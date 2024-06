Wenn man schon einmal die Gelegenheit hat, bei einer Gerichtsreportage ein Gadsensymbolbild zu verwenden, sollte man sie tunlichst nutzen. Heribert Corn

Wien – Man kann festhalten, dass ein Raubüberfall am 8. November in Wien-Hietzing nicht mit der größten Beute aller Zeiten in die Annalen der österreichischen Kriminalgeschichte eingehen wird. Die betrug nämlich Münzen im Gesamtwert von einem Euro. Das ist aber nicht das einzige kuriose Detail, das vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Landesgerichtsvizepräsidentin Christina Salzborn im Verfahren gegen den 29-jährigen Herrn G. zur Sprache kommt.

Der vorbestrafte Österreicher bekennt sich zur angeklagten Mittäterschaft bei diesem Raub an einem damals 16-Jährigen "nicht schuldig". Im Gegenteil, er wollte deeskalierend auf seinen Begleiter, den eigentlichen Räuber, einwirken, sagt der Angeklagte. Einen 13-Jährigen, der mittlerweile strafmündig ist und wegen einer anderen Angelegenheit bereits zu 15 Monaten Haft verurteilt wurde und Mitte Juli seinen nächsten Prozess hat.

G. erklärt die ungewöhnliche Paarung so: Er habe den unmündigen Ausreißer kennengelernt und Mitleid mit ihm gehabt. Zwei Tage ließ er ihn bei sich wohnen, dann brachte er ihn ins Krisenzentrum und blieb befreundet. An diesem Tag fuhr man gegen 22 Uhr gemeinsam in der Straßenbahn, als der 13-Jährige in der Tramway das spätere Opfer wiedererkannte, mit dem er einige Tage zuvor aus nichtigem Grund Unfreundlichkeiten ausgetauscht hatte.

"Ging darum, ihn zu ärgern"

"Es ging ihm nicht darum, zu rauben oder was wegzunehmen, sondern darum, ihn zu ärgern", versucht G., den unter dem immer wieder an- und abschwellenden Lärm der Umbauarbeiten leidenden Senat zu überzeugen, dass sein Bekannter kein finanzielles Motiv hatte. In der Bim schnappte der 13-Jährige sich zunächst die Sporttasche des 16-Jährigen und ging damit in den nahen Hof. Das körperlich deutlich größere Opfer kam nach, der 13-Jährige gab ihm Ohrfeigen sowie einen Faustschlag ins Gesicht und forderte Geld.

Der 16-Jährige übergab seine Geldbörse im Wissen, dass der Jüngere nicht für sein Leben ausgesorgt haben wird. Die Münzen steckte der Täter dennoch ein und forderte plötzlich auch die Bluetooth-Kopfhörer des Opfers. "Die wollte ich ihm nicht geben. Dann ist der Größere, der vorher weiter weg gestanden ist, näher gekommen, und ich habe Angst bekommen", erzählt der Teenager als Zeuge. Also händigte er die elektronischen Geräte aus und erhielt im Gegenzug die Sporttasche und das leere Geldtascherl retour. Interesse hatte der 13-Jährige an den Kopfhörern keines – er schleuderte sie unmittelbar danach weg.

Der Angeklagte sagt, er wollte sich zunächst in die Auseinandersetzung zwischen den beiden Teenagern nicht einmischen. Als er aber den Faustschlag registrierte, habe er seinem Bekannten zugerufen, er solle aufhören, beteuert G. vor Gericht. "Ich habe ihn sogar mit Worten zurückgehalten!" – "Na ja, als Erwachsener hat man aber bei einem 13-Jährigen schon die Verpflichtung, einzugreifen", merkt Vorsitzende Salzborn an. Der Arbeitslose bleibt dabei: Er habe sich nur genähert, um die Auseinandersetzung zu beenden, den Kopfhörerraub habe er erst bemerkt, als sein Kompagnon die Geräte wegschmiss.

Opfer bemerkte keine Deeskalation

Das Opfer widerspricht. Er könne sich nicht daran erinnern, dass G. während des Vorfalls irgendetwas gesagt hätte. Allerdings bestätigt er, dass der Angeklagte sich in der Tramway und dem Hof "neutral" verhalten habe. "Er hat den Kleineren weder aktiv unterstützt noch abgehalten", schildert der 16-Jährige dem Gericht. Dennoch habe er Angst bekommen, als der 29-Jährige sich näherte. Ohne dessen Anwesenheit hätte er die Kopfhörer nicht hergegeben, beharrt der Zeuge und will 500 Euro Schmerzensgeld wegen der psychischen Belastung durch die Tat.

Auch einem weiteren Anklagepunkt lässt sich eine gewisse Skurrilität nicht absprechen. "Was hat es mit diesem Kater auf sich?", beginnt die Vorsitzende die Befragung zu diesem Komplex lächelnd. "Das war meiner. Als er zwei oder drei war, wurde ich verhaftet und musste ihn weggeben", erzählt der Angeklagte. "Zuerst war er bei meiner Mutter, dann bei einer Bekannten und dann bei deren Zwillingsschwester."

Erst lange nach seiner bedingten Entlassung aus der 30-monatigen Haftstrafe wuchs G.s Sehnsucht nach dem Tier wieder. "Ich habe damals Medikamente genommen und Alkohol dazu getrunken. Ich war ein bissl manisch", entschuldigt sich der Angeklagte für die schriftliche Botschaft, die er der nunmehrigen Katerbesitzerin übermittelte. "Wenn du ihn mir nicht gibst, muss ich leider anders! Ich schwör auf meinen toten Bruder! Die Zeit ist gekommen, brauche meinen Prinz wieder!", forderte er, was die Staatsanwaltschaft als Nötigung auffasst.

Eingangstür beschädigt

Es blieb nicht bei der Drohung, G. erschien nächtens auch beim Wohnhaus des Katerfrauchens und begehrte Einlass. Da er diesen nicht erhielt, beschädigte er zunächst die Eingangstür des Altbaus und trat mit dem Fuß gegen eine Wohnungstür, was als Sachbeschädigung gewertet wird, zu der er geständig ist.

Die 26-Jährige, bei der das Tier nach vier Jahren noch immer lebt, führt die Angelegenheit als Zeugin noch etwas aus. Sie habe vom Termin der Haftentlassung gewusst und G. danach zweimal kontaktiert. "Ich habe ihm mehrmals gesagt, dass er den Kater wiederhaben kann", sagt sie. Der Angeklagte habe aber zunächst einmal geantwortet, er müsse erst sein Leben wieder auf die Reihe bekommen, und dann, er wolle den Prinz nicht mehr, sondern einen Hund.

Erst etwa ein Jahr danach habe der 29-Jährige begonnen, sie mit Anrufen und Nachrichten zu bombardieren. "Ich habe mir dann angewöhnt, ab 23 Uhr mein Handy auf lautlos zu stellen." Die SMS habe sie "als sehr bedrohlich" empfunden, daher habe sie G. auch nicht in das Haus gelassen. Mittlerweile sei aber wieder Ruhe eingekehrt.

Für weitere Zeugen vertagt

Da der Senat sowohl den 13-Jährigen als Zeugen ebenso hören will wie einen Bekannten des Angeklagten, der bei der ebenso angeklagten Körperverletzung eines Türstehers beteiligt gewesen sein soll, vertagt Salzborn schließlich auf den 10. Juli. (Michael Möseneder, 5.6.2024)