Thomas Gruber (42) und Bernhard Albrecht (53) stehen seit 1. April an der Spitze der Privatsendergruppe ProSiebenSat.1Puls4. Damit verantworten sie die Fernsehsender ATV, Puls 4, Puls 24, ATV2 und nicht zuletzt die Streamingplattform Joyn, die ihren einjährigen Geburtstag feiert und "sehr stolze" Zahlen aufweist. Was die beiden über TV-Quoten unter Druck, ausbaufähige Privatrundfunk-Förderungen und Underdogs als Helden sagen.

Das neue Führungsduo von ProSiebenSat1Puls4 in Österreich: Bernhard Albrecht und Thomas Gruber. APA Robert Jäger

Bernhard Albrecht und Thomas Gruber über...

...die neue Doppelspitze von ProSiebenSat1Puls4 nach Markus Breitenecker, der mit 1. April zum Vorstandsmitglied des Münchner Mutterkonzerns ProSiebenSat1 aufstieg:

Thomas Gruber: Bernhard und ich arbeiten in dieser Konstellation seit sieben Jahren in der ATV-Geschäftsführung zusammen. Man kann sagen, wir sind ein sehr gut eingespieltes Team. Es gibt eine klare Aufteilung: Ich verantworte nach wie vor den Content-, Redaktions-, Produktions- und Marketingbereich.

Bernhard Albrecht: Ich verantworte die Bereiche Finanzen, Technik, Distribution, Nachhaltigkeitsthemen und Verwaltung. Auch der Vertrieb ist, gemeinsam mit unserem Geschäftsführungskollegen Michael Stix, mir zugeordnet. Ich und Thomas kennen uns seit vielen Jahren. Sich die Last und das Risiko zu teilen, ist angesichts der Unternehmensgröße der richtige Schritt.

... Entwicklung und Nutzungszahlen von Joyn nach dem Neustart der Streamingplattform vor einem Jahr in Österreich unter der Marke des deutschen Mutterkonzerns:

Albrecht: Wir haben derzeit 900.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Das ist schon eine sehr stolze Zahl.

Gruber: Joyn ist jetzt ein Jahr alt, und es ist immer noch Wachstum da. Wir haben mittlerweile 100 Livesender auf der Plattform - darunter starke Partner wie den ORF und ServusTV - und über 40 Mediatheken. Mit NBC Universal haben wir nun einen Deal für die AVoD-Rechte (Anm.: Advertising Based Video on Demand) für Serienklassiker wie "Suits", "Miami Vice" oder das "A-Team" geschlossen. Auf 13 Live-Channels bieten wir Untertitel an, darunter für unsere Österreichsender sowie die Sender des ORF.

... warum ORF und Servus TV zwar auf Joyn vertreten sind, aber ATV oder Puls 4 nicht auf ORF on. Die Programme der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe aber etwa nicht auf ORF On, wo laut neuem ORF-Gesetz private Vollprogramme auf deren Wunsch präsent sein können:

Albrecht: Unser Fokus liegt ganz klar auf Joyn und der Weiterentwicklung unserer Plattform für das österreichische Streamingpublikum.

... ob sich mit Werbung digital, also konkret auf Joyn, schon gutes Geld verdienen lässt:

Albrecht: Das klassische lineare TV macht immer noch den größten Teil unserer Einnahmen aus. Gleichzeitig sehen wir, dass bei Joyn im Digitalbereich die Nutzung als auch die Erlöse wachsen. Das ist auch entscheidend, weil im klassischen linearen Bereich die Reichweiten unter Druck sind. Unser Ziel ist, den Rückgang im TV mit den digitalen Geschäftsfeldern zu kompensieren oder gar zu übertreffen.

... ob sie für Joyn auch in Österreich werbefreie Abo-Angebote überlegen?

Albrecht: In Deutschland gibt es so ein Angebot bereits. In Österreich noch nicht. Wir haben Modelle in der Schublade, aber derzeit liegt unser Fokus klar auf dem werbefinanzierten Modell, weil wir hier am meisten Wachstumspotenzial sehen. Joyn bleibt jedenfalls kostenlos. Eine Abo-Variante wäre im Falle des Falles nur eine zusätzliche Option für die User.

"Der österreichische Medienmarkt ist so strukturiert, dass es ohne Förderungen nicht geht."

... ob Werbung und Österreichs Medienförderungen ausreichen, um ein so großes, vor allem videobasiertes Medienunternehmen zu finanzieren:

Albrecht: Wir bekommen derzeit fast fünf Millionen Euro an öffentlichen Förderungen pro Jahr. Das ist ein wichtiger Beitrag, der speziell im Informationsbereich unser Programmangebot in diesem Umfang erlaubt. Gleichzeitig sind diese Förderungen länger nicht mehr erhöht worden. Wir haben aber steigende Kosten. Unser Wunsch ist daher, dass mehr Mittel für den privaten Rundfunksektor zur Verfügung gestellt werden. Zumindest eine Inflationsabgeltung der letzten Jahre wäre im heurigen Jahr ein wichtiger Beitrag. Förderungen sind aber ein zweischneidiges Schwert. Es wäre besser, wenn wir gar keine bräuchten. Aber der österreichische Medienmarkt ist so strukturiert, dass es ohne nicht geht.

