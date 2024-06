In der Nacht auf Donnerstag wurde in Las Vegas das prestigeträchtige Restaurantranking World's 50 Best präsentiert. Alljährlich wird von der Plattform das beste Restaurant der Welt gekürt. In diesem Jahr landete das Disfrutar aus Barcelona auf dem ersten Rang. Das Essen des Kochtrios Oriol Castro, Eduard Xatruch und Mateu Casañas konnte die internationale Votinggemeinschaft überzeugen. Vergangenes Jahr musste man sich noch mit der Silbermedaille begnügen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen das spanische Restaurant Asador Etxebarri in Atxondo und Table by Bruno Verjus in Paris.

Österreich ist wieder mit dem Steirereck vertreten. Im vergangenen Jahr rutschte man auf den 18. Platz ab, heuer geht es noch weiter nach unten. "Nur mehr" Platz 22 ging sich für das Nobelrestaurant im internationalen Vergleich aus. Dennoch bleibt das Steirereck von Heinz und Birgit Reitbauer weiterhin das bestplatzierte Restaurant im deutschsprachigen Raum. Nach den Wienern findet man das Lokal von Tim Raue auf Rang 30, der Berliner Szenehotspot Nobelhart & Schmutzig landete auf Platz 43 und Andreas Caminadas Schloss Schauenstein in der Schweiz auf dem 47. Rang.

Mateu Casañas, Eduard Xatruch und Oriol Castro im Disfrutar, dem besten Restaurant des Jahres. AFP/JOSEP LAGO

Das Ranking der World's 50 Best ist nicht unumstritten. Vorjahressieger wie das Central in Lima, das Noma in Kopenhagen oder das Mirazur in Menton dürfen nach einer Regelung von 2019 nicht mehr im Ranking der besten Lokale der Welt aufscheinen. Dadurch verwässert sich die Bewertung ungemein.

Heinz und Birgit Reitbauer bei der Zeremonie im vergangenen Jahr. David Holbrook

Das Ranking wird von 1080 anonymen Fachleuten aus der Kulinarikszene erstellt. Dazu werden für 27 Regionen weltweit je 40 Personen ausgewählt, die die Lokale bewerten. Zu den Votenden gehören Gastronominnen, Kulinarikjournalisten und – laut World's 50 Best – vielgereiste Gourmets. Die Lokale, für die gestimmt wird, müssen von den Wählenden zumindest einmal in den vergangenen 18 Monaten besucht worden sein. Insgesamt hat man zehn Stimmen pro Person, mit maximal sechs Votes für Lokale aus der eigenen Region.

Die Top Ten der Welt

Best Female Chef

Als The World's Best Female Chef wurde die Mexikanerin Janaína Torres ausgezeichnet. Sie betreibt in São Paulo das Restaurant A Casa do Porco und reiht sich in die Riege lateinamerikanischer Köchinnen ein, die in den vergangenen Jahren ausgezeichnet wurden, darunter Pia León (Central), Leonor Espinosa (Leo) und Vorjahressiegerin Elena Reygadas (Rosetta).

Beste Köchin: Janaína Torres. MARCUS STEINMEYER

Weitere Preisträger

Der legendäre australische Küchenchef Neil Perry wurde für seine mehr als 40 Jahre andauernde Küchenkarriere mit dem Icon-Award ausgezeichnet. Die beste Konditorin kommt heuer aus Frankreich: Nina Métayer erhielt die Auszeichnung von der Jury. Der beste Sommelier kommt in diesem Jahr aus Argentinien: Pablo Rivero schenkt im Don Julio in Buenos Aires ein. (rec, 6.6.2024)