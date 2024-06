In Österreich wird jeden Tag aufs Neue zu viel Boden verbraucht. Eine der Folgen dieses hohen Verbrauchs offenbart sich jetzt, wo die Tage wieder heißer werden, weil sich zubetonierte Flächen stärker aufheizen. Starkregen kann außerdem nicht versickern und führt häufiger zu Überschwemmungen.

Parkplätze heizen sich im Sommer stark auf. Regen kann außerdem nicht versickern. Getty Images

Wer an Bodenverbrauch denkt, denkt häufig vor allem an Einfamilienhäuser und Gewerbegebiete an den Ortsrändern. Laut Zahlen des Österreichischen Verkehrsclubs (VCÖ) ist aber auch der Verkehr mit 43 Prozent einer der Treiber der fortschreitenden Bodenversiegelung. Insgesamt sind 1274 Quadratkilometer im ganzen Land durch Verkehrsflächen versiegelt, was der Hälfte Vorarlbergs entspricht. 95 Prozent davon sind Straßenverkehrsflächen. Besonders hoch ist der Anteil der Versiegelung durch Verkehrsflächen im Burgenland (51 Prozent), am niedrigsten ist er in Wien (31 Prozent).

Rückbau breiter Straßen

Laut VCÖ könnte der Verkehr einen deutlich stärkeren Beitrag als bisher zur Entsiegelung von Flächen leisten. Möglich sei das etwa bei Parkplatzflächen, die mit versickerungsfähigen Oberflächen ausgestattet und durch mehr Bäume beschattet werden könnten. Auch der Rückbau überbreiter Straßen sei eine Option – in Kärnten, Niederösterreich und Tirol gibt es bereits Beispiele von einst überbreiten Straßen, bei denen ein Grünstreifen gefräst und die Asphaltfläche rechts davon zum Radweg umgewandelt wurde.

Diese positiven Beispiele sind bisher aber noch in der Minderheit. Das liegt auch daran, dass es keine verbindliche Bodenschutzstrategie gibt. Die Raumordnungslandesräte sämtlicher Bundesländer haben sich zwar im März zu einem von Oberösterreich einberufenen Raumordnungsgipfel getroffen und dort – ohne Beisein von Vertreterinnen oder Vertretern des Bundes – eine "Bodenstrategie" beschlossen, allerdings ohne verpflichtende Vorgaben, was den Bodenverbrauch angeht. (red, 5.6.2024)