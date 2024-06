Weltkarten sind subjektiv: Auch wenn sie scheinbar neutral die Umgebung beschreiben, sind sie doch gefärbt von den Menschen, die sie gestaltet haben – und ihrer Zeit. Neue Nationalstaaten entstehen, werden aber nicht immer von allen anderen Ländern anerkannt. Und Europa wie Russland werden oft größer dargestellt, als sie sind: Die verbreitete Mercator-Projektion aus dem 16. Jahrhundert macht Regionen in Äquatornähe verhältnismäßig klein, in Richtung Nord- oder Südpol werden die Landflächen immer größer. Hier spielt freilich die Schwierigkeit eine Rolle, die Oberfläche einer durch das Sonnensystem eiernden Kugel zweidimensional darzustellen.

Im 19. Jahrhundert teilte der britische Zoologe und Jurist Philip Lutley Sclater (1829–1913) die Erde in sechs zoogeografische Regionen auf, und diese Aufteilung ist noch immer vor allem im Fachbereich Biogeografie präsent. Sein Schema, das nicht einmal Längen- und Breitenangaben beinhaltete, wurde erst später von seinem berühmteren Kollegen Alfred Russel Wallace in Kartenform gebracht. Es war religiös geprägt: In Sclaters Vorstellung ging Gott einen Kontinent nach dem anderen durch und schuf ihn und die Arten darauf. Der Schöpfer begann in der Paläarktis, die Europa, aber auch weite Teile Asiens und Nordafrikas umfasste, und beendete seine Tour in der "neuen Welt" in Mittel- und Südamerika, Neotropis. Weil Sclater passionierter Ornithologe war und 9000 Vögel aus aller Welt sammelte, galt sein Modell für diese Tiergruppe.

Die Sclater'schen Regionen der geografischen Verteilung der Vögel –Sclaters Ansicht nach die natürlichste Klassifizierung der Regionen. Biodiversity Heritage Library / gemeinfrei

Üblicherweise seien in solchen eurozentrischen Vorstellungen Australien oder Afrika zuletzt genannt und untergeordnet worden, sagt die Historikerin Brooke Penaloza-Patzak. "Womöglich wollte man hier ausdrücken, dass die Naturwissenschaften in Europa dem, was man damals in Amerika machte, weit überlegen waren." Mit der Smithsonian Institution gründete man erst 1846 eine große wissenschaftliche Einrichtung – Sclaters Modell wurde 1858 im Fachjournal Proceedings of the Linnean Society veröffentlicht.

Diese Karte zeigt die sechs tiergeografischen Reiche nach Wallace. BILDAGENTUR-ONLINE / Science Photo Library / Picturedesk

Penaloza-Patzak ist Fellow am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien (IFK). Sie beschäftigt sich in ihrem aktuellen Forschungsprojekt mit dem fast 150 Jahre alten Modell, dessen zoogeografische Regionen bis heute Bezugspunkt in den Naturwissenschaften sind.

Fragwürdige Entwicklungsstufen und die Landbrücke Lemuria

Nicht nur die hierarchische Reihung im Schema ist problematisch, die Europa als Norm definiert. "Sclaters Theorie war, dass die gemäßigte Zone bei den Lebewesen höhere Entwicklungsstufen unterstützte", sagt Penaloza-Patzak. Er berechnete das Verhältnis der Artenanzahl zur Fläche, was selbst umstritten ist, weil europäischen Forschern die heimischen Spezies besser bekannt waren als fremde, deren Variation oft als neue Art interpretiert wurde.

Historikerin Brooke Penaloza-Patzak forscht am IFK zu Sclaters und Wallaces zoogeografischen Regionen. Jan Dreer

Der Quotient zeigte Sclater jedenfalls, dass es in der gemäßigten Zone der Paläarktis weniger Arten pro Fläche gab als in anderen Regionen. Daraus folgerte er, dass das Klima zwar eine geringere Vielfalt hervorbrachte, aber dafür "höhere Entwicklungsstufen" – nach welchen Kriterien auch immer er und andere Fachleute diese beurteilten. Dass solche Kriterien subjektiv sind, zeigt der deutsche Biologe Ernst Haeckel, der Fledermäuse im Vergleich zu Nagetieren als höher entwickelt betrachtete.

Die Sichtweise der vermeintlich weniger entwickelten nichtmenschlichen Spezies in tropischen Regionen wurde rassistisch auch auf Menschen dieser Regionen übertragen. Die gemäßigten Zonen galten Sclater als Wiege der Menschheit und Zivilisation. Und kurz vor der Veröffentlichung von Charles Darwins Über die Entstehung der Arten und den großen Debatten über die Evolutionstheorie war der Ornithologe überzeugt davon, dass "jede Art heute noch genauso und genau dort existiert wie damals, als Gott sie schuf, ebenso wie die Kontinente", sagt die Historikerin.

