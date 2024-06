Die Reformparteien werden sich nach der Parlamentswahl am Sonntag wohl nicht mehr an einer Koalition beteiligen

Es sind die sechsten Parlamentswahlen innerhalb von nur drei Jahren, nach dem fünften Übergangskabinett innerhalb des gleichen Zeitraums. In Bulgarien finden am Sonntag nicht nur EU-Wahlen, sondern auch nationale Wahlen statt. Diesmal sieht es so aus, als ob danach eine stabile Regierung gebildet werden könnte, allerdings wäre das eine Koalition, die vor allem die Oligarchen freut.

Denn die klientelistische Partei Gerb von Ex-Langzeitpremier Bojko Borissow – von dem ein Foto berühmt wurde, auf dem er mit Pistole und Geldbündeln schlafend im Bett zu sehen ist – wird wohl wieder mit der als notorisch korrupt geltenden Bewegung für Rechte und Freiheiten des Oligarchen Deljan Peewski zusammenarbeiten. Die gleiche Allianz wurde durch Straßenproteste im Jahr 2020 beendet. Die Bulgaren und Bulgarinnen hatten damals genug davon, dass es sich einige Mächtige richten konnten und die Mafia durchregierte.

Bojko Borissow liegt mit seiner Gerb in Umfragen vorne. EPA/VASSIL DONEV

Kampf um Platz zwei

Die Gerb, die auch schon die letzten Wahlen im Vorjahr gewann, liegt nun aber wieder in den Umfragen weit vorn, bei etwa 27 Prozent der Stimmen. Die Peewski-Partei, die so wie die Gerb über ein stabiles Stammwählerpotenzial verfügt, kommt derzeit etwa auf 14 Prozent. Sie kämpft mit dem reformorientierten liberalen Wahlbündnis (Wir setzen den Wandel fort und Demokratisches Bulgarien) und der rechtsradikalen Pro-Kreml-Partei Wiedergeburt um den Platz zwei. Die Gerb und die Peewski-Partei werden wahrscheinlich einen dritten Koalitionspartner brauchen. Das Reformwahlbündnis, das zuletzt mit der Gerb koalierte, wird aber wohl keinen zweiten Versuch wagen.

Denn die politische Beziehung zwischen den prowestlichen Reformkräften und der Gerb zerbrach erst diesen März an unüberbrückbaren Differenzen. Erstere wollten konkrete Schritte umsetzen, etwa eine Antikorruptionskommission aufbauen, um die Rechtsstaatlichkeit zu fördern, die in den Borissow-Jahren erodiert war. Eigentlich war auch ausgemacht, dass nach dem Reform-Premier Nikolaj Denkow die Gerb-Politikerin Marija Gabriel ab März die Regierungsgeschäfte in der Koalition übernehmen sollte. Doch die Reformkräfte wollten verbindliche Zusagen für Gesetze im Rahmen der vereinbarten Kabinettsumbildung. Die Gerb weigerte sich.

"Die Rotation ist gescheitert, weil die Gerb wusste, dass sie, wenn sie noch mal zur Wahl geht, ein Mandat für mehr Stabilität bekommen würde. Sie will die Stellen in den Gremien und Agenturen selbst besetzen, damit sich in der Frage der Justiz und Rechtsstaatlichkeit für die Partei nichts ändert", erklärt Vessela Tcherneva vom European Council on Foreign Relations dem STANDARD. Präsident Rumen Radew – der mächtigste Strippenzieher im Hintergrund – rief alsdann wieder Neuwahlen aus.

Zuspruch für Kremlfreunde

Sicher ist, dass am Sonntag die Kreml-Freunde in Bulgarien viel Zuspruch erfahren werden. Die Partei Wiedergeburt liegt bei etwa 15 Prozent. In keinem anderen EU-Land ist der Einfluss der Kreml-Propaganda so stark, und in keinem anderen EU-Staat fühlen sich so viele Bürgerinnen und Bürger so stark mit Russland verbunden.

