Trump vor Gericht in Manhattan. AP/Michael M. Santiago

New York – Donald Trump hat nach seiner Verurteilung im Schweigegeld-Prozess die Aufhebung seiner Auflagen für öffentliche Aussagen in dem Fall gefordert. "Jetzt, da der Prozess abgeschlossen ist, rechtfertigen die von der Regierung und dem Gericht geäußerten Bedenken keine weiteren Einschränkungen der Rechte von Präsident Trump unter dem Ersten Verfassungszusatz", schrieb Trumps Anwalt Todd Blanche in einem am Dienstag veröffentlichten Brief mit Datum vom 3. Juni.

Lange Geschichte der Diffamierungen

Trump hatte das Schweigegebot zuvor oft als verfassungswidrigen Eingriff in sein Recht auf freie Meinungsäußerung bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

Richter Juan Merchan hatte Trump in dem Verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Maulkorb ("gag order" - wörtlich "Knebelbefehl") verpasst, der es Trump untersagt, sich öffentlich über Zeugen oder Gerichtsmitarbeiter zu äußern. Der Antrag wurde damit begründet, dass Trump "eine lange Geschichte von Angriffen auf Zeugen, Ermittler, Staatsanwälte, Richter und andere Personen hat, die an Verfahren gegen ihn beteiligt sind". (APA, 5.6.2024)