"Carcaça" des Choreografen Marco da Silva Ferreira bei der Sommerszene. Sommerszene/Bernhard Müller

"Alle Mauern fallen." Diese drei Wörter schreibt einer der Tänzer in dem Stück Carcaça des portugiesischen Choreografen Marco da Silva Ferreira im Dunkeln mit Licht auf eine phosphoreszierende Wand. Ein frommer Wunsch vor dem Hintergrund unserer eher verbauten Wirklichkeit. Die Frömmigkeit am Dienstag bei der Eröffnung des diesjährigen Salzburger Sommerszene-Festivals passt auch zum zweiten Beitrag des Auftakts.

Im Zentrum des Barockjuwels Kollegienkirche dreht sich bis Festivalende ein Erdglobus mit einem Durchmesser von sieben Metern: Luke Jerrams Installation Gaia aus dem Jahr 2018. Der britische Künstler hat allerdings beschlossen, die Neigung der Erdachse zu ignorieren, was dem an dokumentarischen Bildern geschulten Durchschnittsblick als Verfremdung erscheint.

Zurichtung zur Unbewohnbarkeit

Angeblich soll der rotierende Luftballon dem Publikum die Einmaligkeit der realen "blauen Murmel" nahebringen. Doch durch das Aufrichten der Achse gerät genau dieser Aspekt in Schieflage. Daher drängt sich Jerrams Intervention als Akt der Zurichtung auf – und wird zum Treffer! So zurichtend geht die Menschheit ja tatsächlich mit dem "Raumschiff" Erde um und macht es so zunehmend unbewohnbar.

Sieben Meter Durchmesser: Luke Jerrams Installation "Gaia" dreht sich in der Kollegienkirche. SZENE SALZBURG/BERNHARD MÜLLER

Ebenso passend scheint auch der Ort, in dem die Installation untergebracht ist. Gaia war unter anderem bereits in der Dresdner Frauenkirche zu sehen. Die Hängung in einem Gotteshaus erinnert natürlich an den erbitterten Kampf der historischen Kirche für das geozentrische Weltbild und damit an die Kontrolle über die Wahrnehmung der Wirklichkeit, die glaubensverbundene Herrschaftsformen auszuüben trachten.

An diesem Punkt berühren Gaia und Carcaça einander. Denn Ferreira lässt seine so vitale wie diverse zehnköpfige Kompanie an der freien Demokratie zweifeln: zu korrupt, zu ausbeuterisch, zu bürgerlich. Im Chor singt die Tanztruppe von der Sehnsucht Arbeitender nach einer "echten Volksdemokratie". Das ist ein weiterer frommer und berechtigter Wunsch in Ferreiras Tanzstück. Er sollte vor allem als Hinweis auf die Krisen der gegenwärtigen Demokratien verstanden werden: Die carcaça kann im Portugiesischen zum Beispiel ein Gerippe, ein Gerüst – oder aber auch ein Wrack sein.

Arbeiterlied als Folklore

Der Tanz bei Carcaça kommt kraftvoll und betont frech daher. Er zitiert einerseits Volkstanzmotive und spielt zum anderen auf den Urban Dance an, bei dem Solodarbietungen von Umstehenden angefeuert werden. Gerade im Tanz, in der Orchestrierung von dynamischen Körpern unterschiedlicher Geschlechter, Generationen und Herkünfte, ist Marco da Silva Ferreira am stärksten.

Dynamische Körper unterschiedlicher Geschlechter, Generationen und Herkünfte: "Carcaça". Sommerszene/Bernhard Müller

Politische Manifestationen in Form des erwähnten Liedes gehören zu den Elementen, die seit einigen Jahren häufig in Tanzperformances eingeschleust werden, um Aktivismus zu signalisieren. Dabei wird auch das gute alte Arbeiterlied zur Folklore. Mit diesem Signal erinnert Ferreira an das Versagen der Linken in den vergangenen Jahrzehnten. Sie lieferte die Arbeiterschaft an den Hyperkapitalismus aus, wurde in edler Kulturarbeit bürgerlich und erhob sich mit radikalen Worthülsen über den Rest der Welt.

Besonders diese Ambivalenz hat in Carcaça etwas Vergnügliches, Spöttisches und Nostalgisches an sich, das vom Salzburger Publikum mit viel Applaus belohnt wurde. In beiden so gar nicht eindeutigen Arbeiten – Jerrams Gaia lässt immerhin auch an Adenoid Hynkels Ballonglobus in Charles Chaplins Film The Great Dictator denken – stecken also Botschaften, die vielleicht vielschichtiger sind, als ihre Verursacher sie zu formulieren glaubten. (Helmut Ploebst, 5.6.2024)