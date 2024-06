Künstliche Intelligenz verspricht Innovation in Film und Medien, birgt aber auch Gefahren. Darüber diskutieren Expertinnen und Experten bei einer Fachtagung in St. Pölten. DER STANDARD überträgt live. APA/dpa/Oliver Berg

St. Pölten – Die C-tv-Konferenz der FH St. Pölten findet am Donnerstag statt und richtet sich an junge Medienschaffende sowie an Menschen in der lokalen Film- und TV-Produktionsbranche. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Film diskutieren über die Möglichkeiten, Herausforderungen und Chancen Künstlicher Intelligenz. Hier können Sie die Tagung ab 13 Uhr live mitverfolgen.

