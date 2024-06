Die Cyberattacke wurde bekannt, weil interne Nachrichten des National Health Service durchsickerten. EPA/TOLGA AKMEN

Ein Hackerangriff auf Krankenhäuser in London hat den Gesundheitsbehörden zufolge erhebliche Auswirkungen auf die Versorgung. Betroffen seien die Spitäler Guy's, St Thomas' und King's College sowie die Grundversorgung im Südosten, erklärte der für die Hauptstadt zuständige Zweig des NHS England am Dienstag. Darunter sind die am stärksten ausgelasteten Krankenhäuser der Stadt. Man arbeite zusammen mit der britischen Cyberabwehrbehörde, dem National Cyber Security Centre (NCSC), und eigenen Experten mit Hochdruck daran, das ganze Ausmaß des Angriffs zu erfassen.

Lösegeld gefordert

Betroffen waren demnach auch die Krankenhäuser Guy's und St. Thomas'. Das King's College Hospital bestätigte der Nachrichtenagentur PA die Attacke. Dem Health Service Journal zufolge handelt es sich um einen sogenannten Ransomware-Angriff, bei denen Kriminelle die Daten von Unternehmen oder auch der öffentlichen Verwaltung verschlüsseln und ein Lösegeld für die Entschlüsselung fordern. Es werde "eher Wochen als Tage" dauern, bis Daten wieder zugänglich seien, zitierte das Journal eine Quelle.

Nach Angaben des NHS wurde der Labordienstleister Synnovis am Montag Opfer eines Hackerangriffs. Es handle sich um eine Ransomware-Attacke. Von einem weltweiten Cybervorfall im Mai 2017 waren ein Drittel der 236 NHS-Unterbehörden (Trusts) betroffen. Innerhalb einer Woche wurden schätzungsweise 19.000 Termine abgesagt. (Reuters, 4.6.2024)