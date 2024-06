So sahen sie vor Spielbeginn aus. APA/GEORG HOCHMUTH

Patrick Pentz: Der Bröndby-Goalie hatte irre viel Zeit, sich über das dramatische Finale der dänischen Meisterschaft Gedanken zu machen, denn er hatte nichts zu tun. Musste erstmals in Minute 34 eingreifen und kassierte gleich ein Gegentor, an dem er schuldos war. Der 27-Jährige strahlte Ruhe und Souveränität aus – vor allem mit dem Fuß, denn händisch war er außer bei einer Reihe serbischer Eckbälle unterbeschäftigt. Zeigte im Spielaufbau fast immer Passgenauigkeit und Übersicht. Solide Partie.

Stefan Posch: Wenn man bei Fifa auf der Playstation □ oder ○ (also Schuss oder Flanke) drückt und dann mit X abbricht, macht man ihn: den Stefan-Posch-Haken. Der Bologna-Verteidiger zeigt offensiv immer wieder auf, beim Gegentor fiel ihm der Controller aus der Hand, er ließ Gegenspieler Tadic völlig unbedrängt flanken. Der Steirer bringt eine beständige Leistung auf den Platz, ohne große Schnitzer, dieses Mal aber auch ohne große Ausreißer nach oben. Passt schon.

Danso zeigte auf. EPA/MAX SLOVENCIK

Kevin Danso (bis 73.): Der Innenverteidiger fuhr allen Unken, die seine Fitness infrage gestellt hatten, mit vollem Karacho in die Schenkel – denn der 25-Jährige spielte eine starke Partie. Vorteil vielleicht: hat neben Arnautovic das Memo der Serben, die ersten Phasen der Partie doch möglichst ohne Körperkontakt zu spielen, nicht bekommen. Der Lens-Spieler ist in Frankreich zu einem bissigen, übersichtigen und richtig starken Verteidiger gereift. Hatte seinen ersten großen Auftritt, als er in der 13. Minute einen grenzwertiger Zweikampf führte, der schlussendlich in Baumgartners 2:0 mündete. Beim Gegentor etwas verwirrt, aber ohne Schuld. Starke Partie.

Maximilian Wöber (bis 61.): Zeigte gemeinsam mit Danso eine staubtrockene erste Hälfte, bewies im Aufbauspiel Übersicht und Passschärfe und stemmte sich ab der 30. Minute gegen die aufkommenden Serben. Dass er auch auf links einsetzbar ist, dürfte dem Gladbacher einen Fixplatz im Kader sichern. Spielte aber ohnehin so, als würde er in der Innenverteidigung genügend Spaß haben. Verhalf außerdem Lienhart in der 60. Minute zu seinem Comeback auf dem Fußballplatz.

Alexander Prass: Der einzige Spieler aus der Bundesliga in der Startformation steigerte sich mit Fortlauf der Partie immer mehr. Defensiv machte es der Sturm-Kicker ordentlich, offensiv wirkte er vor allem in Bedrängnis manchmal zu hastig und ungenau. Zog den Ball und das Spiel aber in Halbzeit zwei immer öfter an sich und sorgte mit Tempovorstößen für Entlastung und sogar Gefahr.

Florian Grillitsch (bis 43.): Wenn er will und den Platz hat, spielt der Hoffenheim-Legionär wie bei einem sommerlichen Kick im Grazer Stukitzbad – und genau so leitete er auch das 2:0 von Baumgartner mit einem wundervollen Direktpass ein. Hatte mit Kollege Seiwald in den ersten 30 Minuten alles unter Kontrolle. Danach verlor er diese zunehmend und wurde immer wieder vor Probleme durch das serbische Pressing gestellt. Musste nach einem Zusammenprall bereits in Hälfte eins vom Platz, wurde von Laimer ersetzt und sah sich die Partie mit Kopfverband von draußen an.

Nicolas Seiwald: Der große Trennungsschmerz, ohne Langzeitpartner Xaver Schlager im Teamdress zu spielen, hielt sich in Grenzen. War gemeinsam mit Rebound Grillitsch in den ersten Phasen des Spiels präsent und umsichtig, leitete Angriffe ein, stoppte Gegner und ließ den Ball laufen. Aber auch er ließ die Zügel mit Fortdauer der Partie immer lockerer und fand keine Lösungen gegen emsig arbeitende Serben. Versemmelte zudem in Halbzeit zwei eine aussichtsreiche Vier-gegen-zwei-Situation, indem er den falschen Pass zum falschen Zeitpunkt spielte. Nichtsdestotrotz eine solide Partie des jungen Leipzig-Legionärs.

Patrick Wimmer (bis 78.): Erzielte staubtrocken das 1:0 und wollte nach der klarsten Abseitsentscheidung in der Geschichte des Fußballs unbedingt auch noch sein zweites Tor erzielen, was er natürlich nicht durfte. Insgesamt zeigte der Wolfsburger aber eine auffällige Partie, war dynamisch, spielwitzig und mit Ideen im Offensivspiel. Zeigte auch bei einer Rudelbildung seine Qualitäten im Mann gegen Mann. In der 78. Minute für Entrup ausgewechselt.

