Neue Aufgabe für Trainer Thomas Silberberger. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Maria Enzersdorf - Der langjährige Wattens-Trainer Thomas Silberberger macht in der 2. Fußball-Liga weiter. Der FC Admira gab am Dienstag die Verpflichtung des 51-jährigen Tirolers bekannt, der nach elf Jahren als Cheftrainer der WSG Tirol mit Saisonende einvernehmlich zurückgetreten war. Silberberger hatte die WSG von der Regionalliga in die Bundesliga geführt und bereits Anfang März angekündigt, den Club aus Wattens zu verlassen.

"Wir haben ambitionierte Ziele für die kommende Saison, wollen um den Aufstieg mitreden. Die Gespräche mit Thomas Silberberger waren nicht nur atmosphärisch überragend, sondern auch vom sportlichen Inhalt so gut wie deckungsgleich mit unseren Ideen. Unsere Mannschaft bekommt einen absolut erfahrenen Mann, der im letzten Jahrzehnt äußerst erfolgreich war", erklärte Admira-Sportdirektor Peter Stöger.

"Die handelnden Personen mit Peter Stöger und Ralf Muhr haben es mir leicht gemacht, Ja zu sagen. Die fachliche Kompetenz ist enorm. Wir haben dieselben Ziele, daher bin ich überzeugt, dass es eine coole Geschichte wird", meinte Silberberger. (APA; 4.6.2024)