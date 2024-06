Die Spieleplattform Roblox ist ein Phänomen. Und zwar eines, das nach eigenen Angaben mittlerweile rund 200 Millionen aktive Nutzer im Monat verzeichnet. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch Unternehmen versuchen, dort Werbung in eigener Sache zu machen und das eigene Image aufzupolieren. Insbesondere bei jüngeren Altersgruppen, die hier gut vertreten sind.

Auch das schwedische Fertigmöbelhaus Ikea bildet da keine Ausnahme. Dieses sucht nun in Großbritannien zehn neue Mitarbeiter, die sich höchst virtuell um die Kundschaft kümmern sollen.

Unkonventionelle Bewerbungsfragen

Noch im Juni will Ikea seine Roblox-Filiale aufsperren, die man gemeinsam mit dem Studio The Gang Gaming umgesetzt hat. Die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten sollen dort im Rahmen eines zeitlich begrenzten Vertrags zu Werke gehen. Das soll ihnen auch Einblicke darin bringen, wie die Arbeit in einem realen Ikea-Store funktioniert. So soll man Interessenten im Schauraum bei der Auswahl und Bestellung von Möbeln helfen, aber auch im Bistro schwedische Fleischbällchen vulgo Köttbullar servieren.

Nicht ganz überraschend handelt es sich um einen reinen Homeoffice-Job. Dazu wird auch zeitliche Flexibilität versprochen. Bezahlt wird kein Monatsgehalt, aber ein Stundenlohn von 13,15 britischen Pfund bzw. 14,80 Euro. Durch den Wechsel zwischen Abteilungen soll Abwechslung garantiert sein, auch Aufstiegsmöglichkeiten werden versprochen.

Eine umfassende Bewerbung wird von den Interessenten im Rahmen der Aktion "The Coworker" nicht verlangt. Sie sollen stattdessen ihre Social-Media-Auftritte bekanntgeben und drei Fragen eher unkonventioneller Natur beantworten: "Was denkst du darüber, in Pixel verwandelt zu werden?", "Wärst du die Pixelversion eines Ikea-Möbelstücks – welches wärst du und warum?" und "Was würdest du tun, wenn uns im Bistro die Pixel-Hotdogs ausgehen?". (gpi, 5.6.2024)