Philip Lutley Sclater (links) reiste im Gegensatz zu Alfred Russel Wallace kaum, analysierte und kategorisierte dafür zu Hause tausende Vögel. Imago/Bridgeman Images; Imago/Gemini Collection

Interessanterweise entwickelte Sclater später aber die Theorie, dass Indien und Madagaskar einst einen eigenen, großteils versunkenen Kontinent darstellten, den er Lemuria nannte. Diese Landbrücke sollte ähnliche Fossilfunde aus der Affengruppe der Lemuren erklären. Die Idee erfreute sich in der Pseudoarchäologie, der Theosophie und im Okkultismus großer Beliebtheit – unter anderem, weil Haeckel vermutete, dass die Menschen einst von Lemuria ausgehend die Erde besiedelten. Als Alfred Wegeners Theorie der Kontinentaldrift im 20. Jahrhundert angenommen wurde, war dies zumindest in wissenschaftlichen Kreisen das Ende der Lemuria-Idee.

Leben auf dem Mars

Der autodidaktische Naturforscher Wallace (1823–1913) weitete Sclaters Weltregionen der Vogelverbreitung aus auf quasi alle tierische Spezies an Land. Karten stellten die "tiergeographische[n] Reiche nach Wallace" dar. Er hatte gleichzeitig mit Darwin und unabhängig von diesem Gedanken zur möglichen Evolution von Arten veröffentlicht. "Wallace hatte eine unglaublich bewegliche Denkweise", sagt Penaloza-Patzak. "Er ahnte, dass die Erde geografisch und biotisch früher vielleicht völlig anders aussahen als heute." Und er befasste sich sogar mit Planeten abseits der Erde.

Die Benennung von Mond- und Marskratern nach Wallace kommt nicht von ungefähr. Er war Anfang des 20. Jahrhunderts der erste Biologe, der in einer Publikation abwog, ob es auch auf anderen Planeten Leben geben könnte – also ein Pionier der Astrobiologie. Er hielt dies für unwahrscheinlich und stritt mit einem Kollegen darüber, ob der Mars bewohnbar sei (Percival Lowell hielt bestimmte Linienstrukturen auf dem roten Planeten für das Werk intelligenter Wesen). Auch hier war Wallace skeptisch, zumal Wasser auf dem Mars durch den geringen atmosphärischen Druck nicht flüssig sein könne, was die Bedingungen für Leben erschwere.

Neuere Forschungsergebnisse geben Wallace teilweise recht: Nur wenige Stunden lang kann sich in den Tiefebenen des Mars derzeit flüssiges Wasser bilden. Der Druck ist so niedrig, dass menschliches Blut und andere Körperflüssigkeiten noch am tiefsten Punkt kochen würden. Keine guten Bedingungen für einen legeren Spaziergang auf dem Mars ohne Druckanzug.

Der britische Naturforscher Alfred Russel Wallace verließ sich bald in vielerlei Hinsicht auf seinen jungen Assistenten Ali (Wallace). Dass er ihn fotografieren ließ, dürfte auch von seiner Wertschätzung zeugen. Science Photo Library / picturedesk

Wallace hatte gezeigt, wie Meere und Gebirge sich auf die Verbreitung von Spezies auswirkten, und mit Sclaters Grundlage ein pragmatisches Ordnungssystem geschaffen. Die Regionen sollten eine ähnliche Größe haben und Grenzen, die leicht zu erkennen und zu merken sind. Der Brite vertrat durchaus moderne Vorstellungen, war sozial engagiert und machte als einer der ersten Personen 1878 darauf aufmerksam, dass Menschen der Natur etwa durch Abholzung immense Schäden zufügte.

Große Hilfe der Europäer

Gleichzeitig profitierte Wallace von kolonialistischen Gepflogenheiten. Er reiste durch die Welt und verkaufte fremde Pflanzen und Tiere nach Großbritannien, gesammelt von vielen Assistenten In Indonesien – darunter die ersten lebenden Paradiesvögel, die England erreichten. Eine besondere Beziehung hatte er zu dem jungen Ali, der sich später Ali Wallace nannte: Er lernte Alfred im Alter von etwa acht bis zehn Jahren kennen, und dieser hatte wohl keine formale Bildung, arbeitete aber so sorgfältig, dass er zum engen Vertrauten und Mitarbeiter des Briten wurde.

Ohne die Hilfe von Fremdenführern, Dolmetschern und Trägern aus der ansässigen Bevölkerung wären europäische Naturforscher nicht weit gekommen. Auch Ali dürfte der eigentliche Entdecker von mindestens einer Spezies gewesen sein. Und doch sind es Männer wie Philip Sclater und Alfred R. Wallace, nach denen Kronenpinguine, Spitzmäuse und Paradiesvögel benannt wurden. (Julia Sica, 15.6.2024)