Warum schaffen es viele nicht sich auf der Autobahn an das Rechtsfahrgebot zu halten? Ich wüsste gerne von Leuten die in der Mitte fahren und rechts überholt werden, was sie sich in diesem Moment denken.

Es passiert mir zu oft beim Autofahren und ich frage mich was in den Köpfen der andere Fahrer vor sich geht