... ob der Gesetzgeber den privaten Mediensektor womöglich vergessen hat:

Albrecht: Medienpolitisch steht der ORF im Mittelpunkt. Dabei wird oft übersehen, welche Vielfalt und Breite der private Rundfunksektor hat. Hier bei uns arbeiten mehr als 500 Mitarbeiter. Wir betreiben vier österreichische Programme. Wenn man die fünf Millionen Euro an Förderung bei uns mit jenen ca. 700 Millionen Euro beim ORF vergleicht, dann ist das schon ein gewaltiger Unterschied.

... ob bei ProSiebenSat1Puls 4 weitere Einsparungen absehbar sind, nachdem im Vorjahr 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen mussten:

Albrecht: Wir haben diesen Schritt im Vorjahr leider setzen müssen, sind aber momentan in stabilem Fahrwasser und sehen keine Notwendigkeit nachzuschärfen. Natürlich hängen wir sehr stark vom Werbemarkt ab und müssen gegebenenfalls auf diesen reagieren.

... ob es auf Sicht vier Österreichsender bei ProSiebenSat1Puls4 geben wird – also ATV, Puls 4, Puls 24, ATV2:

Gruber: Vier ist eine wichtige Zahl für mich, und das soll auch so bleiben. Jeder Sender hat eine eigene und klare Positionierung und damit haben alle vier Sender ihre Berechtigung am Markt.

"Ein paar graue Haare habe ich schon, aber mir wachsen mit Blick auf die Entwicklung von Puls 4 zumindest keine weiteren."

... ob die Entwicklung der Puls 4-Marktanteile Anlass zur Sorge gibt:

Gruber: Wir fokussieren uns vermehrt auf die Zeitzone 17 bis 23 Uhr. Hier legen die vier Österreichsender in Summe zu. Puls 4 bleibt in dieser Zeitzone zumindest stabil. Über den ganzen Tag betrachtet schaut es anders aus, exklusive Café Puls, das ich weiterhin beliebtestes Frühstücksfernsehen des Landes nennen darf. Ein paar graue Haare habe ich schon, aber mir wachsen mit Blick auf die Entwicklung von Puls 4 zumindest keine weiteren.

Albrecht: Bei Puls 4 haben wir in der Vergangenheit in große Events im Sport- und Unterhaltungsbereich investiert. Um die Position von Puls 4 nachhaltiger abzusichern, konzentrieren wir uns jetzt mehr auf österreichische Dokumentationen und Primetimeformate, die von uns selbst entwickelt werden. Wir wollen damit auch neue Zuschauergruppen erschließen und haben durch die Abgabe der Rechte an der Fußball-Europa-League mehr Mittel und damit Flexibilität gewonnen.

... ob das weniger Sport und Shows, aber mehr Doku und Reality bedeutet:

Gruber: Und Information. Sport bleibt weiterhin eine unserer Programmsäulen, vor allem auch auf Joyn. Wichtig ist, dass die Formate im linearen und im Streamingbereich funktionieren. TV braucht die Streamingplattform, um auch jüngere Zielgruppen zu erreichen. Die Streamingplattform braucht das lineare TV, um seine Formate bekannt und groß zu machen. Hier hat TV immer noch eine größere Strahlkraft.

... wo die Grenze für Reality-TV liegt – mit Blick auf die ATV-Erfolge "Forsthaus Rampensau", "Teenager werden Mütter" oder "Bauer sucht Frau":

Gruber: Wir machen Antihelden und Underdogs zu den Helden unserer Formate. Mit den Protagonisten bauen wir eine hohe Zuschauerbindung auf. Natürlich darf eine gewisse Grenze nicht überschritten werden. Es ist ein Balanceakt. In den vergangenen Jahren haben wir einen sehr gangbaren Weg gefunden. Man muss die Formate mit einem gewissen Augenzwinkern sehen.

... häufig höhere Marktanteile von Oe24TV als für Puls 24:

Albrecht: Wir sind stolz auf unser Produkt und wollen es in dieser Form ausrichten. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag für die Medienvielfalt und dem Demokratieverständnis in diesem Land.

Gruber: Was andere Anbieter machen, obliegt ihnen selbst. Die Geschmäcker sind nicht nur im Unterhaltungs-, sondern auch im Informationsbereich verschieden.

(APA, red, 5.6.2024)