetti getroffen. Die Partie erstreckte sich weit in die Nacht auf Sonntag hinweg, Djokovic verwandelte erst um 3.07 Uhr Ortszeit seinen Matchball. Am Montag bezwang der den Argentinier Francisco Cerundolo nach hartem Kampf über 4:37 Stunden in fünf Sätzen. Anfang des zweiten Satzes war Djokovic auf dem Sand weggerutscht und hatte sich dabei das Knie verletzt. Vom Arzt habe er während des Matches die Höchstdosis an Schmerzmitteln erhalten, verriet der Serbe: "Er sagte: Okay, das ist es. Das ist alles, was ich dir im Moment geben kann." Nach 45 Minuten habe er die Wirkung gespürt und das Duell mit dem Außenseiter trotz körperlicher Einschränkungen erfolgreich zu Ende gebracht.

Sein rechtes Knie habe sich in den vergangenen Wochen nicht hundertprozentig gut angefühlt, doch die Verletzung habe er sich auf dem rutschigen Untergrund im Court Philippe Chatrier zugezogen. Schon während des Matches hatte sich Djokovic deswegen beim Oberschiedsrichter beschwert. "Ich habe mir das Knie verrenkt. Ich rutsche und schlittere die ganze Zeit", sagte er.

Mit dem Ausscheiden von Djokovic ist klar, dass Jannik Sinner ihn ab kommenden Montag als neue Nummer eins der Tennisweltrangliste ablösen wird. Der Südtiroler wird ab Montag als erster Italiener in der Geschichte des ATP-Rankings auf den "Thron" klettern. Auch ohne die Verletzung hätte Sinner ein Finaleinzug unabhängig von Djokovic dazu gereicht. (luza, APA, 4.6.2024)