Der Plan einer Bezahlkarte für Asylwerbende in der Grundversorgung ist an sich sinnvoll und unterstützenswert. Dass eine staatliche Geldleistung nicht bar auf die Hand, sondern auf ein Konto überwiesen wird, mit einer Karte zum Bezahlen und Abheben, ist im Zeitalter der Digitalisierung absolut nachvollziehbar.

Im Alltag braucht man zuweilen immer noch Bares – auch Asylwerber und -werberinnen. Foto: APA/Eva Manhart

Denn es mutet eher anachronistisch an, dass sich die Mehrzahl grundversorgter Menschen in Österreich nach wie vor allmonatlich vor einer Kassa anstellen muss, um die ihr zukommende Unterstützung abzuholen: für eine erwachsene Person 40 Euro Taschengeld sowie, im Fall einer Privatunterbringung, etwa in Wien, maximal 425 Euro Mietzuschuss und Verpflegungsgeld.

Welche Auslandsüberweisungen?

Beim Treffen der Landesflüchtlingsreferenten, wo das Bezahlkartenprojekt des Innenministeriums vorgestellt wurde, sowie bei den derzeit in Nieder- sowie in Oberösterreich laufenden lokalen Versuchen liegt der Fokus aber nicht auf dem modernen Finanzverkehr. Es gelte zu verhindern, dass Asylwerber und Asylwerberinnen das Geld aus der Grundversorgung ins Ausland überweisen, um zum Beispiel ihre Angehörigen in der Heimat zu unterstützen, betonen die zuständigen Politiker Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) in Ober- und Christoph Luisser (FPÖ) in Niederösterreich.

Nun hat hierzulande noch niemand erhoben, wie häufig derlei Auslandsüberweisungen überhaupt stattfinden. Die meisten Asylwerbenden dürften sich solche Transfers schlicht nicht leisten können, denn im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten in Österreich sind die Grundversorgungszahlungen an sie sehr niedrig. Mit ihnen Essen und Unterkunft zu finanzieren, wenn man privat wohnt, ist eine Kunst. Und sich von den 40 Euro Taschengeld, die in den beiden oben genannten lokalen Pilotprojekten und laut den Kartenabsichten des Bundes auch Grundversorgte in organisierten Quartieren abheben können, etwas abzuknapsen ist wohl überhaupt unmöglich.

Politiker demonstrieren Härte

Warum aber wird den Asylwerbenden so ohne jeden Beweis unterstellt, dass sie Grundversorgungsgelder zweckentfremden? Die Vermutung liegt nahe, dass die handelnden Politiker hier wieder einmal Härte gegen Flüchtlinge demonstrieren, die sich wählertaktisch gut verkaufen lässt. Dabei überschreiten sie dieses Mal aber die Grenze zur Schikane: Mündigen Menschen den Zugang zu Bargeld zu erschweren, das ihnen zukommt und das sie schon benötigen, wenn sie nur in einem Supermarkt eine Kleinigkeit kaufen wollen, ist unwürdig und verkehrt. Dass das von Parteien kommt, die das Recht auf Bargeld sonst hochhalten, ist außerdem paradox. (Irene Brickner, 5.6.2024).