Deutschland Hochwasser in Bayern: Passau ruft Katastrophenfall aus

In den süddeutschen Hochwassergebieten können viele Menschen langsam wieder aufatmen – nicht jedoch in Passau: In der Drei-Flüsse-Stadt an der Grenze zu Österreich fließen Donau, Inn und Ilz zusammen, und damit die Fluten aus anderen Hochwassergebieten. Die Behörden riefen für Passau den Katastrophenfall aus