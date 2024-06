Hubble auf einem Bild aus dem Jahr 1997. Es ist seit 1990 im All und umkreist die Erde in einer Höhe von 525 Kilometern. Sein Hauptspiegel hat einen Durchmesser von 2,4 Metern. imago/ZUMA Press

Es sah zuletzt nicht gut aus für das alternde Weltraumteleskop Hubble. Seit es in den 1990er-Jahren ins All flog, wurde es immer wieder Servicemissionen unterzogen und konnte so eine beispiellose Karriere hinlegen. Doch seit etwa zwei Wochen befindet sich das Teleskop in einer Art Sicherheitsruhemodus. Das teilte die US-Weltraumagentur Nasa am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Von den sechs Gyroskopen an Bord, mit denen unter anderem die Ausrichtung des Teleskops gesteuert wird, funktionierten noch drei, eines davon hatte zuletzt fehlerhafte Daten gesendet.

Die Gyroskope dienen der Orientierung des Teleskops und spielen eine vergleichbare Rolle wie die Gleichgewichtsorgane in menschlichen Ohren, deren Störung zu Schwindel führt. Ohne ein genaues Halten der Position kann Hubble keine scharfen Bilder aufnehmen.

Ein Gyroskop muss genügen

Deswegen sei nun entschieden worden, Hubble bis auf weiteres nur noch mit einem aktiven Gyroskop zu betreiben und ein weiteres für einen späteren Einsatz bereitzuhalten. Das werde "geringfügige Einschränkungen" zur Folge haben. "Das Teleskop wird mehr Zeit zum Schwenken brauchen und wird nicht mehr so viel Flexibilität haben, wo es zu einer gegebenen Zeit hinschauen kann. Es wird auch keine Objekte mehr verfolgen können, die näher sind als der Mars, aber das sind Ziele von Hubble selten."

Die letzte Servicemission zum Hubble-Teleskop fand 2009 statt. Das Spaceshuttle Atlantis stattete dem alternden Instrument einen Besuch ab. IMAGO/Newscom World

Ab Mitte Juni werde Hubble wohl wieder für wissenschaftliche Erkundungen zur Verfügung stehen, hieß es. Das Observatorium, das in etwa so groß wie ein Bus ist, hat mit seinen Bildern bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglicht. Hubble arbeitet vor allem im optischen und ultravioletten Bereich. Der 2021 gestartete Nachfolger, das James-Webb-Weltraumteleskop, untersucht dagegen das Universum im infrarotnahen Bereich.

Zahlreiche Probleme

Die defekten Gyroskope sind nicht das einzige Problem des alternden Teleskops. Es verliert durch die Kollision mit Atmosphärenteilchen zunehmend an Höhe. Aktuell beträgt seine Höhe noch 525 Kilometer. In den 2030er-Jahren soll der Orbit so niedrig werden, dass ein Betrieb nicht mehr möglich ist. Dann wird das Teleskop kontrolliert zum Absturz gebracht.

Der US-amerikanische Milliardär Jared Isaacman will deshalb mithilfe von Space-X-Raumschiffen neue Servicemissionen ins Leben rufen, um einerseits die Flugbahn von Hubble zu heben und andererseits defekte Komponenten auszutauschen. 2022 versprach die US-Weltraumagentur Nasa, den Vorschlag zu prüfen. Dort dürfte die Skepsis überwiegen. Space-X-Kapseln verfügen über keine Luftschleuse und sind nicht für einen Ausstieg ausgelegt. Sowohl Schäden am Teleskop als auch Risiken für die Crew einer solchen Mission werden befürchtet.

Noch will Isaacman nicht aufgeben. Bis die Frage geklärt ist, kann Hubble jedenfalls auch ohne Rettungsmission weiterarbeiten. (red, APA, 5.6.2024)