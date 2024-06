Indiens Premierminister Narendra Modi. AP/Manish Swarup

Das Nationale Demokratische Allianz (NDA) angeführt durch Premierminister Narendra Modis BJP hat nach offiziellen Zwischenergebnissen der indischen Wahlkommission die Mehrheit im Parlament gewonnen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Die Kommission teilte mit, dass das Bündnis 286 Sitze gewonnen hat und in einem noch ausstehenden Rennen am frühen Mittwochmorgen in Führung liegt. Obwohl noch nicht alle Ergebnisse ausgezählt wurden, hat das von Modi angeführte Bündnis mehr als 272 Sitze, die für eine Mehrheit erforderlich sind. Dennoch sind es weniger Sitze als erwartet.

Premierminister Modi hat am Dienstag den Wahlsieg der NDA bei den Parlamentswahlen in Indien verkündet und sich damit ein Mandat für die Umsetzung seiner Agenda gesichert. Seine Partei mehr Sitze als erwartet an die Opposition verloren hat, die sich gegen seine uneinheitliche Wirtschaftsbilanz und seine polarisierende Politik wehrte. (red, 4.6.2024)