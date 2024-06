Rund 400 Gäste aus Wirtschaft und Werbung, Politik und Kultur haben Dienstagabend im Wiener Palmenhaus mit dem STANDARD gefeiert. Der schon traditionelle Sommercocktail für Kundinnen und Kunden war nicht zuletzt ein Bekenntnis zu Qualitätsjournalismus und qualitätsvoller Kommunikation.

Klares Bekenntnis zu Demokratie und Qualitätsjournalismus

Wenn der neue Chefredakteur Gerold Riedmann gewusst hätte, dass ihn STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker als Geschenk vorstellt: Er hätte sich ein Schleifchen umgebunden, scherzte Riedmann beim STANDARD-Sommercocktail. So trug er eben, auch schon recht feierlich für redaktionelle Verhältnisse, eine dunkle Krawatte.

Ohne Schnörkel oder Schleife erklärte Riedmann im Palmenhaus, warum er dem Ruf des STANDARD diesmal nicht widerstand. Was über viele Jahre als selbstverständlich galt, sei nicht mehr selbstverständlich: "Uns geht es darum zu zeigen, dass Demokratie und Qualitätsjournalismus ein klares Bekenntnis brauchen."

Mit ihrem Besuch beim STANDARD würden die 400 Gäste sich wie die Leserinnen und Leser "zu Qualitätsjournalismus bekennen und für qualitätsvolle Medien und qualitätsvolle Kommunikation eintreten".

Der 1988 als "Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur" gegründete STANDARD versorge längst ebenso den digitalen Raum, der oft von schnellen Bildern und kleinen, möglichst emotionalen Häppchen dominiert werde, mit Qualitätsjournalismus. Diesen Qualitätsjournalismus zu finanzieren ermöglichen dabei neben den Userinnen und Usern des STANDARD seine Werbekundinnen und -kunden.

Der Standard der Werbung

Werbekundinnen und Werbekunden feierte der Sommercocktail auch mit Auszeichnungen, diesmal mit einer völlig neuen: Der AD STANDARD prämierte in drei Kategorien die beste Werbung des Jahres in Print, in Online und in einem Communityvoting.

Die AD STANDARDS überreichte Chief Sales Officer Parisa Hamidi-Grübl für DS Automobiles (Platz eins in der Kategorie Community), Kelly (Platz eins Print) und Wien Energie (Online). Die erste Quartalswertung 2024 gewann Hofer – mehr zu den AD STANDARDS finden Sie hier.

"Wir sind nicht nur als Medium erfolgreich", erinnerte Vorstand Alexander Mitteräcker. "Wir betreiben auch eines der größten Immobilien- und Stellenmarktangebote des Landes" – geleitet von Boris Andrijevic, er ist Chief Commercial Officer Marketplaces. (red, 5.6.2024)

Das Palmenhaus im Burggarten. Foto: : HPG Royal OG

STANDARD-Chefredakteur Gerold Riedmann, Parisa Hamidi-Grübl (Chief Sales Officer beim STANDARD) und STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker. Foto: HPG Royal OG

400 Gäste feierten im Palmenhaus. Foto: HPG Royal OG

Der neue Werbepreis AD STANDARD. Foto: HPG Royal OG

STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker. Foto: HPG Royal OG

Parisa Hamidi-Grübl (Chief Sales Officer beim DER STANDARD). Foto: HPG Royal OG

Susanne Raab (Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien). Foto: HPG Royal OG

Stimmungsvoller Abend im Wiener Palmenhaus mit rund 400 Gästen. Foto: HPG RoFoto: HPG Royal OGyal OG

STANDARD-Chefredakteur Gerold Riedmann. Foto: HPG Royal OG

