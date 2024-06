19.40 REPORTAGE

Re: Der D-Day und eine Reise in die Familien­geschichte Am 6. Juni ist es 80 Jahre her, dass alliierte Truppen in der Normandie ­landeten, um die Naziherrschaft über Europa zu beenden. Noch heute ist der D-Day für viele Menschen ein wesentliches Datum ihrer eigenen Geschichte und der Geschichte ihrer Familie. Bis 20.15, Arte

20.15 DISKUSSION

EU-Wahl 24: Diskussion der Spitzenkandidaten und -kandidatin Bei Tobias Pötzelsberger und Raffaela Schaidreiter diskutieren Reinhold Lopatka (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), ­Harald Vilimsky (FPÖ), Lena Schilling (Die Grünen) und Helmut Brandstätter (Neos).

Bis 22.20, ORF 2

20.15 BAYERNKRIMI

Winterkartoffelknödel (D 2014, Ed Herzog) Ein vom Kran gefallener Baucontainer hat einen der Neuhofer-Brüder unter sich be­graben. Franz Eberhofer, der Dorfpolizist (Sebastian Bezzel) mit dem kiffenden Vater, wittert ein Verbrechen. Bayerischer Humor, schwarz ­gefärbt. Bis 21.50, ORF 1

20.15 TARANTINO

Pulp Fiction (USA 1994, Quentin Tarantino) Nicht nur das Tänzchen von John Travolta und Uma Thurman ist längst emblematisch. Mit seinen verschlungenen Vignetten vom Gangsterleben in Los Angeles samt for­midablem Soundtrack schaffte Quentin ­Tarantino den Durchbruch in großem Stil.

Bis 23.25, Kabel eins

22.15 KRIMI

Komm, süßer Tod (A 2000, Wolfgang Murn­berger) Josef Hader als Ex-Polizist und gescheiterter Privatdetektiv Brenner, der sich zusammen mit dem Zivildiener Berti (Simon Schwarz) bei der Rettung durchschlägt und einem Kriminalfall nachspürt. Die erste, rundum gelungene Verfilmung der erfolg­reichen Krimireihe von Wolf Haas.

Bis 0.00, ORF 1

Muss sich bei der Rettung mit einem Kriminalfall herumschlagen: Josef Hader als Ex-Polizist Brenner in "Komm, süßer Tod" – ORF 1, 22.15 Uhr. Foto: ORF, Petro Domenigg

22.20 DOKUMENTATION

Sigourney Weaver – Actionheldin und Stil­-Ikone Die vielseitige Schauspielerin (Alien) im Interview und im Porträt. Bis 23.15, Arte

22.50 MAGAZIN

Universum History: D-Day (1/2) – Invasion für die Freiheit In den frühen Morgenstunden des 6. Juni 1944 landen mehr als 150.000 Soldaten aus den USA, Kanada und Groß­britannien an verschiedenen Strand­abschnitten der französischen Küste. Im ­ersten Teil des Doku-Zweiteilers steht der Beginn der Kämpfe des D-Days im Fokus.

Bis 23.40, ORF 2

23.25 THRILLER

Fight Club (USA 1999, David Fincher) Edward Norton als frustrierter Büroangestellter, der in von einem dubiosen Handelsvertreter ­organisierten Kämpfen ein unerwartetes ­Lebenselixier findet. Der neue "Freund" hat indessen mit dem gemeinsam gegründeten "Fight Club" noch mehr im Sinn. Mit seinem mitreißend inszenierten und von schwarzem Humor durchzogenen Thriller schuf ­David Fincher (Der Killer) einen der kontroversiellsten und meistdiskutierten Filme der 1990er-Jahre. Bis 2.05, Kabel eins