Romano Schmid (bis 62.): In den ersten Minuten nicht so auffällig wie gegen die Türkei. Auch in den darauffolgenden Minuten nicht so auffällig wie gegen die Türkei. Der Bremen-Wusler tat sich schwer, ins Spiel zu finden, band sich zwar immer wieder in die Offensivbemühungen ein, Überraschendes oder überraschend Entscheidendes ließ er dieses Mal aber über weite Strecken vermissen. Keine grottige Partie, aber auch keine Partie für den Lebenslauf. Wurde in Minute 62 durch Weimann ersetzt.

Zu schnell: Christoph Baumgartner. REUTERS/Elisabeth Mandl

Christoph Baumgartner (bis 62.): Ist und bleibt ein Mann der ersten Minuten: Schneller, als die Kameraführung erlaubt, sorgte der Leipziger schon nach wenigen Sekunden für Elferalarm im serbischen Strafraum. Aber es kam noch besser: Traumpass zum 1:0, Traumfinish zum 2:0. Der Leipziger ist in bestechender Form, positioniert sich als ultimativer Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel, hat Ideen, Dynamik und Coolness im Abschluss. Oder, anders: Ohne ihn geht wenig. Nahm mit Fortdauer der Partie etwas den Fuß vom Gaspedal, zeigte aber auch im anschließenden Interview Klarheit in seiner Aktion: "Wir haben das Spiel gewonnen, das ist das Wichtigste."

Marko Arnautovic (bis 45.): Der Scudetto-Gewinner und Kapitän fetzte sich zu Beginn der Partie vor allem einmal in die Gegner und kassierte dafür Gelb, was insgesamt sein Verhältnis zu Schiri Pedro nachhaltig trüben sollte. Der Portugiese hatte in der Folge bei strittigeren Entscheidungen wenig für Österreichs Stürmer übrig. Arnautovic zeigte dennoch Engagement, hatte aber den Ball zu selten, um entscheidende Momente zum österreichischen Spiel beizutragen, also fungierte er primär als Ombudsmann für serbische Anliegen, war also mehr Übersetzer als Umsetzer. Blieb zur Pause für Gregoritsch draußen.

Konrad Laimer (ab 43.): Hatte das Problem, dass er nicht in den ersten, von Österreich kontrollierten 30 Minuten auf dem Platz stand. Fügte sich freilich gut ins Kollektiv ein, war auch in den strukturierten ersten Minuten der zweiten Halbzeit Teil des Strukturgebenden, fiel aber etwas ab. Keine Sorge, da waren keine großen Fehler erkennbar, keine großen Mängel ersichtlich, und doch ließ der Bayern-Spieler in einigen Situationen die Dynamik vermissen, die ihn sonst so auszeichnet.

Michael Gregoritsch (ab 46.): Der Steirer spricht sicher nicht so gut Serbisch wie Arnautovic, spielte aber zunächst eine ähnlich unauffällige Partie wie sein Vorgänger. Hatte aber insgesamt ein besseres Gespür in den Zweikämpfen und eröffnete mit einer starken Arbeit gegen den Ball die gute Vier-gegen-zwei-Kontermöglichkeit, die Seiwald wieder beendete. Wurde von Rangnick mit Fortdauer der Partie etwas zurückbeordert, legte zudem umsichtig auf Weimann ab, der aber das 3:1 verpasste.

Andreas Weimann (ab 62.): Kam, um das rot-weiß-rote Offensivspiel zu beleben, und tat das zumindest in einer Aktion auch, als er mit dem eigentlich smarten Haken völlig freistehend doch noch an Milinkovic-Savics Zehennägeln scheiterte. Das war's aber auch mit den belebenden Elementen.

Marco Grüll (ab 62.): Spielte auch mit und durfte in der 89. Minute einen Freistoß schießen.

Philipp Lienhart (ab 62.): Spielte seine erste Partie seit März, und auch bei ihm waren einige besorgt über den Fitnessstand und die Form. Zeigte, dass man sich eher keine Sorgen machen muss. Der Freiburger spielte staubtrocken und bewies mit einem Vorstoß in der Schlussphase der Partie, dass er voll da ist.

Es folgt: ein Tackling-Gemälde. EPA/MAX SLOVENCIK

Leopold Querfeld (ab 73.): Bringt Teamchef Rangnick bzw. Gernot Trauner in ernste Schwierigkeiten, denn der Rapid-Verteidiger zeigte auf. Ziemlich vehement sogar: Der 20-Jährige warf sich in jeden Zweikampf, als wäre es sein letzter, zeigte gut getimte Tacklings und Robustheit im Kopfballspiel. Eine Empfehlung.

Maximilian Entrup (ab 78.): Hat nun insgesamt 22 Spielminuten im Teamdress auf dem Konto. (Andreas Hagenauer, 5.6.2024)