Indien erlebt gerade eine extreme Hitzewelle mit Temperaturen deutlich über 45 Grad. AFP/R.SATISH BABU

Was schon seit einigen Tagen durchgesickert ist, wurde nun offiziell bestätigt: Der Mai war der zwölfte Monat in Folge, in dem die globale Durchschnittstemperatur einen Rekordwert für den jeweiligen Monat erreichte, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Mittwoch mitteilte. Der Mai war demnach weltweit um 1,52 Grad Celsius wärmer als im Vergleichszeitraum zwischen 1850 und 1900.

Damit überschritten die monatlichen Durchschnittstemperaturen zum elften Mal in Folge die im Pariser Klimaabkommen deklarierte Marke von 1,5 Grad. Dieses Klimaziel bezieht sich allerdings auf eine langfristige Erderwärmung von mehr als 1,5 Grad beziehungsweise zwei Grad über mehrere Jahrzehnte. Nichtsdestotrotz sind die Temperaturen nach dem Rekordjahr 2023 – dem bisher wärmsten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen – weiterhin auf Höchstwerten: Dem Bericht zufolge war die globale Durchschnittstemperatur in den vergangenen zwölf Monaten so hoch wie noch nie in der Messgeschichte. Sie lag 0,75 Grad über dem Schnitt von 1991 bis 2020 und 1,63 Grad über der vorindustriellen Durchschnittstemperatur.

Die Grafik zeigt die Abweichung der globalen Oberflächentemperatur im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter von 1850 bis 1900. Die vergangenen zwölf Monate sind durch die rote Linie gekennzeichnet. C3S/ECMWF

Der zwölfmonatige Streak fällt zusammen mit dem von der Weltwetterorganisation WMO veröffentlichten Bericht "Annual to Decadal Climate Prediction Update", der Prognosen für die nahe Zukunft von 2024 bis 2028 zusammenfasst. Demnach besteht eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass zumindest eines der folgenden fünf Jahre eine Erderwärmung von mehr als 1,5 Grad bringt. Zu 86 Prozent sei es außerdem wahrscheinlich, dass mindestens eines der nächsten fünf Jahre das Rekordjahr von 2023 schlägt.

Rapide Erhitzung durch den Menschen

UN-Generalsekretär António Guterres nahm am Mittwoch die neuesten Daten zum Anlass, um im Vorfeld des G7-Gipfels in Italien kommende Woche abermals ambitioniertere Klimamaßnahmen einzufordern: "Wir spielen russisches Roulette mit unserem Planeten", sagte Guterres. "Wir brauchen eine Ausfahrt vom Highway in die Klimahölle. Und die gute Nachricht ist, dass wir die Kontrolle haben. Der Kampf um die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad wird in den 2020er-Jahren gewonnen oder verloren werden – unter den Augen der heutigen Staats- und Regierungschefs."

Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur seit 1940: Seit Juni 2023 liegt der Wert bei 1,63 Grad über dem vorindustriellen Niveau (von 1850 bis 1900). C3S/ECMWF

Dass der Mensch die Erde so schnell wie nie zuvor erhitzt, demonstriert der ebenfalls am Mittwoch veröffentlichte Bericht "Indicators of Global Climate Change" (IGCC). Allein im vergangenen Jahrzehnt (2014 bis 2023) sei die Temperatur durch Aktivitäten des Menschen um rund 0,26 Grad gestiegen. Das sei so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen, schreibt das internationale Team unter der Leitung der Universität Leeds. Ein Jahrzehnt zuvor (2004 bis 2013) lag der Wert bei 0,20 Grad.

Im Vergleich zum Zeitraum 1850 bis 1900 betrug die vom Menschen verursachte Erwärmung im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts 1,19 Grad. Im Jahr 2023, für das die detailliertesten Schätzungen vorgenommen werden konnten, sei ein Wert von 1,31 Grad erreicht worden. Das sei weniger als die gesamte Erwärmung im Jahr 2023, die knapp an der 1,5 Grad-Marke schrammte. Das deute darauf hin, dass auch natürliche Klimaschwankungen bei den beispiellosen Temperaturen im Vorjahr eine Rolle gespielt haben, insbesondere das Klimaphänomen El Niño. Das flaut zwar laut aktuellen Vorhersagen ab, mit einer Pause bei extremen Wetterereignissen sei jedoch nicht zu rechnen, wie ein aktuelles WMO-Update prognostizierte.

Höchststand an Emissionen

Der hohe Anteil der menschengemachten Klimaerwärmung sei auf den nach wie vor hohen Ausstoß von Treibhausgasen zurückzuführen. Im Schnitt habe der Mensch im vergangenen Jahrzehnt mit rund 53 Gigatonnen Kohlendioxid pro Jahr einen Höchststand an Emissionen produziert. Zudem sei durch das Verbot von schwefelhaltigen Schiffskraftstoffen der Anteil an kühlenden Aerosolen in der Atmosphäre gesunken, was zu einer weiteren Erwärmung geführt hat.

Zumindest gebe es Belege dafür, dass sich der Anstieg der CO2-Emissionen verlangsamt hat, schreibt das 57-köpfige Forschungsteam in dem seit 2023 erscheinenden Report. Er soll die Lücke schließen, bis der Weltklimarat IPCC im Jahr 2027 seine nächste größere Bewertung des globalen Klimageschehens abgibt.

WMO Global Annual to Decadal Climate Update (2024-2028) - English

There is an 80 percent likelihood that the annual average global temperature will temporarily exceed 1.5°C above pre-industrial levels for at least one of the next five years, according to a new report from the World Meteorological Organization (WMO). This is World Meteorological Organization - WMO

"Noch nie dagewesene Zeit"

Auch wenn die Abfolge von Rekordmonaten irgendwann unterbrochen werde, sei keine Abkehr vom Trend in Sicht, sagte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo: "Wir leben in einer noch nie dagewesenen Zeit, aber wir verfügen auch über eine noch nie dagewesene Möglichkeiten, das Klima zu überwachen, und das kann uns helfen, unsere Maßnahmen zu steuern. Die Reihe der wärmsten Monate wird uns als vergleichsweise kalt in Erinnerung bleiben, aber wenn es uns gelingt, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre in naher Zukunft zu stabilisieren, könnten wir bis zum Ende des Jahrhunderts zu diesen 'kalten' Temperaturen zurückkehren."

Die wissenschaftliche Fachwelt warnt schon lange vor den Folgen, die jedes einzelne Zehntelgrad an Erwärmung hat. Schon jetzt würden sich die verheerende Folgen des Klimawandels in häufigeren Extremereignissen wie Hitzewellen, Niederschlägen und Dürren zeigen.

Weitere Schlüsselindikatoren, die das Klima betreffen, wie die Entwicklung der Meerestemperaturen, die zuletzt wieder Höchststände erreichten, oder die Meereisdecke, werden am Donnerstag präsentiert, kündigte Copernicus an. Der EU-Klimawandeldienst fasst monatlich die neuesten Daten zusammen, die auf computergenerierten Analysen beruhen, in die wiederum Milliarden Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt einfließen. (Karin Krichmayr, 5.6.2024)