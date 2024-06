Inzwischen erwirtschaftet Notarity über die Hälfte des Umsatzes im Ausland. Alexander Schindler

Im Herbst 2023 ging ein kleines Beben durch die österreichische Gründerszene: Nach diversen gescheiterten Gesprächen hatte sich die Österreichische Notariatskammer (ÖNK) entschieden, das Start-up Notarity zu klagen. Dieses ermöglicht es, Termine mit Notaren online zu erledigen, und vermittelt – das ist der größte von zahlreichen Punkten der Klage – auch die entsprechenden Kontakte. Seitens der ÖNK bezweifelt man, dass das Anbieten und Bewerben dieser Dienstleistungen rechtens ist.

Am Montag haben Notarity-Geschäftsführer Jakobus Schuster und Michael Umfahrer, Präsident der ÖNK, vor dem Handelsgericht Wien ausgesagt. Der nächste Termin ist für den Montag kommender Woche angesetzt. Weitere Termine sind vorerst nicht mehr vorgesehen. Und auch wenn das finale Urteil erst nach dem Sommer zu erwarten ist, gehen Beobachter davon aus, dass am kommenden Montag eine Tendenz der Richterin durchsickern wird.

Ab ins Ausland

Beide Parteien dürften daran interessiert sein, möglichst bald Rechtssicherheit zu haben. Die Verantwortung für das Scheitern der außergerichtlichen Gespräche sieht man jeweils bei der anderen Seite. Sollte die ÖNK recht bekommen, so müsste Notarity Teile seines Geschäftsmodells zumindest in Österreich anpassen.

Zu beachten ist allerdings, dass das Start-up sein Geschäft derzeit nicht nur in Österreich weiterbetreibt, sondern auch zunehmend den internationalen Markt erschließt: So hieß es im Februar, dass bisher Menschen aus über 100 Ländern notarielle Beurkundungen über die Plattform durchführen ließen, das internationale Geschäft machte zu Jahresanfang bereits mehr als die Hälfte des Umsatzes aus.

Groß gegen klein

Für Aufsehen sorgt das Verfahren unter heimischen Jungunternehmern, weil es exemplarisch für das Zerren zwischen etablierten Anbietern und Newcomern steht. So ist Notarity nicht das einzige Beispiel für Klagen dieser Art, wie Markus Raunig, Vorstandsvorsitzender bei der Plattform Austrian Startups, dem STANDARD Ende 2023 sagte. Allerdings werden nicht alle Fälle öffentlich.

Notare, aber etwa auch Apotheken genießen in Österreich den Schutz angestammter Rechte, etwa im Rahmen des Gebietsschutzes. Begründet wird dies meist mit dem Schutz der Konsumenten, strenge Regeln sollen Qualität garantieren – Kritiker sehen darin wiederum eine Einschränkung des Wettbewerbs.

In einem anderen Fall wiederum wurde das Start-up Taxefy Anfang April 2024 geklagt, in diesem Fall von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW). Diese befürchtet, dass das Vorgehen des Teams nicht mit den geltenden berufsrechtlichen Vorschriften für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer übereinstimme. Das in Graz ansässige Start-up Iurio bietet wiederum ähnliche Dienstleistungen an wie Notarity, wurde von der ÖNK aber verschont – weil man im Gegensatz zu den Wienern keine Vermittlung anbietet. (Stefan Mey, 6.6.2024)