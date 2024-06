Käsekrainer statt Kebabfleisch: In Favoriten ist das möglich. Foto: Kevin Recher

Beim Dönerkebab hat sich in den letzten Jahren der Trend zum holzkohlegegrillten Rindfleisch herauskristallisiert. Ferhat gilt da als Nonplusultra der Stadt, die Menschen stehen Schlange, um den angeblich besten Döner des Landes zu ergattern.

In eine ganz andere Richtung schlägt der Dönerkebab des Würstelstandlers Peter Kratzert. Der Wiener verkauft in seinem Stand Alles Walzer, Alles Wurst in Wien-Favoriten seit kurzem einen Käsekrainerdöner. Dabei wird nicht einfach ein Käsekrainer aufgeschnitten und in ein Weckerl gelegt. Kratzert hat in seiner kleinen Budel in der Quellenstraße 84 einen richtigen Dönerspieß aus Käsekrainerbrät aufgestellt.

Peter Kratzert vor seinem Stand Alles Walzer, Alles Wurst. Foto: Kevin Recher

Mit alles?

"Hier im Zehnten stehen die Leute, vor allem die Jungen, bei den Dönerständen Schlange", erklärt Kratzert die Idee für seinen Ösi-Döner. "Ich wollte aber einen anderen Geschmack reinbringen." Für den Käsekrainer habe er sich entschieden, weil es das bekannteste Würstel sei und viele anspreche. Ein anderes Würstel, so Kratzert, hätte die Leute eher abgeschreckt. "Den Jungen taugt's voll, viele kommen zum Probieren vorbei", sagt der Standler über die ersten Tage seiner Streetfood-Kreation. Seit knapp zwei Wochen hat er den Käsekrainerkebab im Angebot.

Um 5,50 Euro verkauft Kratzert den Döner. Wie der Profi fragt er bei der Bestellung: "Mit alles?" Natürlich, was sonst? Neben der Wurst kommen Salat, Tomaten, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und eine Joghurtsauce in das Weißbrotweckerl. Klassisch kebabig muss man sich erst durch Sauce und Salat beißen, bis man zum nach unten gedrückten Fleisch kommt. Geschmacklich zunächst nur unmerklich anders als der Döner vom Geschäft ums Eck, kommt die Wurst dann doch durch. Deftiger und fleischiger macht's das Würstel. Nicht revolutionär besser, aber frischer und merklich leichter als ein Würstel mit Semmel und Senf schmeckt der Dönerzwitter.

Zuerst habe er zu Hause mit einem Tischspieß ausprobiert, ob seine Idee überhaupt funktioniert. Mit seinem Fleischer von der Fleischerei Wild habe er dann den Käsekrainerkebab entwickelt, sagt Kratzert. Zuerst ließ er seine Stammgäste probieren, ob die Idee überhaupt was kann. "Die waren urbegeistert."

Der Käsekrainerkebab dreht sich neben den klassischen Würsteln. Foto: Kevin Recher

Der Käsekrainer vom Spieß ist eigentlich nur für kurze Zeit gedacht, aber "wie's ausschaut, werd ich das länger machen". Neben den brutzelnden Würsteln dreht sich der fleischige Brocken munter vor sich hin, Kratzert schneidet die angebratenen, käsig tropfenden Stücke herunter. Wie die Dönerprofis von Favoriten schaufelt er die Würstel in das Brot. Bissl müsse er noch üben, damit es schneller gehe, sagt der Würstelstandler, der nun auch Kebabverkäufer ist, von sich selbst. (rec, 6.6.2024)