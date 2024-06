Der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Kanzler Olaf Scholz bemühten sich um schöne Bilder. IMAGO/Frederic Kern

Die Partie Tischfußball gleich nach Emmanuel Macrons Ankunft in Berlin in der Vorwoche wird vielleicht in die Geschichtsbücher eingehen: als strategisches Momentum, das die Spannung der dreitägigen Staatsvisite schlagartig löste und Deutschland und Frankreich wieder zusammenbrachte. Monate des bilateralen Zwists – als Macron eine deutsch-französische Regierungstagung in Fontainebleau im Zorn abgesagt hatte – waren vergessen. Die Botschaft der beiden europäischen Schwergewichte an die übrige EU: Berlin und Paris ziehen wieder am gleichen Strang.

Bei einem Demokratiefest im Berliner Regierungsviertel hatten der französische Präsident und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kurzerhand am Wuzeltisch gegeneinander gekickt, sichtlich Spaß gehabt und dann auch noch – äußerst fair – ein 1:1 erzielt. Einen "lieben Freund" nannte Steinmeier den französischen Gast. "Wir einigen uns immer", posaunte der deutsche Kanzler Olaf Scholz in einer Pressekonferenz, als wäre nie etwas gewesen.

Und der Angesprochene war jetzt auch nicht mehr böse, dass Deutschland bei dem Projekt einer europäischen Luftabwehr vorgeprescht war, ohne sich mit Paris zu besprechen. Er habe nichts gegen Sky Shield, sagte der Franzose generös. Zuvor hatte er sich immer wieder beklagt, Scholz kehre Paris den Rücken und gehe europapolitisch fremd – ganz anders als seine Vorgängerin Angela Merkel, die sich mit Nicolas Sarkozy, François Hollande und "Emmanuel" stets abgesprochen hatte, bevor sie beim nächsten EU-Gipfel gemeinsame Vorstöße einreichten.

Die Großen stehen zusammen

Im Berliner Kanzleramt hat man auch eingesehen, dass solche Absprachen mit dem Pariser Élysée-Palast so unumgänglich sind wie die ganze deutsch-französische Beziehung: In einer EU mit 27 Mitgliedern setzen sich die Größten nur noch durch, wenn sie zusammenstehen. Und eines eint die beiden ja auch jetzt, kurz vor der EU-Wahl: der bange Blick auf den Wahltag. In Frankreich dürfte die Wahl zum Denkzettel für Macron werden. In den Meinungsumfragen liegt der Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen und dem Listenführer Jordan Bardella weiterhin klar vorne mit 32,5 Prozent.

Abgeschlagen mit 16 Prozent folgt die Partei Renaissance von Staatschef Emmanuel Macron, angeführt von der Abgeordneten Valérie Hayer. Im Nacken sitzt ihr die Sozialistische Partei mit ihrem Frontmann Raphaël Glucksmann, dem 13 Prozent gutgeschrieben werden. Weniger als zehn Prozent macht die Links-außen-Partei von Jean-Luc Mélenchon, aber auch die Grünen (sieben Prozent), die konservativen Republikaner (6,5) sowie die Rechts-außen-Partei Reconquête, die von Éric Zemmour angeführt wird.

Le Pen hat für den Fall eines Wahlsieges bereits Neuwahlen oder Macrons Rücktritt verlangt. Durchdringen wird sie mit dieser Forderung kaum. Dass Scholz nach der Wahl zurücktreten sollte, das ist in Deutschland kein Thema. Aber man wird natürlich schauen, wie die SPD abschneidet. "Deutschlands stärkste Stimmen für Europa" steht auf den roten Wahlplakaten, zu sehen sind nicht nur SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley, sondern auch Scholz, obwohl der überhaupt nicht zur Wahl steht.

Scholz auf den Wahlplakaten

Da aber die Union mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin auftrumpfte, wollte man auch in der SPD Schwergewicht Scholz nicht verstecken. Doch am Ergebnis von 2019 dürfte das nicht viel ändern. Damals kamen CDU/CSU auf 28,9 Prozent, die SPD sackte auf 15,8 Prozent ab und landete hinter den Grünen (20,5 Prozent). Umfragen sehen Schwarz wie Rot jetzt auch in diesem Bereich, die Grünen werden allerdings einige Punkte unter ihrem Resultat von 2019 gemessen.

