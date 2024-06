Die aus Nigeria stammende Londonerin tritt mit "Born in the Wild" erstmals in die erste Reihe. An Talent mangelt es ihr nicht

Tems sorgt dafür, dass es nicht zu schnell geht. So, als wollte sie gewissermaßen den Weg ihrer Karriere nachstellen, indem sie sich Zeit lässt, so wie die ersten Songs über Gebühr beschaulich sind. Wobei sie nach dem autobiografischen Opener und Titeltrack Born in the Wild gleich einmal ein gesprochenes Zwischenstück einschiebt. Irgendwas gehört immer besprochen. Das erscheint durchaus als Hürde, da wünschte man sich die chronologischen Gesetze des Albums her, nach denen der Opener schon eine gewisse Anziehungskraft ausüben soll. Aber Tems ist da ein Freigeist. Vielleicht ist ein Album für sie nicht mehr als ein Haufen Tracks, irgendwie in Reihe geschaltet.

Tems ist 29, stammt aus Lagos in Nigeria und lebt, wo es gerade sein muss. Bisher stand sie in der zweiten Reihe, allerdings in der zweiten Reihe bei Projekten von Künstlerinnen wie Beyoncé oder Rihanna, wo selbst hinter den eigentlichen Star noch genug Licht hinfällt.

Keine Mietmusik

Mit Rihanna hat sie den Song Lift Me Up geschrieben, auf dem Soundtrack des Films Black Panther: Wakanda Forever hat sie mit ihrer Coverversion von Bob Marleys No Woman, No Cry für Aufmerksamkeit gesorgt, bei Beyoncés Album Renaissance steht ihr Name im Autorenteam vermerkt – und bei einem Hit von Drake war sie ebenfalls vertreten.

Zwar kann man Drake, Beyoncé und Rihanna ins Mainstream-Eck stellen, Tems widerfährt damit jedoch keine Gerechtigkeit. Sie heißt eigentlich Temilade Openiyi und wurde 1995 geboren. Ihr jetzt erschienenes Debütalbum bietet keine Musik, die in den Underground-Clubs läuft, aber anders als viele US-amerikanische Acts, die sich afrikanische Authentizität mieten müssen, ist die Musik von Tems selbstverständlich von Afrobeat und dessen Destillaten durchwirkt.

Lebenslust und Trend

Sie spielt einen zeitgenössischen R'n'B, der schwer zu fassen ist, so ausgefranst ist das Genre, in vielen Bereichen austauschbar und schablonenhaft. Das ist vornehmlich den Gesetzen des Markts geschuldet: Was sich verkauft, wird reproduziert, bis die Ohrwascheln um Gnade winseln wie die Musik.

Die von Tems hält mit einem lässigen Minimalismus dagegen. Zwar zappeln die Beats einschlägig, verströmen auf diese Art Lebenslust. Doch Tems lädt einen Song wie Ready mit mehr Gefühl auf, als manche ihrer Kolleginnen für ganze Alben bereitstellen. Auf Unfortunate wimmert im Hintergrund eine Orgel, das Stück ist wie viele ihrer Stücke mehr Song als Track. Abgeliefert wird das mit einer Nonchalance, die nie die Arroganz streift, sondern schlicht Souveränität verströmt, die im Midtempo am Schönsten erblüht.

Einzelkämpfer im Bedroom-Studio

Doch bei vielen Acts, die in den letzten zehn, zwanzig Jahren als Einzelkämpfer im Bedroom-Studio begonnen haben, beschleicht einen das Gefühl, dass sie mit anderen Musikern wenig anzufangen wissen. Da entsteht eine Art Vakuum zwischen dem eigenen Ansatz und dem, was richtige Musiker einbringen können. Das ergibt bei vielen Resultaten zu wenig Berührungspunkte. Auch bei Tems.

Dabei zeigt sich deutlich, dass jene Songs, die mehr Leute beschäftigt haben, letztlich überzeugender wirken als jene, die sie alleine oder nur halbgar mit anderen produziert hat. Das bedeutet bei 18 Stücken über 55 Minuten verteilt doch beträchtliche Leerläufe. J. Cole mag ein prominenter Produzent sein, auf das gemeinsame Stück Free Fall könnte man dennoch gerne verzichten.

Hätte Tems das Werk auf ein Dutzend Titel eingedampft, es wäre ein überzeugender Einstand gewesen. So zeigt sich neben ihrem Talent und ihrer starken Stimme vor allem eines: dass sie halbgare Stücke mit Schablonen-charakter nicht erkennt, wenn sie glaubt, die würden ihr Album veredeln. Am Ende ist Born in the Wild deshalb nur eine halbe Sache. (Karl Fluch, 11.6.2024)