Bei Fußball-Weltmeisterschaften gibt es seit der WM 1966 in England Maskottchen, bei Europameisterschaften zog man 1980 nach und bringt seither alle vier Jahre eine oder mehrere Figürchen, Fabelwesen oder Tiere zum Vorschein. Wir haben die mehr oder weniger gelungene Sippschaft aus 44 Jahren unter die Lupe genommen. Heraus kam eine Ansichtssache zum Erinnern, Schmunzeln und manchmal auch ein bisschen Gruseln. Anders formuliert: Eine emotionale Bindung aufzubauen, wozu Maskottchen eigentlich erschaffen werden, ist bei dieser Art von Menagerie mehr oder weniger gelungen.

Pinocchio 1980

imago/Sven Simon

Pinocchio war das erste aller offiziellen EM-Maskottchen, und das in Italien 1980. Ob die Nase als Warnzeichen für Schiedsrichter oder Spieler gedacht war, gefälligst nicht zu flunkern, lässt sich heute nur mehr schwer deuten. Doch sagen wir es gleich zu Beginn: Es gibt durchaus missratenere Maskottchen. Beweise folgen. Den Pokal holte sich damals übrigens Deutschland. Und das nicht zum letzten Male.

Peno 1984

IMAGO/ABACAPRESS

Einst war der Hahn französisches Wappentier, also lag die Entscheidung für das Federvieh bei der EM in "la grande nation" irgendwie auf der Hand. Peno heißt der Gockel, was angeblich umgangssprachlich so viel wie Elfmeter bedeutet, und er brachte der Austragungsnation auf jeden Fall Glück: Frankreich wurde Europameister.

Berni 1988

imago/Ed Gar

Ob der Begriff "Rasenhase" heute die Korrektheitsprüfung noch schafft, entzieht sich der Kenntnis des Maskottchenkommentators. Berni samt Felltolle und Stirnband wurde nach der Stadt Bern benannt. Einerseits weil Bern der damalige Sitz der Uefa war, andererseits sollte er an den deutschen WM-Titel von 1954 in ebendieser Stadt erinnern. Bei aller Verkopftheit in Sachen Benamsung: Am Ende des Turniers durften sich die Niederlande freuen.

Kaninchen 1992

imago/Sven Simon

Hasenvieh Nummer zwei: Ein wenig abgekupfert von Berni kam Kaninchen in Schweden aufs Grün. Sowohl in Sachen Personality als auch bei der Namensgebung hätte man sich ein wenig mehr einfallen lassen können. Zumindest wirkt er motiviert, der flotte Nager. Glück brachte er am Ende den Dänen.

Goaliath 1996

imago sportfotodienst

Schon mehr Mühe gab man sich bei der Taufe des Löwen auf den Namen Goaliath. Originell, gell? Das stramme Maskottchen sieht aus, als hätte man ein bisserl zu viel Anabolika an die Großkatze verfüttert. Glück brachte der englische Löwe ausgerechnet Deutschland, und zwar im Endspiel in London.

Benelucky 2000

imago/Sven Simon

Rasen-Dragqueen oder bunter Goofy mit Mehrgewicht? Geht es nach den Austragungsnationen Niederlande und Belgien sollte das Wesen Benelucky eine Schöpfung aus Löwe und Teufel sein, also ein beinahe mystisches Wesen, wenn es nicht gar so flauschig wäre. Die Idee dahinter ist weit weniger fabelhaft. Der Löwe ist das Nationalsymbol der niederländischen Elf, die hier kaum sichtbaren Hörnchen sollten u. a. an Belgiens "Rote Teufel" erinnern, wie die belgische Mannschaft auch genannt wird. Am Ende des Turniers feierten wieder einmal die Franzosen ihren Hahn.

Kinas 2004

imago sportfotodienst

Spooky: Mit Kinas ist wohl nicht gut Kirschen essen, zumindest in dieser Puppenausführung. Hat etwas Diabolisches, der kleine Kerl. Andererseits erinnert er auch an einen portugiesischen Verwandten von Kermit dem Frosch. Portugal war auch Austragungsort der EM. Kinas steht für eine Ableitung der Bezeichnung für das portugiesische Nationalwappen namens Quinas. Dieses Mal ging der Pokal an Griechenland.

Trix und Flix 2008

imago sportfotodienst

Besonders hierzulande erinnert man sich wahrscheinlich an Trix und Flix, waren sie doch die Maskottchen für die Europameisterschaft in der Schweiz und Österreich. Die Alpenmännchen mit feuriger Tolle und Dauergrinsen in der Visage waren die ersten Glücksbringer ohne Ball. Dafür tanzten sie zu Shaggys Feel the Rush aufs Grün. Dieses beherrschte bei dieser Runde Spanien zu guter Letzt am besten.

Slavek und Slavko 2012

imago sportfotodienst

Trix und Flix wurden in der Folge Slavek und Slavko getauft und nach einem Facelifting mit viel Haarspray und Farbenwechsel nach Polen und in die Ukraine exportiert. Schaut aus, als trügen die beiden einen Mundschutz in der Manier eines Boxers. Den Titel holten sich abermals die Spanier.

Super Victor 2016

imago/PanoramiC

In einer Art Moonboots samt Superheldenumhang, der eher an einen zu kurz geratenen Duschvorhang erinnert, betrat Super Victor den Rasen in Frankreich. Sein Riesensmile wirkt, sagen wir, ein wenig eingefroren. "Victor" ist eine Anlehnung an das französische Wort für "Sieg", und den holten sich am Ende die Kicker aus Portugal.

Skillzy 2020

imago images/ITAR-TASS

Kulleraugen und Schneckerlstirnfransen sowie einbandagierte Hände sind die Markenzeichen von Skillzy. Dadurch dass sich die von 2020 auf 2021 verschobene EM erstmals über den gesamten Kontinent erstreckte, sollte das Outfit des Männleins neutral bleiben. Inspiriert wurden die Designer angeblich vom Style des Straßenfußballs und Freestyling. Auf diesem Bild nicht sichtbar: sein Pferdeschwänzchen. Letztendlich brachte er den Italienern am meisten Glück.

Albärt 2024

IMAGO/Bihlmayerfotografie

2024 wird's wieder lieblicher: Eine Mischung aus Bär, Kugelfisch, Teletubby und kurzhaarigem Monchichi wurde zu Albärt. Das großköpfige Mischwesen tritt nun in die Fußstapfen einer ganzen Reihe von Maskottchen in Form von Tieren und comicartigen Fantasiewesen. "Bärnardo", "Bärnheart" und "Herzi von Bär" waren angeblich die weiteren drei Namen, die es in die Abstimmungsshortlist geschafft hatten. Wem das Maskottchen am meisten Glück bringt, wird sich am 14. Juli im Olympiastadion von Berlin weisen. (maik, 8. 6. 2024)