Spannend ist natürlich in Deutschland die Frage: Wie schneidet die AfD ab? Die Partei am rechten Rand war sich vor einigen Wochen noch sicher, am 9. Juni triumphieren zu können. Doch dann verstrickte sich Spitzenkandidat Maximilian Krah in seinen China-Kontakten und verharmloste auch noch die Waffen-SS. Das war selbst der AfD-Spitze zu viel: Sie erteilte Krah Auftrittsverbot. 2019 schaffte die AfD elf Prozent. In Umfragen wird sie wenige Tage vor der Wahl bei 16 bis 14 Prozent gesehen. Das ist mehr als vor fünf Jahren, aber deutlich weniger als jener Wert von 23 Prozent, der der AfD noch vor einem Jahr attestiert wurde.

Marie-Agnes Strack-Zimmerman, die Spitzenkandidatin der FDP für die Europa-Wahl, hat im Wahlkampffinale diese Woche davor gewarnt, die EU-Wahl zu einer Protestwahl gegen die Ampelregierung zu machen. Sie wies darauf hin, dass die Wahl nicht dazu da sei, "um seinen Ärger über Berlin auszutoben".

Als vordringlichstes Ziel der EU sehen die meisten Deutschen laut einer Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend die Friedenssicherung (23 Prozent), es folgen soziale Sicherung und die Regelung der Zuwanderung. Erst an vierter Stelle kommt derzeit das Thema Klima- und Umweltschutz. Dieses war 2019 noch als wichtigstes Anliegen genannt worden.

Merz will Beziehung verbessern

Dass die EU generell ein Problem hat, wenn die beiden großen Staaten – Deutschland und Frankreich – nicht gut zusammenarbeiten, das meinen auch viele Deutsche. In diese Wunde legt Oppositionschef Friedrich Merz (CDU) gern den Finger: "Wir werden das wieder besser machen", betonte er kürzlich und meinte damit (unausgesprochen): Wenn er erst einmal Kanzler ist. Das soll ja, nach seinem Plan, ab 2025 der Fall sein. Dann hieße das neue Tandem Merz-Macron.

Aber so weit ist es ja überhaupt noch nicht. Und die gemeinsamen "Vorschläge" von Scholz und Macron hinsichtlich der EU – in Wahrheit eher vorweggenommene Beschlüsse – sind zahlreich und von Gewicht. Sie einigten sich darauf, die Zinserträge der eingefrorenen russischen Vermögen an die Ukraine weiterzuleiten. Das ist ein Durchbruch in einer brenzligen Frage. Wie immer verbirgt er auch eine Differenz: Macron hatte den deutschen Freunden zuerst vorgeschlagen, die EU solle gemeinsam Schulden aufnehmen, um der Ukraine unter die Arme greifen zu können. Scholz will das nicht, willigte in der Zinsfrage aber ein.

Beim Thema gemeinsamer Kampfpanzer sind sich Berlin und Paris heute einig; der zusammen entwickelte Kampfjet wurde geflissentlich übergangen. Auch Marschflugkörper will man gemeinsam bauen. Das ändert nichts an der unterschiedlichen Haltung: Scholz will Kiew keine deutschen Taurus liefern; Macron hat hingegen schon Scalp geliefert und den Ukrainern damit erlaubt, mehrere Kriegsschiffe zu versenken.

Macron findet zudem, die Ukraine müsse auch militärische Ziele in Russland – und zwar auch mit westlichen Waffen – angreifen können, sofern von diesen zuvor ukrainische Städte ins Visier genommen worden seien. Scholz war hier nicht so eindeutig, weil er stärkere Verwicklung der Nato-Länder und damit eine Eskalation befürchtet. Aber er drehte dann bei, gab sein Okay – und zeigte damit sein eher neues Bemühen, sich mit dem Franzosen zusammenzuraufen, um in der EU den Gang der Dinge zu bestimmen. (Birgit Baumann aus Berlin, Stefan Brändle aus Paris, 6.6.2024)