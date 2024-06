In versiegelten Kartons befinden sich die Prüfungsunterlagen für die schriftliche Matura. Einige Monate vor der Prüfung müssen die Schülerinnen und Schüler nach derzeitiger Regelung eine vorwissenschaftliche Arbeit abgeben. Ob sich das ändert, steht politisch zur Diskussion. APA/EVA MANHART

"Wir werden die verpflichtende vorwissenschaftliche Arbeit abschaffen", erklärte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag. Schon ab dem kommenden Schuljahr werde an den allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) die schriftliche Arbeit, die bisher alle Maturantinnen und Maturanten schreiben müssen, nicht mehr zwingend sein. Künftig sollen sie laut Polaschek wieder selbst wählen dürfen, ob sie eine vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) schreiben oder lieber in einem zusätzlichen Fach mündlich oder schriftlich geprüft werden.

Doch die Umsetzung dieser Maßnahme ist keineswegs so sicher, wie die Ankündigung des Ministers vermuten lässt. Denn die Struktur der Matura ist im Schulunterrichtsgesetz geregelt, dort ist auch die verpflichtende VWA festgeschrieben. Für eine Änderung reicht der Wille des Ministers folglich nicht, es braucht eine parlamentarische Mehrheit – solange es die Koalition noch gibt, heißt das: die Zustimmung der Grünen.

Kritik an Polascheks Vorpreschen

Grundsätzlich ist für die grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann eine Reform der VWA "absolut notwendig", wie sie zum STANDARD sagt. Denn die derzeit gelebte Praxis, bei der Schülerinnen und Schüler meist nur die bestehende Literatur zu einem Thema zusammenfassen, sei "nicht sehr sinnvoll", sagt Hamann. Das liege auch an der sozialen Schieflage, die in die Texte einfließe: Jugendliche, deren Eltern akademisch gebildet sind oder professionelle Hilfe beim Schreibprozess engagieren können, seien gegenüber Jugendlichen ohne elterliche Unterstützung massiv im Vorteil.

Aus Sicht der Grünen müsste eine Reform darauf abzielen, die originelle, eigenständige Beschäftigung mit einem Thema zu fördern. Um der Täuschungsgefahr durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz entgegenzuwirken, plädiert Hamann für eine ausführlichere Diskussion der Erkenntnisse vor der Matura-Kommission, die eine wichtige Rolle bei der Beurteilung spielen soll. Die Präsentation der Arbeit könnte auf vielerlei Arten – etwa auch "multimedial“ – stattfinden, sagt Hamann.

Eine Abschaffung der Verpflichtung hält die grüne Bildungssprecherin allerdings für verfehlt. "Das wäre ein Rückschritt", spielt sie darauf an, dass es das Modell einer freiwilligen VWA – damals unter dem Begriff Fachbereichsarbeit – bereits bis 2014 gab. Polaschek habe jedoch bisher keinen konkreten Vorschlag vorgelegt und im Vorfeld seiner Ankündigung auch keine Verhandlungen mit den Grünen gesucht.

FPÖ für Abschaffung, SPÖ und Neos dagegen

Von den anderen Parlamentsparteien erntet Polascheks Vorstoß nur bei der FPÖ Zuspruch, die das Vorhaben rasch im Parlament beschlossen sehen will. Neos-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre nennt den Plan hingegen eine "Kapitulation vor KI". Statt die Verpflichtung abzuschaffen, wäre eine Weiterentwicklung des Formats angebracht, meint auch sie: "Mehr Fokus auf Präsentation und Diskussion der Ergebnisse, mehr kreative Aspekte, ein digitales Portfolio oder Teamarbeiten, die im Studium und in der Arbeitswelt längst selbstverständlich sind." SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler sieht das ähnlich: "Statt die VWA abzuschaffen, braucht es endlich gute Rahmenbedingungen" – dazu gehörten "Erleichterungen für bildungsferne Schüler:innen-Gruppen", schreibt Tanzler in einer Aussendung.

Die SPÖ kritisiert zudem das "überstürzte" Vorgehen des Ministers. Polaschek berief sich ja am Dienstag auf einen Expertenrat, den er im April mit der Ausarbeitung von Reformideen beauftragt hatte. Das Ergebnispapier der Gruppe liegt allerdings noch gar nicht vor, das soll erst in den kommenden Wochen verfasst werden. Dennoch sprach der Minister von klaren Meinungstendenzen innerhalb der Gruppe, die die Abschaffung der VWA-Verpflichtung untermauern. Um die Maßnahme rasch durchs Parlament zu bringen, könne er den Endbericht der Gruppe nicht abwarten, sagte Polaschek sinngemäß.

Gewerkschafter, Direktoren, Fachleute

Wie das Bildungsministerium auf STANDARD-Anfrage bekanntgab, habe der Rat bisher viermal getagt und bestehe aus zehn Personen. Dazu gehören hauptsächlich Vertreter von Interessengruppen: die beiden Chefgewerkschafter für AHS und BMHS, die Direktorensprecher dieser beiden Schultypen und zwei Mitglieder der Bundesschülervertretung. Hinzu kommen – neben einer Sektionschefin des Ministeriums – drei Wissenschafter von Hochschulen: Manfred Prenzel vom Zentrum für Lehrerbildung der Universität Wien, Didaktik-Professor Thomas Strasser von der Pädagogischen Hochschule Wien sowie die Mediendidaktikerin Elke Höfler von der Universität Graz.

Höfler stellte sich am Dienstag hinter Polaschek: Der Rat habe über die Abschaffung der verpflichtenden VWA "rasch Einigkeit erzielt". Für jene, die sich künftig freiwillig dafür entscheiden, schwebt auch ihr eine intensivere Präsentation vor, bei der die Maturanten zeigen müssen, dass sie das Thema ihrer Arbeit wirklich verstanden haben. Wichtig sei zudem, dass die Schülerinnen und Schüler trotz entfallender VWA-Pflicht weiterhin in die Kompetenzen eingeführt werden, die sie nach der Matura für die ersten Arbeiten an der Hochschule brauchen. (Theo Anders, 5.6.2024)