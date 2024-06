Brüssel/Wien – Wahlsonntage in Österreich bedeuten traditionell für viele Menschen, um 17 Uhr vor dem Fernseher zu sitzen und gespannt auf die erste Hochrechnung zu warten. Zumindest ist das bei Landtags- und Nationalratswahlen der Fall. Wer aber die erste Hochrechnung für die EU-Wahl live miterleben will, sollte sich auf eine lange Nacht gefasst machen. Offizielle Ergebnisse gibt es nämlich erst ab 23 Uhr.

"Schuld" ist Italien, wo die Wahllokale am Sonntag bis 23 Uhr geöffnet haben – in Österreich sperrt das letzte Wahllokal um 17 Uhr zu. Davor dürfen in keinem EU-Land offizielle Wahlergebnisse präsentiert werden. Man will damit die Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler in anderen Mitgliedstaaten vermeiden.

Solange nicht EU-weit alle Wahllokale geschlossen haben, dürfen keine Ergebnisse veröffentlicht werden. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Die Niederländer müssen noch länger auf ihr Ergebnis warten, denn im westeuropäischen Land wird schon am Donnerstag gewählt. Aber warum wählen die EU-Länder so unterschiedlich? Und weiß man in Österreich tatsächlich erst um 23 Uhr, wer die Wahl gewonnen hat?

Grundsätzlich gibt die EU für ihre 27 Mitgliedsstaaten Rahmenbedingungen vor, wie die Wahl zum Europäischen Parlament abzulaufen hat. Dazu zählt auch der viertägige Zeitraum (6. bis 9. Juni), in dem die EU-Wahl stattfindet. Auch die Anwendung des Verhältniswahlrechts ist für alle Mitgliedsstaaten verpflichtend.

Viele EU-Länder ohne Sperrklausel bei EU-Wahl

Mehr gibt die EU aber nicht vor. Die EU-Staaten haben in allen anderen Belangen freie Hand. So gibt es in knapp der Hälfte der EU-Mitgliedsstaaten gar keine Sperrklausel, während in neun EU-Ländern sogar eine Fünf-Prozent-Hürde gilt. In Österreich muss wie bei Nationalratswahlen eine Partei vier Prozent erreichen, um ins EU-Parlament zu kommen. Auch das Wahlalter entscheiden die Mitgliedsstaaten selbst: In den meisten Staaten wird ab 18 gewählt. Österreich zählt mit Deutschland zu den wenigen Ländern, wo bereits 16-Jährige an der Wahl teilnehmen dürfen.

Nicht alle 27 EU-Staaten wählen am Sonntag. Italien und Tschechien sind die einzigen Mitgliedsstaaten, die an zwei Tagen wählen.



Frei entscheiden dürfen die 27 EU-Länder auch ihren Wahltermin. Nur der vorgegebene viertägige Zeitrahmen der EU muss eingehalten werden. Meist entscheiden sich die Staaten für jene Vorgehensweise, die sonst auch bei ihren nationalen Wahlen üblich ist. Österreich und Deutschland wählen beispielsweise schon seit Jahrzehnten am Sonntag und behalten das auch für die EU-Wahl bei. Die Niederlande halten traditionell ihre Wahlen unter der Woche ab und wählen ihre EU-Mandatare deshalb am Donnerstag.

Ein Spezialfall sind Italien und Tschechien: Dort wird an zwei Tagen gewählt. In den beiden Ländern ist es bei nationalen Urnengängen üblich, dass sich die Wahl über zwei Tage zieht. Das war etwa bei den letzten Abgeordnetenhauswahlen in Tschechien im Jahr 2021 der Fall. In Italien finden zeitgleich zur EU-Wahl auch Regionalwahlen in sechs Regionen statt. Zudem haben Italiens Wahlsprengel recht lange geöffnet: am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von sieben bis 23 Uhr.

Trendprognose um 17 Uhr

Auch wenn ganz Österreich darauf warten muss, dass die italienischen Wahllokale ihre Pforten schließen, gibt es dennoch um 17 Uhr schon etwas Gewissheit, wie das Wahlergebnis ungefähr aussehen wird. Die Institute Foresight, Arge Wahlen und Peter Hajek erstellen schon wie bei der EU-Wahl 2019 eine gemeinsame Trendprognose.

Basis dafür sind Wahltagsbefragungen: Dafür wird auf circa 3600 Interviews zurückgegriffen, die in der Wahlwoche erhoben werden. Für 19 Uhr ist eine adaptierte Trendprognose geplant, in der weitere Interviews am Wahltag berücksichtigt werden. Die Daten werden voraussichtlich eine Schwankungsbreite von 2,5 Prozent haben. (Max Stepan, 6.6.2024)