Auch die Gerb, die Mitglied der mächtigen Europäischen Volkspartei ist, hat dem Kreml in der Vergangenheit gedient. Unter der Borissow-Regierung stimmte Bulgarien 2017 der Schaffung der Gaspipeline Turkstream für die Gazprom durch sein Territorium zu, obwohl dies eindeutig zum Nachteil der Ukraine war. Bulgarische Gesetze wurden umgangen, europäische Interessen vernachlässigt und die Wünsche von Wladimir Putin verwirklicht. Mangels einer unabhängigen Justiz in Bulgarien gibt es keine Untersuchungen oder Gerichtsverfahren, die die Korruption in den Gerb-Regierungen aus diesen Jahren aufarbeitet.

Mit einer Neuauflage der Zusammenarbeit zwischen Borissow und Peewski ist damit zu rechnen, dass die Oligarchen in den staatlichen Strukturen die Entscheidungen treffen, die Medienfreiheit abnimmt, die Beziehungen zu Nordmazedonien wegen des Nationalismus der Gerb zunehmen und dass die Bande zwischen Bulgarien und den rechtsautokratischen Regimen in Ungarn und Serbien gefestigt werden.

Serbische Einflussnahme

Das serbische Regime nahm erst kürzlich auf die bulgarische Übergangsregierung Einfluss, um zu verhindern, dass sie für die UN-Resolution zum Genozid an den Muslimen im bosnischen Srebrenica im Jahr 1995 stimmt. Vor allem der Kreml hatte Serbien dabei geholfen, gegen die Resolution mobilzumachen. Bulgarische Medien veröffentlichten nun Dokumente, aus denen hervorgeht, dass der Übergangspremier Dimitar Glawtschew im letzten Moment die bulgarische Botschafterin bei der Uno, Latschesara Stoewa, aufforderte, die Resolution zum Gedenken an den Völkermord nicht zu unterstützen. Stoewa weigerte sich. Unter einer Borissow-Regierung hätte sich wohl der Wille von Serbien und Russland durchgesetzt.

Ursula von der Leyen, die vergangenen Sonntag Sofia besuchte, ist es wohl in erster Linie wichtig, dass sie die Stimmen der Gerb bekommt, wenn sie wieder für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin kandidiert. Die Gerb wird trotz der massiven Korruption auch von anderen Mitgliedern der Europäischen Volkspartei nicht angetastet. Borissow und Peewski werden nicht gemieden, sondern auch von EU-Botschaftern besucht.

Ursula von der Leyen besuchte am Sonntag eine Gerb-Wahlveranstaltung. Sie braucht die Stimmen für ihre Wiederwahl als Kommissionspräsidentin. EPA/VASSIL DONEV

Vermächtnis

Möglicherweise wird aber keiner von beiden Regierungschef werden. Peewski steht seit 2021 wegen Korruption, Bestechung und Unterschlagung unter britischen und amerikanischen Sanktionen nach dem Magnitsky Act. Auch der ehemalige Gerb-Finanzminister von Borissow, Wladislaw Goranow, steht unter US-Sanktionen. Borissow könnte den jetzigen Parlamentspräsidenten Rossen Scheljaskow als Premier vorschicken.

Als positives Vermächtnis der letzten Regierung bleibt zumindest, dass die Macht des Präsidenten durch Verfassungsänderungen eingeschränkt wurde. Radew, der ebenfalls mit dem Kreml kokettiert, konnte über die von ihm installierten letzten fünf technischen Regierungen nach seinen Vorstellungen praktisch durchregieren. Zuletzt konnte unter dem Einfluss der westlichen Reformkräfte auch der Kreml-Einfluss eingedämmt und dutzende Kreml-Spione des Landes verwiesen werden. In der Zukunft ist eher zu erwarten, dass in Bulgarien wieder nach Interessen und nicht nach Regeln und Werten entschieden wird. (Adelheid Wölfl, 5.6.2024)