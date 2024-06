Die Aktivisten fordern eine zügige Umsetzung des Verbots von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung. REUTERS/Vincent Kessler

Innsbruck – Ein Raum der Tiroler ÖVP-Parteizentrale in der Innsbrucker Fallmerayerstraße ist am Mittwoch von rund zehn Tierschützern besetzt worden. Die Aktivisten kamen mit Schweinemasken ins Gebäude und verbarrikadierten sich in einem Zimmer im Erdgeschoß. Sie forderten in einer Aussendung ein Gespräch mit dem offenbar in seinem Heimatbundesland Tirol weilenden Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) über das Verbot von Vollspaltenböden bei der Schweinehaltung.

Die ÖVP wolle der Forderung nach einem Treffen mit Totschnig jedoch nicht nachkommen und warte ab, bis die Tierschützerinnen und Tierschützer wieder abziehen, sagte eine Parteisprecherin zur APA. Da keine Gefahr für Leib und Leben bestehe, werde die Polizei den Raum nicht räumen. Laut Polizeipressestelle sind mehrere Streifen im Einsatz. Der betroffene Bereich zwischen Anichstraße und Colingasse wurde für den Verkehr gesperrt.

Die türkis-grüne Bundesregierung hat sich zuletzt bezüglich der Übergangsfristen zur Umsetzung des Vollspaltbodenverbots in der Schweinehaltung uneinig gezeigt. Während der für Tierschutz und Konsumentenschutz zuständige Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf ein Ende der Frist im Jahr 2030 pocht, verlangt die Volkspartei mehr Zeit für die Bauern. Der Verfassungsgerichtshof hat im Jänner die ursprünglich bis 2040 verankerte Übergangsfrist als zu lang und sachlich nicht gerechtfertigt gekippt. Dem Gesetzgeber wurde bis Juni 2025 Zeit gegeben, die Regelung zu reparieren. (APA, 5.6.2024)