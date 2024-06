Tiflis – Nach dem an Moskau angelehnten Gesetz gegen Auslandseinfluss will die georgische Führung ähnlich wie jene Russlands auch die Rechte queerer Menschen einschränken. Die Regierungspartei Georgischer Traum brachte ein Paket von Gesetzen unter der Überschrift "Familienwerte und der Schutz von Minderjährigen" ins Parlament ein. Das teilte Parlamentspräsident Schalwa Papuaschwili am Dienstag mit.

Unter anderem sollten das Zivilrecht, das Arbeitsrecht und Bildungsgesetze in dem Land im Südkaukasus geändert werden. Zur Begründung sagte Papuaschwili laut Medien, die Verfassung sehe nur eine Ehe zwischen Mann und Frau vor. Deshalb sollten gleichgeschlechtliche Ehen gesetzlich ausgeschlossen werden. Nichtheterosexuelle Personen sollten keine Kinder adoptieren dürfen, hieß es. In Ausweispapieren dürfe nur das biologische Geschlecht männlich oder weiblich eingetragen werden. Ärzte dürften zudem bei Transmenschen keine geschlechtsangleichenden Operationen vornehmen.

Wie in Russland soll auch in Georgien angebliche "LGBT-Propaganda" unterbunden werden. Es dürfe keine Kundgebungen geben, auf denen es um homosexuelle Beziehungen oder Transgeschlechtlichkeit gehe, sagte Papuaschwili. In den Schulen werde diese Art von Information verboten. Auch in Medien und Werbung sollten solche Darstellungen nicht zulässig sein.

Queere Veranstaltungen werden in Georgien von massiven Gegendemonstrationen begleitet, die teilweise in Gewalt umgeschlagen sind. REUTERS/IRAKLI GEDENIDZE

Jagd auf Homosexuelle

Das kleine Georgien hat eine lange christlich-orthodoxe Tradition; die Gesellschaft in der Ex-Sowjetrepublik ist eher konservativ geprägt. So gibt es in der Hauptstadt Tiflis zwar Veranstaltungen der queeren Bewegung wie den Christopher Street Day (CSD). Doch sie werden von massiven Gegendemonstrationen begleitet, die auch schon in Gewalt umgeschlagen sind.

In Russland propagiert die Führung um Kreml-Chef Wladimir Putin traditionelle Werte wie Orthodoxie, Familie und Patriotismus und mobilisiert damit politische Unterstützung für seinee autoritäre Herrschaft. Insbesondere seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat Moskau seine repressiven Gesetze gegen die LGBTIQ-Community verschärft. Vielerorts wurde in den vergangenen Monaten von den Behörden regelrecht Jagd auf homosexuelle und andere queere Menschen gemacht.

Parlamentswahl im Oktober

In Georgien befürchten die Gegner der Regierung, dass Georgischer Traum einen ähnlichen Kurs einschlägt und damit die Chancen des Landes auf einen EU- und Nato-Beitritt untergräbt. Im Oktober steht die nächste Parlamentswahl an. Zuletzt hat es zwei Monate lang Massenproteste gegeben gegen ein Gesetz, das den ausländischen Einfluss auf Organisationen der Zivilgesellschaft einschränken soll. Verabschiedet wurde es trotzdem.

Die englische Abkürzung LGBTIQ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transmenschen, intergeschlechtliche sowie queere Menschen, weitere Identitäten und Geschlechter. Teilweise wird aber auch das Adjektiv queer benutzt, um alle Menschen zu beschreiben, die nicht heterosexuell sind oder sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. (APA, red, 4.6.2024)