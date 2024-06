In der Single "Houdini" seines bald erscheinenden Albums "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" reaktiviert Eminem sein Alter Ego und fragt: Was ist hier los?

"Guess who's back?" – Rate mal, wer zurück ist? Ein weiteres Phänomen der 2000er: Eminems unverschämtes Alter Ego Slim Shady. IMAGO/Avalon.red

Ab­ra­ka­da­b­ra! Wie in einem Zaubertrick schlüpft plötzlich ein wasserstoffblonder Rapper im übergroßen T-Shirt aus einem Zeitportal. Kinder der 2000er erkennen ihn sofort: Es ist Slim Shady, das Alter Ego des US-Rapstars Eminem, der den Schelm in seiner neuen, millionenfach geklickten Single Houdini, wieder zum Leben erweckt. Aber warum?

Der 52-Jährige steckt wohl in der Selbstreflexionsphase, so jedenfalls kann man Houdini deuten, Eminems Abracadabra-Remix der Steve Miller Band. "Sometimes I wonder what my old me would say / if it would see shit as it is today", fragt sich darin ein dunkelhaariger, bärtiger Eminem. Ja, was wohl? Slim Shady würde fröhlich ätzen, wie er es schon 1999 tat.

Unverschämt erfolgreich

In My Name is klopfte der verkleidungsfreudige Slim Shady erstmals von innen an die MTV-Mattscheibe. Von da an setzte der 1972 geborene Rapper Marshall Matters alias Eminem ganz auf den dünnen, weißen Frechdachs, der in Wahnsinnsgeschwindigkeit zahllose Unverschämtheiten von sich gab und zur kontroversen Identifikationsfigur nerdiger, weißer Mittelschichtsteenager wurde.

Zum Erfolgsrezept gehörten eingängige, funkige Beats von Dr. Dre, legendäre Musikvideos, die mit ihrer Comic-Ästhetik und der Selbstironie den Nerv der Zeit trafen, und Texte, die gegen Popstars, seine "White Trash"-Herkunft und die eigene Mutter zu ätzten: "I just found out that my mom does more dope than I do." Daraufhin gab's eine Anzeige der Erzeugerin.

Aus finanzieller Sicht dürfte das kein Problem gewesen sein. Die Alben mit Dr. Dre waren Anfang der 2000er Welterfolge. Die Kritik folgte auf dem Fuße: Die Texte seien sexistisch, schwulenfeindlich, gewaltverherrlichend und frauenverachtend. Als weißer Rapper war Eminem außerdem Ziel von Aneignungsdebatten. All das nahm der blitzgescheite, schamlose MTV-Hofnarr in seinen Songs natürlich auf die Schippe: "Feminist women love Eminem", sang er etwa in The Real Slim Shady.

Slim Shady 2024

Was aber hat Slim Shady über 2024 zu sagen? Natürlich knöpft er sich die Kulturkampfphänomene der Gegenwart vor: Queerness, Cancel-Culture, den moralischen Zeigefinger usw. Auch Eminems eigene überwundene Drogensucht und seine Kinder bekommen ihr Fett weg. Aber all das passiert erstaunlich liebevoll, mit der gewohnten Selbstironie, und schnell nickt man wieder mit dem wasserstoffblonden Teufelchen mit: "I guess there is a Slim Shady in all of us." (Valerie Dirk, 5.6.2024)