Künstliche Intelligenz kann Menschen in der Fabrik unterstützen, aber nicht vollständig ersetzen. IMAGO/ingimage

Halluzinationen von KI-Programmen, also Falschantworten und frei erfundene Ergebnisse, zählen noch zu den Schwachstellen der Künstlichen Intelligenz. Dabei erfinden ChatGPT und Co in ihren Antworten plötzlich abenteuerliche Rechenergebnisse, streuen täuschend echt wirkende Fake-Erklärungen ein oder setzen das Gegenüber schachmatt, indem sie mit einer Figur ziehen, die sich gar nicht auf dem Brett befindet. Ähnliches kann auch bei KI-Modellen passieren, die auf Bild- oder Mustererkennung aus Sensordaten trainiert worden sind.

"KI-Modelle halluzinieren daher mitunter auch bei ihrem Einsatz in Fabriken", sagt Michael Haslgrübler. "Wir nennen es nur anders." Der Informatiker arbeitet im Comet-Center Pro2Future an Methoden, mit denen Künstliche Intelligenz den Menschen in der Produktion durch Sammeln und Auswerten von Daten unterstützen sollen. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass KI-Modelle Fehler machen, die nicht nur lästig, sondern unter Umständen auch teuer sind und im schlimmsten Fall auch für Menschen ein Risiko darstellen können.

Kopfhaar als Helm?

Bei KI-Systemen, die zwar vortrainiert, aber noch nicht an ihre konkrete Arbeitsumgebung adapiert worden sind, also sogenannte KI-Modelle von der Stange, sind falsche Antworten denn auch mehr oder weniger der Normalfall: "Da kann es durchaus vorkommen, dass Kopfhaare fälschlicherweise als Sicherheitshelme identifiziert werden, ein Phänomen, von dem sich auch Besucher bei der Langen Nacht der Forschung in Linz selbst überzeugen konnten", sagt Haslgrübler.

Roboter, die Pakete einschlichten, müssen so funktionieren, dass sie Menschen nicht gefährden. IMAGO/ingimage

Nicht nur deshalb wäre es fatal, KI-Modellen die alleinige Entscheidung über das Hoch- und Niederfahren von Produktionsanlagen zu überlassen. Denn obwohl die KI bestens darauf trainiert ist, aus komplexen Mustern von Sensordaten Maschinendefekte frühzeitig zu erkennen, sind "Interpretationsfehler nie hundertprozentig auszuschließen", sagt Haslgrübler. Das ist auch beim FFG-Projekt Rewai ein Thema, bei dem Haslgrüblers Team für Anlagen zur nachhaltigen Zelluloseproduktion die Prozesskontrolle entwickelt. Ziel ist es dabei, mithilfe von KI eine nachhaltigere Textilproduktion zu ermöglichen. Fördermittel stammen aus dem Klimaschutzministerium. Weitere Projektpartner sind die JKU und die TU Graz.

Mensch bleibt unverzichtbar

Was also tun? Für den KI-Einsatz neben Menschen in Fabrikshallen gilt daher als Regel Nummer eins: "Einer KI wird nie blind vertraut. Der Mensch behält immer die Letztentscheidung." Daraus ergibt sich dann auch schon Regel Nummer zwei: "Die KI muss alle Daten, auf die sie ihre Entscheidung – etwa 'Alarm! Alarm!' – aufbaut, Menschen transparent und nachvollziehbar zur Verfügung stellen. "Das ist eigentlich so, wie es in Fabriken immer schon war", sagt Haslgrübler. "Ein Arbeiter meldet, dass bei einer Maschine irgendetwas nicht mit rechten Dinge zugehe. Der Betriebsleiter geht der Sache nach und fällt dann eine Entscheidung, ob einzugreifen ist oder nicht."

Die Konsequenz daraus: Künstliche Intelligenz werde Menschen nie überflüssig machen. "Mag sein, dass sich Berufsfelder verändern und neue entstehen", meint Haslgrübler. "Menschenleere Fabriken wird es aber kaum geben." Vielmehr deutet der KI-Einsatz in der Produktion also nicht auf die Wegrationalisierung von Arbeitskräften, sondern auf die Entstehung neuer Kooperationsformen zwischen Menschen und Maschinen hin.

Bessere Mülltrennung

Das zeige sich sogar bei – auf den ersten Blick– recht einfachen Tätigkeiten, zumindest für Menschen. So müssen bei der automatisierten Plastikmülltrennung Arbeiter und Arbeiterinnen am Fließband Müll noch immer nachsortieren, weil die maschinelle Erkennung von Plastikmüllsorten an ihre Grenzen stößt. "Schwierigkeiten bereiten vor allem neue Produkte im Müllstrom", sagt Haslgrübler. "Neue Formen, Farben und Materialien sind den Maschinen noch unbekannt und werden von ihnen daher auch oft nicht zuverlässig erkannt."

Auch beim automatisierten Müllsortieren müssen Systeme stets durch Menschen nachjustiert werden. AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Abhilfe will nun ein KI-Projekt namens "recAIcle" schaffen, bei dem die Arbeiter und Arbeiterinnen am Förderband das KI-Training übernehmen. Der Clou: Den mit der Sortierung Beschäftigten wird durch Haslgrüblers Projektteam gleich mit drei KI-Modellen über die Schulter geschaut: Ein System hat dabei die (neuen) Objekte auf dem Fließband im Fokus. Eine zweite Bilder-Erkennung merkt sich, welche Objekte von den Händen wie aussortiert werden, und die dritte KI übernimmt die Klassifizierung dieser Objekte.

Mensch und Maschine

"Menschen am Fließband lernen so die KI an wie neue Mitarbeiter", sagt Haslgrübler. Das Interessante dabei: Der Job des Nachsortierens wird durch die KI nicht wegrationalisiert, "denn die Produktion neuer Produkte wird es immer geben. Daher wird es auch immer Menschen fürs Nachsortieren brauchen, die die KI trainieren." Ob die KI-Einschulung fürs Mülltrennen auch tatsächlich funktioniert, wird nun im Digital Waste Lab in St. Michael in einer Demonstrationsanlage gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben und Siemens Österreich erforscht.

Auch bei diesem Projekt stammen die Fördermittel aus dem FFG-Programm AI for Green, das vom Klimaschutzministerium ins Leben gerufen wurde. Geht alles gut, soll die lernfähige Sortier-KI bald zum Standard in Sortieranlagen zählen. "Das könnte helfen, die Recyclingquote auf die von der EU geforderten Werte zu erhöhen", sagt Haslgrübler. Vorausgesetzt, die Sortier-KI beginnt nicht zu halluzinieren. (Norbert Regitnig-Tillian, 10.6.2024)