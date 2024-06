I Am Sailing APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Auf Österreichs Fußball-Nationalteam wartet nur zwei Tage vor dem EM-Auftaktspiel gegen Frankreich ein unerwarteter Konzertbesuch. Teamchef Ralf Rangnick hat für seinen gesamten Kader und einen Teil des Betreuerstabs Karten für die Show der britischen Rocklegende Rod Stewart am 15. Juni in Berlin organisiert. Tags darauf geht es für den ÖFB-Tross aus dem EM-Quartier in der deutschen Hauptstadt nach Düsseldorf, wo die Partie gegen die favorisierten Franzosen steigt.

"Das ist super, um den Kopf noch einmal ein bisschen freizubekommen, bevor es richtig losgeht", meinte Offensivmann Christoph Baumgartner nach dem gelungenen EM-Test am Dienstag in Wien gegen Serbien (2:1). "Es ist jetzt nicht ganz meine Generation, so ehrlich muss ich auch sein", sagte der 24-Jährige. Stewart, 79 Jahre alt und glühender Fußballfan, sei aber ein Weltstar. "Es wird sicher eine coole Stimmung sein, von dem her freuen wir uns darauf." (APA, 5.6.2024)