Indiens Premierminister Narendra Modi. AP/Manish Swarup

Die Nationale Demokratische Allianz (NDA) angeführt durch Premierminister Narendra Modi hat nach offiziellen Zwischenergebnissen der indischen Wahlkommission die Mehrheit im Parlament gewonnen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Die Kommission teilte mit, dass das Bündnis 286 Sitze gewonnen hat und in den noch laufenden Auszählungen am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) in Führung liegt. Obwohl noch nicht alle Ergebnisse ausgezählt wurden, hat das von Modi angeführte Bündnis mehr als 272 Sitze, die für eine Mehrheit erforderlich sind.

Premierminister Modi hat am Dienstag den Wahlsieg der NDA verkündet und die Umsetzung seiner Agenda versprochen. Seine Partei, die BJP, hat mehr Sitze als erwartet an die Opposition verloren, die sich gegen seine uneinheitliche Wirtschaftsbilanz und seine polarisierende, nationalistische Politik wehrte. "Der heutige Sieg ist der Sieg der größten Demokratie der Welt", wird Modi zitiert. Vor einer Menschenmenge in der Parteizentrale erklärte er, die indischen Wähler hätten "großes Vertrauen" in seine Partei und die Koalition der Nationalen Demokratischen Allianz gezeigt.

Größte Abstimmung der Welt

Die sechs Wochen dauernde Abstimmung war am Samstag zu Ende gegangen. Die Auszählung erfolgte am Dienstag. Zunächst wurden die Briefwahlstimmen gezählt. Erstmals durften auch ältere Menschen über 85 und Menschen mit Beeinträchtigungen per Brief von zu Hause aus wählen. Hauptsächlich wurde jedoch elektronisch abgestimmt. Die Wahl war die größte Abstimmung der Welt. Gut eine Milliarde Inder und Inderinnen waren aufgerufen, ein neues Unterhaus zu wählen. 642 Millionen kamen dem nach, das entspricht einer Wahlbeteiligung von mehr als 66 Prozent. Aufgrund der Größe wurde die Wahl in sieben Phasen abgehalten.

Modis wichtiger politischer Rivale, der Regierungschef des Hauptstadt-Unionsstaates Delhi, Arvind Kejriwal, sitzt im Gefängnis. Er war im März, kurz vor Beginn der Parlamentswahl, wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert worden. Kejriwal, der jegliches Fehlverhalten bestreitet, wurde zwischenzeitlich aus der Haft entlassen, um an der Wahl teilnehmen zu können. Vor seiner Rückkehr ins Gefängnis sagte er: "Wenn die Macht zur Diktatur wird, dann ist eine Haftstrafe ein Zeichen von Verantwortung."

Nach Erkenntnissen des US-Think-Tanks Freedom House nutzt die BJP zunehmend Regierungsinstitutionen, um gegen politische Gegner vorzugehen. Die Opposition und Menschenrechtsgruppen werfen Modi zudem vor, die hinduistische Mehrheit im Land zu bevorzugen. So bezeichnete Modi die 210 Millionen Muslime im Land im Wahlkampf als "Eindringlinge" und "diejenigen mit mehr Kindern". (red, APA, 4.6.2024)